衝高後急跌 比特幣今突破9000美元關卡 但隨即失速下墜

比特幣今天完美示範何謂「曇花一現」，在短暫突破 9000 美元心理關卡，創 12 個月高點之後，在不到半小時時間，就下滑了約 500 美元。

台北時間週五 (31 日) 凌晨，比特幣由 8700 美元附近快速上漲，彈升 4.6%，在 CoinDesk 的定價最高來到 9084 美元，是 2018 年 5 月 10 日以來的新高價位。

比特幣衝高後急落 (圖表取自 Coindesk)

然而好景不常，上漲很快就結束，並開啟急速下挫，不到 30 分鐘，比特幣價格已經低至 8548 美元，隨後繼續下挫，最低到達 8110 美元附近，Bitstamp 平台價格甚至觸及 8000 美元，此後才緩步走穩。台北時間 9:00，比特幣交易價格約在 8310 美元。

其他主要加密幣走勢接近，也都是先反彈後快速下挫，但彈升幅度不及比特幣，跌得卻較比特幣更凶。

以 24 小時跌幅計算，比特幣跌幅約為 4%，以太幣、瑞波幣跌幅在 6% 左右，比特幣現金及柚子幣 (EOS)，跌幅則近 10%。

(圖表取自 investing.com)

儘管劇烈波動，但一些分析師繼續看多。ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，比特幣的技術前景仍然看漲，他預期最快 1 週內比特幣就可收復 1 萬美元關卡。

他在稍早的分析指出，比特幣交易價格遠高於 50 日、100 日和 200 日的簡單移動平均線，如果繼續保持這個衝勁，有望在本週或下週觸及 1 萬美元水準。

本週，數位貨幣基金 Block Asset Management 創辦人兼 CEO Manuel Ernesto De Luque Muntaner 更表示，比特幣的寒冬已經結束，來自機構投資者和風投基金的需求，推升了今年數位貨幣的漲幅。