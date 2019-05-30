川普稱關稅由中國買單 62%美國人：我們承擔的代價更高

根據《彭博社》報導，蒙莫斯大學 (Monmouth University) 最新民調顯示，雖然總統川普曾多次宣稱，美國對陸貨加徵關稅，將由中國買單，但有 62% 的美國人認為，美國消費者所承擔的關稅，恐多過中國。

蒙莫斯大學民調研究所所長 Patrick Murray 透過聲明表示，過去一年來，川普的關稅措施，未能改變任何人的看法；多數美國人都覺得，他們終將為這場貿易戰付出代價。

該調查指出，32% 的受訪者認為，川普的關稅措施對美國有利，37% 覺得對美國不利，32% 表示不確定或視情況而定。

由美國政府資料可得知，截至 5 月 1 日為止，中國輸美產品的關稅總額為 161 億美元，但貨品到岸時，支付關稅的是美國進口商，且進口商可選擇，是要直接承擔關稅成本，或將之轉嫁給批發商，而批發商又可能進一步把成本轉嫁給消費者。

國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 等人共同撰寫的部落格提到，「在貿易緊張關係中，美中兩國消費者都是輸家，毫無疑問。」

德州奧斯汀市的退休牧師 Gus Browning，在接受《彭博社》採訪時說，他受夠了川普有關「中國支付關稅」的言論；他曾向白宮顧問表達訴求，要求其協助川普「了解經濟學基本原理」。

Browning 強調，「我不是經濟學家，但我理解事務運作的方式，中國不會向我們支付關稅。」