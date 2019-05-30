台股5月魔咒 摩台結算壓軸？留意新台幣匯率

台股「5 月魔咒」終於近尾聲，昨日雖然新台幣匯率貶破 31.5 元大關，但在護盤力挺下，大盤仍驚險守住 10300 點關卡，以 10301.78 點作收，成交值縮至 993 億元，今日有摩台指結算重頭戲，外資空方 5 月大勝，除觀察護盤能否持續挺住 10300 點防線，也需留意新台幣匯率，關鍵點位為 10247、10272 與 10326 點。

護盤力挺的 10300 點防線，今日將再面臨摩台結算、新台幣匯率雙重壓力，能否挺住，得盯好 10272 點，須守穩才有機會，否則還是恐續往 10247、10208 點回測，最好能一口氣衝上並站穩 10326 點，失守 10300 點危機才可化解，更重要的關鍵位置，仍為 10363 點，必須收上，多方才有機會重新搶回控盤權。

5 月摩台指結算日，外資動作頻頻，不僅連續賣超台股 16 個交易日，邊賣還邊降台股雙王台積電與大立光目標價，所幸台積電 ADR 昨夜並未續跌，不過除雙王之外，鴻海昨日反而率先站回 5 日均線之上，今日能否續強，成盤面精神領袖，也是今日盤面重點。

台股 5 月魔咒已近尾聲，6 月的重頭戲為股東會，細心的投資人也許已發現，近日將召開股東會的公司，部分已開始有所表現，例如國巨、智崴等，昨日均拉出一根紅棒。根據上市櫃公司已排定的召開股東會日期，留意相關個股與族群的表現，也是短線上不錯的選股策略，當然如能搭配技術面與籌碼面，尤其在盤勢偏空之際，需等待技術面支撐確認的位置，勝率才能拉高。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)