大的在後頭？中國短期石油恐有斷供風險

美中貿易戰正進行得如火如荼之際，中國石化集團前董事長傅成玉在一場「金融論壇」上表示中國要做好短期石油供應中斷的準備，並在 15 年內做到能源 80% 以上自給自足。其談話內容似乎意味美中關係可能將惡化到美國對中國實施石油禁運。

(圖片: AFP)

傅成玉指出在目前全球形勢之下，中國的能源安全問題被突顯出來，確保能源安全應當引起高度重視，採取確實措施和行動。他強調這不是危言聳聽，而是近在眼前的事實。

他進一步指出中國的能源安全問題要靠自身解決，關鍵要提早準備。中國可以透過自己努力，也可以利用國際合作，把能源問題和風險縮減到最小程度。

此外，中國也要做好短期石油供應中斷的準備，並且透過市場手段，擴大對外合作，規避短期風險。

他認為在長期戰略上，中國應從現在起規劃，用 10 年～15 年時間做到 80% 以上的能源靠自己供應，並提出可在三個領域努力。

第一是加速可再生能源發展，包括發展電動汽車，減少石油石油需求。

第二則是全力發展頁岩油。這幾年，中國頁岩油的成本已大幅降低，而中國政府可以把相關體系和市場優勢相結合，積極投入發展。

第三是就是發展清潔用煤。目前清潔用煤在技術上中國已有重大進展，「超超臨界」發電用煤可與天然氣媲美，但還需進一步加強該領域投入力道。

