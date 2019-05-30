〈和碩新技術發表〉AI、5G發展 童子賢：將先用於工業4.0 創造更多價值

和碩 (4938-TW) 今 (30) 日舉辦年度技術創新發表會，董事長童子賢更與自家商用機器人 Aria 互動，他表示，AI、5G、IOT 都是未來趨勢，和碩將持續推動自動化生產，第 1 步先將公司研發的 AI 技術落實到工廠，發展工業 4.0，創造彈性、更高的附加價值，並往車用、家用電子發展，目標是從設計、製造一手包辦。

童子賢在年度技術創新發表會與機器人互動，展現自家推出的商用機器人結合 AI 人工智慧的最新進展，他表示，目前 AI 人工智慧的發展就像是在從幼稚園到小學的階段，一直都還在學習、進步，AI 人工智慧的滲透率會逐步提高應用在更多生活層面上，科幻電影上演的 AI 對人類社會造成威脅，目前還不必擔心。

童子賢進一步表示，AI 人工智慧近幾年不只滲透率高、應用也更廣，他也舉例說明自家掃地機器人，最初掃到一半就沒電、甚至重複清掃乾淨的地方，但現在感測、技術提升後就不再發生了，可以自己歸位充電、打掃乾淨，他表示，公司在開發的過程，累積很多 AI 人工智慧的經驗，將持續透過軟硬體的整合，把智慧模組朝冰箱、冷氣結合 AI 等家用及車用方面發展。

不只 AI 人工智慧，童子賢表示，AI 跟 5G 通訊就像當初網路發展一樣，會逐步滲透到科技生活的各個層面，5G 的發展將改變傳統連網模式，打造出新的虛擬社群，而背景技術的提升，也將為生態帶來革命性的改變。

童子賢表示，新創將創造很多新形態的生態模式，他最近也開始嘗試使用外送平台訂餐，加上使用數位金融電子支付等，讓生活更便利，就像音樂平台的誕生，雖然取代實體光碟與專輯，但也帶來新商業模式，不代表做音樂的人消失，各個產業都會因為背景因素改變而重新洗牌。

面對未來發展，童子賢說，將持續推動自動化生產，第 1 步先將公司研發的 AI 技術落實到工廠，發展工業 4.0，創造彈性、更高的附加價值，往車用、家用電子發展，目標是從設計、製造一手包辦。