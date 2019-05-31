貴金屬盤後─黃金收高6.10美元 貿易擔憂及全球經濟遲緩 為利多

黃金期貨週四交易清淡，終場小幅收高。中美貿易緊張持續，加以全球經濟成長遲緩，支撑黃金創近二週收盤高點。

8 月黃金上漲 6.10 美元，或 0.5%，收於每盎司 1292.40 美元，創 5 月 15 日以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。

分析師說，華爾街對黃金看法屬中性，許多投資人不解聯準會 (Fed) 暫停升息，能否推升黃金。因美元走強，貿易緊張並未能大幅支撑黃金走高。

億萬財富投資人 Thomas Kaplan 週三告訴彭博社，他相信黃金將上漲至 3000 到 5000 美元，甚至更高，視整體情況而定。該談話亦有助支撑黃金上揚。

7 月白銀上漲 8 美分，或 0.6%，至每盎司 14.491 美元，連續第二天上漲。白銀期貨本週以來下跌 0.8%，本月以來下跌 3.2%。

由於中美貿易戰，黃金獲得部份避險買盤。但因擔憂全球需求及美元近來走強，使得黃金漲幅受限。

分析師說，黃金今日上漲，因素包括美元回檔，及股市自高點下跌。此外，因中美貿易緊張，且經濟成長令人擔憂，黃金亦有部份累積買盤。

展望未來，若黃金再度上漲並突破 1300 美元，可望進一步走高。

經濟數據方面，美國今日公布第一季國內生產毛額 (GDP) 由成長 3.2% 修正為成長 3.1%。5 月 25 日結束的一週，美國初次申請失業金人數增加 3000 人至 21.5 萬人。

其他金屬交易方面，7 月銅下跌 0.4% 至每磅 2.654 美元。7 月白金收於每盎司 794.10 美元，上漲 0.3%。9 月鈀金上漲 1.6% 至每盎司 1365.70 美元。