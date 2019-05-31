中國反擊！宣布將建立「不可靠實體清單制度」道瓊盤前跌近300點

川普針對墨西哥加課關稅餘波盪漾，中國商務部週五 (31 日) 更宣布準備建立「不可靠實體清單」，引爆週五 (31 日) 道瓊期貨應聲暴跌，德國 DAX 指數開盤下跌 1.2%，歐洲 STOXX 600 指數走低 1.1%。

道瓊 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

中國商務部週五 (31 日) 傍晚宣布將建立「不可靠實體清單」，對不遵守市場規則、背離契約精神，出於非商業對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人，將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公布，此舉也被視為對美國華為禁令的反擊。

美股盤前期貨一片低迷，美東上午 5:30 左右，道瓊指數期貨開盤跌近 300 點， 標普 500 及那斯達克的期貨均大幅走低，跌幅也接近 1%。

此前德國及荷蘭公債殖利率均下挫，到達近 3 年的新低點。10 年期美債殖利率週五上午報 2.161%，為 2017 年以來最低，從本月初的 2.5% 已大幅下滑。

同時間油價也在下挫，布蘭特原油週五大跌 3.5%，至每桶 64.52 美元，西德州原油也跌超過 2.5%，至 55.16 美元。投資人擔心不斷增長的貿易緊張局勢衝擊經濟成長，也對當前供應過剩感到擔憂。

亞洲上午公布的中國 5 月官方製造業 PMI 為 49.4，低於市場預期的 49.9，時隔兩個月再度跌破 50 下方。