特斯拉MIC Model 3中國開賣 32.8萬人民幣起

特斯拉宣布，MIC Model 3 將於 5 月 31 日開放預訂，售價為人民幣 32.8 萬元起，價格下降約 5 萬人民幣，預估交車時間為 6～10 個月。

業內認為 MIC Model 3 雖然沒有整車的進口關稅，但是進口電池、電機仍然有相應關稅，因此降價 5 萬人民幣屬合理範圍。

特斯拉指出，MIC Model 3 購車定金人民幣 2 萬元，而標準續航升級版（MIC）的續航里程為 460 公里，0 公里～100 公里 / 小時加速時間最快為 5.6 秒，車速最高可達 225 公里 / 小時。

此外，不計 MIC Model3 的車型，目前特斯拉在中國市場有標準續航升級版、長續航後驅版、長續航 4 輪驅動版、Performance 高性能 4 輪驅動版共四個版，其中，Model 3 標準續航升級版續航里程為 460 公里，與 MIC 版的續航里程完全相同。

表: 鉅亨網彙整

MIC Model 3 的戰力

特斯拉最新的 MIC Model 3 價格與一台 BMW 3 系列售價相當，這對於一些限制汽車牌照發放的城市，具有很大的吸引力。在中國很多城市燃油車的汽車牌照發放受到限制，但純電動車不在此限。

此外，專家認為 MIC Model3 的推出對中國整體汽車市場，不論哪種類型的汽車，將會產生衝擊。以特斯拉的品牌及其產品實力來看，有理由相信 Model 3 一定是未來 5 年在中國賣得最好的純電動車。

同時隨著中國政府針對純電動車的補貼辦法越來越嚴格，特斯拉以高技術領先中國車界，光利用補貼制度就能有不錯的收入。

