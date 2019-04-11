波音737MAX減產 漢翔證實訂單減少 估影響營收僅數千萬元

對於波音 737MAX 減產消息，國內航太產業龍頭漢翔 (2634-TW) 今 (11) 日召開法說會時回應，近來有接到波音通知訂單減少，預估影響今年整體營收約數千萬元，漢翔董事長胡開宏強調，對公司影響非常輕，也已成立風險控管小組評估，若產生重大影響，將透過開發其他業務來緩和衝擊。

漢翔總經理馬萬鈞進一步說明，發動機訂單確定不受影響，事實上波音 737MAX 的問題出在軟體，並非硬體瑕疵，若是硬體問題「才是大災難」，因此，預期緩產只是短期影響，波音目前 737MAX 在手訂單仍有 4600 多架。

針對今年展望，漢翔指出，TACC-19 複材廠房預計下半年產能滿載，樂觀看待民用機市場成長潛力，而軍機業務進度上，9 月原型機將出廠，看待未來整體業績表現為「穩定成長」。

漢翔進一步說明，國防業務近期重點以高教機案、F-16 構改案為重點項目，馬萬鈞指出，一定要如期如質完成，並訂中、遠期程工作重點，包括爭取高教機軍機商維、結合中科院推動下一代軍用機的研製等業務。

在國際民機市場，由於波音和空中巴士預估民機未來 20 年航空市場需求，全球將出現 37400-42700 架新飛機的需求量，漢翔將持續興建廠房掌握蓬勃商機。

馬萬鈞強調，民機市場一片榮景。

為解決發動機機匣產能不足的問題，漢翔已規劃於岡山廠區構建機匣四廠、機匣五廠，總投資金額約 22.29 億元，預計 2020 年第 1 季完成建廠，2020 年第 2 季投入營運。

漢翔去年稅後純益淨利 20.92 億元，每股純益 (EPS)2.22 元，而今年第一季合併營收 60.73 億元，年減 2%。