〈元太法說〉美中貿易戰影響 下修成長目標樂觀中帶保守

元太 (8069-TW) 今 (31) 日召開線上法說會，展望今年整體表現，總經理李政昊表示，在美中貿易戰惡化下，全球景氣與買氣沒有以前好，雖然關稅調高對公司沒有直接影響，但今年恐無法達成去年底內部訂下今年大幅成長的目標，目前對營運仍然樂觀，但持較保守態度，美中問題恐怕要到 6 月底 G20 大會上，兩國元首會面後才可望明朗。

李政昊表示，美中貿易戰持續惡化，相關下游廠商已陸續有遷廠動作，而美中問題也導致全球景氣與買氣沒有先前好，對今年樂觀中保守，不過他仍看好電子標籤市場發展，尤其是日本、北美市場，預期今年可有 2-3 成成長幅度。

李政昊表示，電子紙標籤目前主要應用在新零售，包含北美地區、日本大型連鎖零售商 BicCamera 都已開始引進使用，並獲其他業者認同與接洽，預期明年是北美電子標籤市場元年，反觀中國市場需求稍微淡化，部分業者延緩使用電子標籤的時程。

在電子紙應用上，李政昊表示，看好教育產品的推進發展，在中國教育展中，元太展無紙化智慧課本、智慧教室的學習環境，除達環保綠色概念，也協助中國教育達成城鄉無差化的目標，更有機會解決孩童近視問題。

元太今年首季也與台灣電子書閱讀平台 Readmoo(讀默) 共同合作，推出電子閱讀器，另外也與筆電廠推出有電子紙顯示螢幕的筆電，電子行李標籤上，除與行李箱業者合作，也跟航空業者接洽中。

李政昊表示，今年第 1 季在傳統淡季下，在權利金、投資活動及 1.2 億元匯兌利益挹注下，稅後純益 4.38 億元，年增 964.1%，但面對 AMOLED 等面板新技術的出現，預估近 2-3 年在權利金收入部分會小幅下滑。