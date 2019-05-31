培育區塊鏈人才 台大等15所大專院校組聯盟接軌產官界

根據 RBC(the Royal Bank of Canada) 研究報告，區塊鏈技術與數位貨幣去中心的潛在價值，可望在 15 年內衝上 10 兆美元，不少大學磨刀霍霍搶先切入研究，為讓產官學能順利接軌，由台大、政大、清大等大專院校組成的大學區塊鏈聯盟今 (31) 日成立，集結各校資源扮演學界與產官界的溝通橋樑，並加速相關技術人才培育。

與會的政治大學區塊鏈研究社創社長杜若宇表示，區塊鏈大學聯盟將設計區塊鏈相關入門課程，結合企業資源，推動人才媒合，創造更多的區塊鏈機會。

區塊鏈發展方興未艾，台灣雖也有相關區塊鏈研究，但投入資源規模相對有限，不少大學像台大、政大等，已先後針對區塊鏈底層技術進行應用研究，如台大就致力於效能與去中心化的研究。

但台灣人才優勢是一大著力點，多家知名大學皆已展開對區塊鏈底層技術及應用的研究，台大致力解決效能、安全性、去中心化問題，清大則創立亞洲第一個專業的區塊鏈法律研究中心，成大則成立區塊鏈分散式帳本實驗室，致力研發行動履歷。

另外，師範體系的台師大則與彰師大攜手合作，預計成立第一個基礎區塊鏈高中教室；以生技醫療見長的長庚大學則以遺傳資訊為主，研究如何將相關資訊片段上鏈，達成數據共享的經濟模型；中國醫藥大學則透過區塊鏈技術研究中藥的品管及生產履歷等。

台灣大學區塊鏈研究社社長彭少甫表示，區塊鏈產業不該只有工程師，而是進一步將產品、社群、行銷、法務、財務人才有效投入區塊鏈產業，大學區塊鏈聯盟成立，吸引更多學生積極參與，同時向社會傳遞正確知識並檢討錯誤訊息，造成善的循環，這才是區塊鏈的本質。