「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

【文 / 廖士鋒】

今年伊始，台灣政壇沿著即將到來的 2020 年大選以及「習五點」效應這兩條軸線，逐漸發散出相當多元的「國家未來」論述。其中一項值得注意的趨勢，即是一股在台灣政治正確的前提下，「中國」概念「強勢回歸」的濃厚味道。

舊愛重拾？

在此過程中，儘管黨名有「中國」兩字的國民黨，過去很長一段時間昧於「主流民意」，甚至把「中國」視為沉重包袱，還有人主張要改名為「台灣國民黨」。但在最近却近乎不約而同地，重新踏入這個禁忌之地，開啟新的論述。

例如，周錫瑋提出兩岸應該「共有、共治、共享整個中國」；朱立倫以「三個中華」串起國家、民族、文化；王金平一再強調「中華兒女，本是同根生」；張亞中「兩岸同屬整個中國」；宋楚瑜「台灣是中國的一部分」、「我是堂堂正正的中國人」、「追求統一是兩岸共同責任」；郭台銘更是拋出「一個中華民族底下的兩個中國」。再加上馬英九去年藉「馬習會」三週年的場合，拋出「不排斥統一」之說，可發現「中國」這塊老舊的畫版，已被潑上多彩的新墨。

誠然，上述政治人物所提到的思考方式，明顯是「盍各言爾志」，沒有一種論述可以在當前發揮統整作用，台灣內部對於「中國」的想像與認知依然莫衷一是。但這也代表著一種趨勢，亦即從各種角度（文化、民族、國家）出發，重新提倡「中國」概念與「台灣」的相容 / 相融性，這個趨勢正在挑戰台灣政壇多年來牢不可破的「政治正確」。

「中國」如何成為政治不正確

1945 年後，台灣政壇對「中國」概念的認識，原本非常穩固，也少有質疑，但到了李登輝時代，發生急速變化。

1988 年，李登輝甫繼任總統時提出「只有一個中國，我們必須以三民主義統一中國」，明顯延續蔣經國的政策；到 1992 年《關於「一個中國」的涵義》，指出「中國處於暫時分裂之狀態，由兩個政治實體，分治海峽兩岸」；1993 年又改為「一個中國指向的階段性兩個中國政策」；1994 年進而指國民黨是外來政權、一個中國是「歷史上、地理上、文化上、血緣上的中國」；1995 年質疑「目前看不到一個中國，一個中國在哪裏？」；1996 年以「經營大台灣、建立新中原」，作為首屆總統直選口號。最終在卸任前的 1999 年，李登輝大膽提出「特殊的國與國關係」，震撼兩岸。

不過十年，李登輝的論述就從「以三民主義統一中國」，演變為「兩岸兩國」，這也配合李登輝任內六次修憲、以《憲法增修條文》另闢新的國家建制。同時不能忽略的是，1991 年民進黨通過「台獨黨綱」，確立民進黨在意識形態上的台獨路線。這一切都使得台灣的「中國內涵」逐漸鬆動，並受到台灣「主體意識」的左右。

此後台灣的政治正確，從「特殊兩國論」進一步發展到「一邊一國論」。2000 年總統大選，民進黨陳水扁勝選，宣佈「四不一沒有」，但 2002 年即公開談論「台灣跟對岸中國一邊一國，要分清楚」；2004 年將台灣三軍稱謂前冠上的「中國」刪除；2005 年凍結了國民代表大會。

相對於綠營的「步步進逼」，2004 年連宋配並沒有公開提出「一個中國」或「統一」主張；2008 年與 2012 年兩次選舉，馬英九亦淡化處理「中國內涵」，不見恢復《國家統一綱領》之意，僅強調一中各表的九二共識。直到 2015 年國民黨總統初選，洪秀柱標舉「一中同表」，認為兩岸應開展政治談判，才正面挑戰十餘年來的「政治正確」，未料其民調一路下滑，最終慘遭撤換。

2016 年蔡英文以近 690 萬高票當選後，對於兩岸關係，激烈地跟對岸打口水仗，也在臉書宣示把駐外館處改名為「Taiwan」（台灣），近期更是稱「中華民國是過去，中華民國台灣是現在和未來」，就職三週年記者會中也以「中華民國台灣」回嗆習近平的「一國兩制」。自稱「三年有成」的蔡英文政府，其實仍然在意識形態與兩岸對抗上著墨甚深，但 2018 年民進黨在九合一選舉遭逢的滑鐵盧，或許就是台灣政治正確桎梏開始鬆動的一個訊號。

藍營「把中國帶回來」

1980 年代的西方政治學界，一反過去受行為主義（Behaviorism）和政治學科學化的影響，強調投票行為、階級對立、城市治理等國家結構（State）以外的政治現象，史卡區波（Theda Skocpol）等學者開始呼籲「把國家帶回來」（Bringing the State Back In），強調國家結構能夠獨立於其他現象，不應被輕易忽視，這個轉折影響至今。當前台灣政壇「把中國帶回來」，與上述政治學界的研究趨勢轉變，其實頗為類似，都可視為一種物極必反的展現。

如今，藍營大咖政治人物紛紛重新關注「中國論述」議題，眼見大選將屆，這些論述背後必然有選舉考量。就選舉的角度切入，政治人物的立場宛若市場上的商品，供民眾經由選舉的程序選擇。而在「台灣牌」已打到爛的政壇中，如何開闢新戰場、尋找正當性，可說是藍營人物推出自身品牌、區別他牌的當務之急。巧合的是，「把中國帶回來」竟成為「共識」。

至於為什麼要「把中國帶回來」？除了尋找正當性、在選戰中站穩腳跟外，其實不可忽略的是台灣民意的變化。根據政治大學選舉研究中心的民調結果，在「統獨認同立場」以及「身份認同」兩個重要項目上，已看得出 2015 年至今，民意發生了顯著的變化。

首先，在「統獨立場」一項，「偏向統一」與「儘快統一」的民眾，比率從 2015 年的 8.1% 與 1.5%，拉升到 2018 年的 12.8% 與 3.1%；反之，同時段贊成「儘快獨立」者，僅從 4.3% 上升到 5%、「偏向獨立」者則從 17.9% 下降到 15.1%，幾乎等同於「偏向統一」者。雖然主流民意仍是維持現狀，但當前台灣支持「統一」以及「獨立」的民意差距，已經縮短到 2 個百分點。

其次，關於「台灣人 / 中國人認同」趨勢，認為自己只是「台灣人」者，從 2014 年的 60.6%，下降到 2018 年的 54.5%；認為自己台灣人與中國人「都是」者，同時期由 32.5% 上升至 38.2%。統計顯示，目前台灣有超過四成的民眾，在認同上覺得自己是中國人。

由此可知，藍營政治人物從 2019 年開始紛紛談起「中國」與「台灣」的相容 / 相融，不僅受到兩岸整體條件的影響，也確實符合民意基礎的微妙變化，可說是一種順勢而為。如此就不難理解，為何 2015 年時洪秀柱「一中同表」使其民調跌至谷底，而現在郭台銘、王金平、朱立倫的論述，並未挫低其民調。

只是目前藍營政治人物喊出的「中國」及其背後的「中國想像」並不一致，顯示未來仍有極大的空間討論，必須由台灣民眾、甚至是兩岸民間與官方，一齊參與這議題的內涵與方向論辯。這也是為什麼有些藍營人物提出，兩岸需要開展「政治協商」的原因。但更重要的是，重新重視「中國論述」，已成為 2019 年的台灣政治難以忽視的苗頭。

上述變化與趨勢，除了逐漸敲破「政治正確」的高牆外，在客觀上，也表示目前「不抗拒中國意識」的效應在逐漸發酵，以往「中國必然與台灣互斥」的二元對立開始鬆動。也許，這也再次揭櫫了歷史發展的規律，在長期「去中國化」之後，「再中國化」的過程又見啟動，中國不再被視為洪水猛獸的那一天，或許比想像中還快到來。

來源：《多維 TW》月刊 043 期

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