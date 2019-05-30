【豐銀投顧】新興市場開始強於美股

◆盤勢分析

昨天中國媒體表示: 美國生產的許多產品，都高度依賴中國稀土資源；當前美方完全高估了自己操縱全球供應鏈的能力，在自我沉醉的空歡喜中無力自知，但清醒後注定要自打嘴巴。這篇評論稱，隨著美國一些政客不停發出極限施壓的叫囂，人們愈加關心中國會拿出哪些「王牌」作為回應，國外不少媒體的目光投向稀土，有分析認為「中國對稀土市場的主導地位，已賦予北京還擊之道」。關於這個報導，筆者實在是懶得再解釋了！現在大家都知道，全世界不是只有中國才有稀土，只是別人不想開採，因為會污染。而且稀土是可以回收的，加上中國有許多不愛國的稀土商會走私偷賣，所以對美國而言稀土根本不是什麼招，真不知道為何還是一堆人搞不懂。

再來就是拋售美國公債了，關於這點筆者也講過無數次了，簡言之，中國只持有 1.2 兆的美國公債，而美國公債總額有 21 兆，中國就算全賣，也不會有多大的影響。而且美國公債平均一天的成交量有五千億美元，你能賣幾天？更別提最近很多人搶著美債，搶到還造成殖利率下跌到「利率倒掛」呢！在大家搶著要買美債的情況下還倒出美債，豈不是效果大打折扣呢？

今晨美股大跌，但亞股卻開始走強。重點是台幣和韓圜依然續貶，但股市卻已經止跌了。今年以來，韓圜已經跌了 6.65%，台幣再慘其實只跌 2.7%，顯示外資對台股雖然連 17 賣，但其實是手下留情的。這與台灣的經濟總體表現優於其他亞洲國家，以做大選將至，執政黨護盤有關。不過，近期新興市場國家 (台、韓、港、陸) 股市相對強於美股，已是事實。這個情境跟去年 12 月的時候很像，隨後也造就了台股一波大行情。而我們台股今天止跌反彈，這是屬於技術面負乖離過大的結果，明天，只要明天指數小漲不再跌，延續今天的長紅氣勢，則反彈行情應該就不遠了！祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師