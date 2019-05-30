〈南山人壽再遭重罰〉公司發兩大聲明 強調已對經理人移送檢調

金管會今 (30) 日針對南山人壽去 (2018) 年的經理人炒股案，再祭出 2 張罰單，重罰 660 萬元，對此，南山人壽晚間發布兩大聲明，強調對葉姓經理人主動移送檢調，並且已檢討改善內控制度。

南山人壽去年 7 月爆出內部負責操盤台股鉅額資金的葉姓經理人，私自買股後，再用 LINE 群組發訊息給 200 多組員上車，有涉嫌炒股、經營地下投顧公司之嫌，但是，南山人壽早在去年 5 月下旬就知道此案，但卻到 7 月才通報保險局，只因為「週刊要報才趕緊通報」，隱匿長達 2 個月，甚至有想一手遮天嫌疑。

金管會接到南山通報，去年進駐南山人壽金檢，發現南山人壽辦理國內股權人員利益衝突防範機制，還有重大偶發事件通報等程序都有重大缺失，今天正式針對南山人壽開罰 660 萬元，並命南山人壽立刻解除葉姓經理人職務，該名經理人 5 年內不得重回保險業。

針對今天的裁罰案，南山人壽發布兩大聲明：

1. 對於南山人壽前員工葉姓經理人涉嫌炒股疑義，公司已查明案情事實，保戶權益並未受到影響，但就其個人的不當行為，南山人壽公司已主動移送檢調偵辦，並向葉員求償商譽損失，目前正由司法機關審理中。

2. 南山人壽對於經理人辦理投資業務，設有嚴格的內部控制制度，並落實執行，以防範利益衝突。對於主管機關裁罰的缺失事項，該公司已檢討改善，加強查核、監督機制，落實緊急應變通報機制，防範日後再發生類似的問題。

