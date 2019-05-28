在一家銀行遭中國官方接管後 陸港股中小銀行股價壓力大增

中國政府 20 多年來首度接管銀行之後，人行雖然多次向市場喊話，不過此舉仍給估值原本就處於低點的中小銀行帶來壓力。

據《彭博》報導，衡量香港上市中資銀行表現的彭博指數，週一 (27 日) 跌至 4 個月低點，銀行間的回購利率則躍升至 1 個月以來的新高。

中國銀保監會上週決定，自 5 月 24 日起接管包商銀行 1 年，至 2020 年 5 月 24 日止，這是中國 20 年來首例。

包商銀行被接管的根源在於表外貸款，中國的中小銀行會藉此繞過對弱勢借款人放款的規定，並逃避資本和撥備要求。

中金公司週一發布報告認為，和包商銀行規模類似規模的城市商業銀行，或在其周邊的類似銀行，預計股價將感受到壓力。

包商銀行成立於 1998 年，前身為內蒙古包頭商業銀行，在內蒙自治區共有 14 家分行，另外在北京、成都、寧波、深圳各有 1 家分行。

評級公司標普全球週一警告，一些激進的中小銀行「很容易受到經濟放緩的影響」，因為他們的風險管理能力，無法跟上其快速成長的步伐。

在中國經濟弱勢省份的區域性銀行，為追求快速成長，採行非傳統貸款擴張的方式，這種情況在 2018 年初達到頂峰。根據瑞銀 2017 年的報告，這類利用影子貸款工具，以擺脫經營困難的中小銀行，所面臨的企業風險更加廣泛。

許多銀行已經因為風險偏高，促成其估值一直偏低，黑龍江的哈爾濱銀行股價淨值比約只有 0.34 倍，遼寧的盛京銀行僅 0.41 倍，而在香港上市的中資銀行，平均的股價淨值比則為 0.7 倍。

今年香港上市的大部分地區商業銀行均下跌，其中甘肅銀行股價下跌 27%，吉林九台農村商業銀行跌 36%，相較之下，國有的 5 大行僅挫 1.9%。