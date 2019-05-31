〈群益期貨〉同是避險商品，美元與黃金誰勝出，關鍵在於印鈔票

比賽過程總是互有領先這很正常，但昨天一則關鍵訊息出現了轉變，美國聯準會宣佈 9 月縮表結束之後，10 月 11 日將宣佈購債操作首批安排，又聞到新鈔的味道了，鈔票愈多，「實體」黃金就愈有價值，黃金沉寂了一段時日，昨天終於旱地拔葱異軍竄起，最近黃金的光芒被比特幣的強勢給掩蓋過了，再加上打貿易戰，造成的避險效應，資金轉進美元而不是黃金，這是合情合理的，黃金並不是貿易戰下避險的首選。

但話題轉移到印鈔、央行資產購債的計劃，那就不得了了，還記得 2009 年美國量化寬鬆，大量印鈔，到 2011 年歐債危機投資人對鈔票的不信任達到最高峰，黃金從不到 700 美元 / 盎司漲到 1900 美元 / 盎司以上，那就與鈔票有關，當聯準會印鈔機又將啟動之時，黃金就會成為避險的首選了。

去年年底 (12 月 26 日) 美國總統在美股大跌之際說美股太便宜了，在此之前黃金是上漲的，然而股市在川普信心喊話後也真的開始大漲，黃金並沒有因為避險需求下降而下跌，反而是上漲的，黃金從 2 月到 4 月經過三個月的回檔，回測的位置就是去年 12 月 26 日股市跌黃金漲，股市漲黃金還繼續漲的位置，這不是在講述歷史，有興趣的可以參考一下 2016 年農曆年前後的行情，黃金的表現也是如此。

去年年底，中國人行開始增加黃金儲備，這是兩年來首次增加黃金儲備，在中東、歐洲、俄羅斯、中國等就去美元化的議題默默在運作一些老美看來很刺眼的事情，黃金也正是這些大咖面對去美元化會想要增加的資產。

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