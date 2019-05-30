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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/29  108/05/28  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.11100   10.11320  -0.00220   -0.02175
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.00700   10.00920  -0.00220   -0.02198
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.20840   10.20390   0.00450    0.04410
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.10590   10.10150   0.00440    0.04356
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                        9.94230    9.94350  -0.00120   -0.01207
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                        9.95600    9.95560   0.00040    0.00402
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                        9.95600    9.95560   0.00040    0.00402
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                        9.97500    9.97360   0.00140    0.01404
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.39770   10.39760   0.00010    0.00096
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.20370   10.20360   0.00010    0.00098
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.32690   10.32280   0.00410    0.03972
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.21980   10.21580   0.00400    0.03916
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.73000   21.77000  -0.04000   -0.18374
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.75000   21.88000  -0.13000   -0.59415
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.21350   41.14410   0.06940    0.16868
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.98630   40.01670  -0.03040   -0.07597
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.65100    9.64690   0.00410    0.04250
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.12910   10.12200   0.00710    0.07014
中國信託台灣活力基金                                               12.80000   12.86000  -0.06000   -0.46656
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.56000    9.64000  -0.08000   -0.82988
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.98270    9.98080   0.00190    0.01904
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.16000   10.17730  -0.01730   -0.16999
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.15750    9.17210  -0.01460   -0.15918
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.34240   10.34720  -0.00480   -0.04639
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28670    9.29110  -0.00440   -0.04736
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.04180   11.04040   0.00140    0.01268
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.40110    9.39970   0.00140    0.01489
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.12660   11.11390   0.01270    0.11427
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.75400    9.74290   0.01110    0.11393
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.33660   42.03710   0.29950    0.71247
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.63810   43.46930   0.16880    0.38832
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                44.13080   44.03390   0.09690    0.22006
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                           9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02820   11.02800   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.05400   10.03590   0.01810    0.18035
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.32370    9.30690   0.01680    0.18051
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.18990   10.17680   0.01310    0.12872
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.44520    9.43290   0.01230    0.13039
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.06000   11.12000  -0.06000   -0.53957
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.53000   10.59000  -0.06000   -0.56657
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.99000   11.04000  -0.05000   -0.45290
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.23250   40.98350   0.24900    0.60756
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.64590   41.53900   0.10690    0.25735
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        41.29870   41.12580   0.17290    0.42042
元大2001基金                                                       56.09000   56.33000  -0.24000   -0.42606
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          44.22270   43.97610   0.24660    0.56076
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.95120   41.89460   0.05660    0.13510
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.33000   20.12000   0.21000    1.04374
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.66670   11.66590   0.00080    0.00686
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.90860   10.91680  -0.00820   -0.07511
元大上證50基金                                                     31.78000   31.61000   0.17000    0.53780
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.03000   12.98000   0.05000    0.38521
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.12600   12.10400   0.02200    0.18176
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.71200   16.66300   0.04900    0.29406
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.53300   10.47500   0.05800    0.55370
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.27900   10.23100   0.04800    0.46916
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    3.01000   0.01000    0.33223
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.72000   13.64000   0.08000    0.58651
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.00830   47.06910  -0.06080   -0.12917
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.91280   10.90510   0.00770    0.07061
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.96340    9.95630   0.00710    0.07131
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.18590   10.18710  -0.00120   -0.01178
元大巴西指數基金                                                    6.67300    6.53200   0.14100    2.15860
元大巴菲特基金                                                     24.73000   24.72000   0.01000    0.04045
元大日經225基金                                                    26.58000   26.99000  -0.41000   -1.51908
元大台商收成基金                                                   20.79000   20.73000   0.06000    0.28944
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.37000   12.31000   0.06000    0.48741
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.17000   35.54000  -0.37000   -1.04108
元大台灣中型100基金                                                30.61000   30.62000  -0.01000   -0.03266
元大台灣加權股價指數基金                                           24.31700   24.36100  -0.04400   -0.18062
元大台灣卓越50基金                                                 76.66000   76.80000  -0.14000   -0.18229
元大台灣金融基金                                                   17.51000   17.53000  -0.02000   -0.11409
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.84000   29.88000  -0.04000   -0.13387
元大台灣高股息基金                                                 25.31000   25.29000   0.02000    0.07908
元大台灣電子科技基金                                               32.17000   32.22000  -0.05000   -0.15518
元大全球ETF成長組合基金                                            10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.73000   14.78000  -0.05000   -0.33829
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.38000   21.45000  -0.07000   -0.32634
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.45000   13.57000  -0.12000   -0.88430
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.28000    9.37000  -0.09000   -0.96051
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.03000   13.12000  -0.09000   -0.68598
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.15300   12.24800  -0.09500   -0.77564
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.52000    6.49000   0.03000    0.46225
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.92000    9.00000  -0.08000   -0.88889
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.90000    6.96000  -0.06000   -0.86207
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.29400    8.33900  -0.04500   -0.53963
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.38000    8.44000  -0.06000   -0.71090
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.06000   13.02000   0.04000    0.30722
元大全球農業商機基金                                               17.09000   17.27000  -0.18000   -1.04227
元大印尼指數基金                                                    9.04900    9.19100  -0.14200   -1.54499
元大印度指數基金                                                   10.45400   10.45500  -0.00100   -0.00956
元大印度基金                                                       13.25000   13.26000  -0.01000   -0.07541
元大多多基金                                                       15.45000   15.56000  -0.11000   -0.70694
元大多福基金                                                       48.46000   48.54000  -0.08000   -0.16481
元大亞太成長基金                                                    8.47000    8.43000   0.04000    0.47450
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.08760    9.08940  -0.00180   -0.01980
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.30640    7.30780  -0.00140   -0.01916
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.04300    9.03300   0.01000    0.11071
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.05400   10.05000   0.00400    0.03980
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.16170   10.15340   0.00830    0.08175
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.29650   10.28900   0.00750    0.07289
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.15530   10.14790   0.00740    0.07292
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49740   10.50180  -0.00440   -0.04190
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35350   10.35780  -0.00430   -0.04151
元大卓越基金                                                       41.65000   41.63000   0.02000    0.04804
元大店頭基金                                                        7.46000    7.50000  -0.04000   -0.53333
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.44560   10.44500   0.00060    0.00574
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.99100    9.96070   0.03030    0.30420
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.05100   33.04620   0.00480    0.01453
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.55270   41.19800   0.35470    0.86096
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.50320   17.67170  -0.16850   -0.95350
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        21.57960   21.19700   0.38260    1.80497
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.01550   41.86590   0.14960    0.35733
元大高科技基金                                                     17.65000   17.63000   0.02000    0.11344
元大得利貨幣市場基金                                               16.31760   16.31730   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02670   12.02650   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.42000   11.46000  -0.04000   -0.34904
元大華夏中小基金                                                    7.14000    7.08000   0.06000    0.84746
元大新中國基金-人民幣                                               9.47000    9.40000   0.07000    0.74468
元大新中國基金-美元                                                 8.82600    8.77500   0.05100    0.58120
元大新中國基金-新台幣                                               8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
元大新主流基金                                                     21.49000   21.65000  -0.16000   -0.73903
元大新東協平衡基金-美元                                             9.20600    9.22400  -0.01800   -0.19514
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.35850   10.35600   0.00250    0.02414
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.51060    9.52650  -0.01590   -0.16690
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.88170   10.88810  -0.00640   -0.05878
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.05220    9.05750  -0.00530   -0.05852
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.33800   10.32630   0.01170    0.11330
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.65270    9.64180   0.01090    0.11305
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.71950   10.71960  -0.00010   -0.00093
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.01640   10.01640   0.00000    0.00000
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.93040    9.92360   0.00680    0.06852
元大新興亞洲基金                                                   10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.50730    9.52170  -0.01440   -0.15123
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.91870    8.93220  -0.01350   -0.15114
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.97430    9.97860  -0.00430   -0.04309
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.36710    9.37120  -0.00410   -0.04375
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15690   15.15670   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.96000   34.01000  -0.05000   -0.14702
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.47000    8.51000  -0.04000   -0.47004
元大實質多重資產基金-美元                                           7.74300    7.79100  -0.04800   -0.61610
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.34000    8.40000  -0.06000   -0.71429
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.84000   15.74000   0.10000    0.63532
元大摩臺基金                                                       35.83000   35.91000  -0.08000   -0.22278
元大標普500基金                                                    26.74000   26.99000  -0.25000   -0.92627
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.94000   12.83000   0.11000    0.85737
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.19000   33.85000  -0.66000   -1.94978
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.39000   20.41000  -0.02000   -0.09799
元大標智滬深300基金                                                17.50000   17.40000   0.10000    0.57471
元大歐洲50基金                                                     24.48000   24.59000  -0.11000   -0.44734
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.37480    9.36120   0.01360    0.14528
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28310   10.28280   0.00030    0.00292
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日盛MIT主流基金                                                    14.40000   14.38000   0.02000    0.13908
日盛上選基金                                                       31.50000   31.58000  -0.08000   -0.25332
日盛小而美基金                                                     16.62000   16.70000  -0.08000   -0.47904
日盛中國內需動力基金                                                9.18000    9.07000   0.11000    1.21279
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.30630   12.29780   0.00850    0.06912
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89300    9.88620   0.00680    0.06878
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.49880   12.48980   0.00900    0.07206
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.04250   10.03530   0.00720    0.07175
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40240   11.38630   0.01610    0.14140
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.14400    9.13110   0.01290    0.14128
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.10000    9.95000   0.15000    1.50754
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.54000    9.43000   0.11000    1.16649
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.06000    9.93000   0.13000    1.30916
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.30000   10.22000   0.08000    0.78278
日盛日盛基金                                                       10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
日盛全球抗暖化基金                                                 10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.35740   10.35770  -0.00030   -0.00290
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.32350    9.32380  -0.00030   -0.00322
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.22100   10.22970  -0.00870   -0.08505
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20100    9.20870  -0.00770   -0.08362
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49700    2.49310   0.00390    0.15643
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65470    1.65210   0.00260    0.15738
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38440    0.38410   0.00030    0.07810
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25530    0.25510   0.00020    0.07840
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.80200   12.78340   0.01860    0.14550
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.37350    8.36130   0.01220    0.14591
日盛亞洲機會基金                                                    6.75000    6.70000   0.05000    0.74627
日盛首選基金                                                       15.88000   15.91000  -0.03000   -0.18856
日盛高科技基金                                                     16.58000   16.60000  -0.02000   -0.12048
日盛貨幣市場基金                                                   14.82680   14.82660   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     36.49000   36.50000  -0.01000   -0.02740
日盛精選五虎基金                                                   33.86000   33.93000  -0.07000   -0.20631
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53890   13.53870   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.31000   28.27000   0.04000    0.14149
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.31000    9.22000   0.09000    0.97614
台新MSCI中國基金                                                   19.17000   19.14000   0.03000    0.15674
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21560   14.21540   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.52250   10.50900   0.01350    0.12846
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54400   10.55060  -0.00660   -0.06256
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.33980   10.33510   0.00470    0.04548
台新中國通基金                                                     40.28000   40.12000   0.16000    0.39880
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52280    0.51510   0.00770    1.49486
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.43700   16.17500   0.26200    1.61978
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29350    0.29010   0.00340    1.17201
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.23000    9.12000   0.11000    1.20614
台新主流基金                                                       22.27000   22.26000   0.01000    0.04492
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.88000   23.08000  -0.20000   -0.86655
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.73060    0.73630  -0.00570   -0.77414
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.35000   16.49000  -0.14000   -0.84900
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52150    0.52540  -0.00390   -0.74229
台新台灣中小基金                                                   31.01000   31.08000  -0.07000   -0.22523
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.30830   10.26440   0.04390    0.42769
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.51440    9.49040   0.02400    0.25289
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.93150   10.90390   0.02760    0.25312
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.91770    9.92200  -0.00430   -0.04334
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.02990   11.03470  -0.00480   -0.04350
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
台新印度基金                                                       15.16000   15.19000  -0.03000   -0.19750
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.71010    8.69400   0.01610    0.18519
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28190    0.28180   0.00010    0.03549
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.66290   12.63950   0.02340    0.18513
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40470    0.40440   0.00030    0.07418
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12580   11.12570   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.08480   29.98830   0.09650    0.32179
台新智慧生活基金-美元                                              10.28620   10.27770   0.00850    0.08270
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.08530    8.09120  -0.00590   -0.07292
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.43730    8.43440   0.00290    0.03438
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.09000    9.09660  -0.00660   -0.07255
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.49720    9.49380   0.00340    0.03581
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.24000   11.23760   0.00240    0.02136
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35160    0.35190  -0.00030   -0.08525
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.04340    8.04170   0.00170    0.02114
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26540    0.26560  -0.00020   -0.07530
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.33000  -0.01000   -0.18762
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.07000   22.08000  -0.01000   -0.04529
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.11250   10.10340   0.00910    0.09007
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.84520    9.84370   0.00150    0.01524
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.03210   10.04220  -0.01010   -0.10058
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.11250   10.10340   0.00910    0.09007
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.84520    9.84380   0.00140    0.01422
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.03210   10.04220  -0.01010   -0.10058
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.45620   40.33680   0.11940    0.29601
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.46650   40.28050   0.18600    0.46176
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.96020   39.99540  -0.03520   -0.08801
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.33060   11.33000   0.00060    0.00530
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.22240   10.23760  -0.01520   -0.14847
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21440    9.20380   0.01060    0.11517
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.78780   10.77480   0.01300    0.12065
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.86600    7.87530  -0.00930   -0.11809
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27790    9.28880  -0.01090   -0.11735
永豐中小基金                                                       49.98000   50.27000  -0.29000   -0.57688
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78770    1.78320   0.00450    0.25236
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47550    2.46930   0.00620    0.25108
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.23890    8.23790   0.00100    0.01214
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.07060   11.06920   0.00140    0.01265
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.41000    4.39000   0.02000    0.45558
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.07000   20.00000   0.07000    0.35000
永豐主流品牌基金                                                   18.71000   18.76000  -0.05000   -0.26652
永豐永豐基金                                                       31.33000   31.30000   0.03000    0.09585
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.13690    9.12430   0.01260    0.13809
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.57100    9.55770   0.01330    0.13915
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14110    9.13770   0.00340    0.03721
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.57790    9.57450   0.00340    0.03551
永豐亞洲民生消費基金                                               12.02000   11.94000   0.08000    0.67002
永豐南非幣2021保本基金                                             13.96170   13.95790   0.00380    0.02722
永豐高科技基金                                                     21.27000   21.41000  -0.14000   -0.65390
永豐貨幣市場基金                                                   13.93210   13.93190   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10980    2.10560   0.00420    0.19947
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.58860    2.58360   0.00500    0.19353
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82000    7.82320  -0.00320   -0.04090
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.90500   10.90950  -0.00450   -0.04125
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.12270    7.11580   0.00690    0.09697
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.37050   11.35950   0.01100    0.09684
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.15000   10.04000   0.11000    1.09562
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.96000    7.89000   0.07000    0.88720
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.55000   18.37000   0.18000    0.97986
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.90000   50.96000  -0.06000   -0.11774
永豐領航科技基金                                                   34.77000   34.99000  -0.22000   -0.62875
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.35000   11.37000  -0.02000   -0.17590
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
永豐趨勢平衡基金                                                   39.40000   39.24000   0.16000    0.40775
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.84940   11.84850   0.00090    0.00760
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.72250    9.71330   0.00920    0.09472
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.28810   10.27830   0.00980    0.09535
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.79750    9.78890   0.00860    0.08785
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.20450   10.19200   0.01250    0.12265
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.78430    9.77480   0.00950    0.09719
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.48080   10.47070   0.01010    0.09646
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.81720    9.80850   0.00870    0.08870
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.30050   10.29100   0.00950    0.09231
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.67000   10.60000   0.07000    0.66038
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.33000   14.17000   0.16000    1.12915
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.94000   18.75000   0.19000    1.01333
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.68000   18.50000   0.18000    0.97297
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.03040   10.02630   0.00410    0.04089
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.03040   10.02630   0.00410    0.04089
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02110   10.01850   0.00260    0.02595
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02110   10.01850   0.00260    0.02595
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.06420   10.05610   0.00810    0.08055
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.06420   10.05610   0.00810    0.08055
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04010   10.03490   0.00520    0.05182
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04010   10.03490   0.00520    0.05182
兆豐國際生命科學基金                                               15.03000   15.05000  -0.02000   -0.13289
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.23780   10.29520  -0.05740   -0.55754
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.36420   10.41320  -0.04900   -0.47056
兆豐國際全球基金                                                   30.57000   30.60000  -0.03000   -0.09804
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.45770   10.45700   0.00070    0.00669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.35530   10.32270   0.03260    0.31581
兆豐國際國民基金                                                   20.83000   20.86000  -0.03000   -0.14382
兆豐國際第一基金                                                   12.55000   12.61000  -0.06000   -0.47581
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.69370   10.68160   0.01210    0.11328
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21830    8.20900   0.00930    0.11329
兆豐國際萬全基金                                                   19.84000   19.93000  -0.09000   -0.45158
兆豐國際電子基金                                                   24.02000   24.12000  -0.10000   -0.41459
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.80000   20.87000  -0.07000   -0.33541
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.55000   16.48000   0.07000    0.42476
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.60000   32.70000  -0.10000   -0.30581
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54890   12.54870   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.51550   10.51150   0.00400    0.03805
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.31350   10.31200   0.00150    0.01455
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.52080   10.51460   0.00620    0.05897
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.31030   10.30640   0.00390    0.03784
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.40830   10.40690   0.00140    0.01345
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.38950   10.38340   0.00610    0.05875
合庫台灣基金                                                       10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.56910   11.57640  -0.00730   -0.06306
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.43270   12.43460  -0.00190   -0.01528
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.09800   11.09730   0.00070    0.00631
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.90010   11.90290  -0.00280   -0.02352
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.11830    8.12340  -0.00510   -0.06278
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.33330    9.33170   0.00160    0.01715
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.01170    9.01100   0.00070    0.00777
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.78280    8.78470  -0.00190   -0.02163
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.18210    9.18140   0.00070    0.00762
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.41000   10.47000  -0.06000   -0.57307
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
合庫全球新興市場基金                                                9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
合庫貨幣市場基金                                                   10.16710   10.16700   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.72670    9.72710  -0.00040   -0.00411
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.00900   10.00920  -0.00020   -0.00200
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.36880   10.36400   0.00480    0.04631
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.81510   11.81600  -0.00090   -0.00762
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.80320   14.79890   0.00430    0.02906
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60340    8.60360  -0.00020   -0.00232
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.39150    9.39180  -0.00030   -0.00319
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85250    7.84890   0.00360    0.04587
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59890    8.59940  -0.00050   -0.00581
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.38090   10.38000   0.00090    0.00867
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.97000   10.87000   0.10000    0.91996
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.72000   10.64000   0.08000    0.75188
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.04000   10.95000   0.09000    0.82192
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19190   11.19090   0.00100    0.00894
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.99030   10.01400  -0.02370   -0.23667
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.08010   10.09320  -0.01310   -0.12979
安聯中國東協基金                                                   15.06000   15.04000   0.02000    0.13298
安聯中國策略基金-美元                                              11.29000   11.19000   0.10000    0.89366
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.98000   14.82000   0.16000    1.07962
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.74000   13.51000   0.23000    1.70244
安聯中華新思路基金-美元                                            12.70000   12.52000   0.18000    1.43770
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.17000   11.98000   0.19000    1.58598
安聯台灣大壩基金                                                   27.42000   27.38000   0.04000    0.14609
安聯台灣科技基金                                                   45.71000   45.94000  -0.23000   -0.50065
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53990   12.53970   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   30.09000   30.17000  -0.08000   -0.26516
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.52450   10.51740   0.00710    0.06751
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.58560   15.58210   0.00350    0.02246
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.75840    9.75620   0.00220    0.02255
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.14000   11.20000  -0.06000   -0.53571
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.66000   11.73000  -0.07000   -0.59676
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.93630   12.93420   0.00210    0.01624
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.58690   10.58030   0.00660    0.06238
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.64610   12.64590   0.00020    0.00158
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47590    9.47120   0.00470    0.04962
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.39960    9.39900   0.00060    0.00638
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.97520    8.97510   0.00010    0.00111
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.02900   10.02410   0.00490    0.04888
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.16320   10.16310   0.00010    0.00098
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.29000   11.33000  -0.04000   -0.35305
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.31130   12.31920  -0.00790   -0.06413
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.17060   11.17960  -0.00900   -0.08050
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.80860   10.81930  -0.01070   -0.09890
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.61710    8.62260  -0.00550   -0.06379
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.46190    8.46870  -0.00680   -0.08030
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.16130    8.16940  -0.00810   -0.09915
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.22560   10.23070  -0.00510   -0.04985
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.14550   10.15560  -0.01010   -0.09945
安聯全球人口趨勢基金                                               12.11000   12.17000  -0.06000   -0.49302
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.68000    8.79000  -0.11000   -1.25142
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.34000   33.79000  -0.45000   -1.33175
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.83000    7.87000  -0.04000   -0.50826
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.37270   12.35990   0.01280    0.10356
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.52280   10.51190   0.01090    0.10369
安聯全球新興市場基金                                               16.66000   16.68000  -0.02000   -0.11990
安聯全球農金趨勢基金                                                9.00000    9.09000  -0.09000   -0.99010
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
安聯亞洲動態策略基金                                               21.65000   21.63000   0.02000    0.09246
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.00400   10.00960  -0.00560   -0.05595
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.00890   10.01340  -0.00450   -0.04494
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.00400   10.00960  -0.00560   -0.05595
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.01090   10.01530  -0.00440   -0.04393
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.00690   10.01240  -0.00550   -0.05493
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                  9.99500   10.00230  -0.00730   -0.07298
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                     9.99490   10.00230  -0.00740   -0.07398
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                   9.99490   10.00230  -0.00740   -0.07398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.48640   10.47850   0.00790    0.07539
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.07490   10.06740   0.00750    0.07450
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.65010   89.60050   0.04960    0.05536
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.20800   13.20700   0.00100    0.00757
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.27760   68.23940   0.03820    0.05598
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.93350    9.93280   0.00070    0.00705
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70720    2.70640   0.00080    0.02956
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.87320   10.87590  -0.00270   -0.02483
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27090    2.26830   0.00260    0.11462
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84870    8.85090  -0.00220   -0.02486
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.30300   10.28910   0.01390    0.13509
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.11250   10.11070   0.00180    0.01780
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.42240   10.41740   0.00500    0.04800
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.07340   10.07110   0.00230    0.02284
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.13330   10.13210   0.00120    0.01184
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.30220   10.28830   0.01390    0.13510
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.11010   10.10840   0.00170    0.01682
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.42130   10.41570   0.00560    0.05376
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.07150   10.06910   0.00240    0.02384
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.13270   10.13150   0.00120    0.01184
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.00550   10.00400   0.00150    0.01499
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.03420   10.02870   0.00550    0.05484
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99870    9.99700   0.00170    0.01701
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97960    9.97890   0.00070    0.00701
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.01660   10.01430   0.00230    0.02297
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.99260    9.98530   0.00730    0.07311
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99870    9.99690   0.00180    0.01801
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.98090    9.98010   0.00080    0.00802
宏利台灣動力基金A類型                                              27.76000   27.76000   0.00000    0.00000
宏利台灣動力基金I類型                                              27.76000   27.76000   0.00000    0.00000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.83550    9.83860  -0.00310   -0.03151
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.84670    9.86050  -0.01380   -0.13995
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.48640    7.48880  -0.00240   -0.03205
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.53670    7.54510  -0.00840   -0.11133
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.28000   11.36000  -0.08000   -0.70423
宏利全球債券組合基金                                               13.55390   13.54390   0.01000    0.07383
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.93500    2.93600  -0.00100   -0.03406
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.26480   12.26650  -0.00170   -0.01386
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87210    8.87330  -0.00120   -0.01352
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.52960    2.52560   0.00400    0.15838
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.49700   11.48800   0.00900    0.07834
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.27360    3.27190   0.00170    0.05196
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52520    0.52480   0.00040    0.07622
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.92000   14.91000   0.01000    0.06707
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.14660   12.14670  -0.00010   -0.00082
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.75640   10.75750  -0.00110   -0.01023
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.39250   10.39910  -0.00660   -0.06347
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73840    8.73890  -0.00050   -0.00572
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37090    8.37180  -0.00090   -0.01075
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28220    8.28740  -0.00520   -0.06275
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.19150    8.19250  -0.00100   -0.01221
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.20000   10.37000  -0.17000   -1.63934
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.36000   10.54000  -0.18000   -1.70778
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.14000   10.30000  -0.16000   -1.55340
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90420    2.90490  -0.00070   -0.02410
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42040    0.42050  -0.00010   -0.02378
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.73830   12.73680   0.00150    0.01178
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95910    0.95930  -0.00020   -0.02085
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.39330    7.39250   0.00080    0.01082
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04300    2.04350  -0.00050   -0.02447
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29490    0.29500  -0.00010   -0.03390
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.00970    9.00910   0.00060    0.00666
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32610    0.32620  -0.00010   -0.03066
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68140   13.68120   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.34000    2.33000   0.01000    0.42918
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.64000   10.56000   0.08000    0.75758
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          23.85000   23.84000   0.01000    0.04195
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          23.85000   23.84000   0.01000    0.04195
宏利澳幣保本基金                                                   12.60050   12.59360   0.00690    0.05479
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.81000   11.85000  -0.04000   -0.33755
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46950   10.45290   0.01660    0.15881
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.64060    9.63210   0.00850    0.08825
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.25960    9.26210  -0.00250   -0.02699
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.54990   11.55300  -0.00310   -0.02683
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
貝萊德新台幣基金                                                   12.96490   12.96470   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     25.47000   25.50000  -0.03000   -0.11765
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47110   11.47100   0.00010    0.00087
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19350   10.19540  -0.00190   -0.01864
保德信大中華基金-人民幣                                             9.51000    9.41000   0.10000    1.06270
保德信大中華基金-美元                                               9.34000    9.26000   0.08000    0.86393
保德信大中華基金-新台幣                                            28.35000   28.07000   0.28000    0.99751
保德信中小型股基金                                                 42.05000   41.89000   0.16000    0.38195
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                             8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.09000    8.08000   0.01000    0.12376
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.71670    9.64870   0.06800    0.70476
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.82430    9.75260   0.07170    0.73519
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.83070    9.76180   0.06890    0.70581
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.85260   10.77660   0.07600    0.70523
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.71000    9.59000   0.12000    1.25130
保德信中國品牌基金-美元                                             9.68000    9.56000   0.12000    1.25523
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.42000   10.29000   0.13000    1.26336
保德信台商全方位基金                                               33.74000   33.87000  -0.13000   -0.38382
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.53000   27.65000  -0.12000   -0.43400
保德信全球消費商機基金                                             18.89000   18.98000  -0.09000   -0.47418
保德信全球基礎建設基金                                             13.45000   13.57000  -0.12000   -0.88430
保德信全球資源基金                                                  7.30000    7.35000  -0.05000   -0.68027
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.72000    9.80000  -0.08000   -0.81633
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.89000   33.21000  -0.32000   -0.96357
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.43510   10.44400  -0.00890   -0.08522
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.74050   10.74970  -0.00920   -0.08558
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.62560   10.64690  -0.02130   -0.20006
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.93580   10.95770  -0.02190   -0.19986
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.46890    9.49800  -0.02910   -0.30638
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.56520   10.59800  -0.03280   -0.30949
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.18140    9.22050  -0.03910   -0.42406
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.22410   10.26760  -0.04350   -0.42366
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.11380    8.11770  -0.00390   -0.04804
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.12800   11.13320  -0.00520   -0.04671
保德信亞太基金                                                     20.00000   19.97000   0.03000    0.15023
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.68430    8.66520   0.01910    0.22042
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.94270   11.91640   0.02630    0.22070
保德信店頭市場基金                                                 30.97000   30.85000   0.12000    0.38898
保德信拉丁美洲基金                                                  7.11000    7.07000   0.04000    0.56577
保德信金平衡基金                                                   29.00000   28.99000   0.01000    0.03449
保德信金滿意基金                                                   39.96000   39.67000   0.29000    0.73103
保德信科技島基金                                                   24.33000   24.15000   0.18000    0.74534
保德信高成長基金                                                   88.70000   88.60000   0.10000    0.11287
保德信第一基金                                                     24.54000   24.49000   0.05000    0.20416
保德信貨幣市場基金                                                 15.82930   15.82910   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.32240   10.38020  -0.05780   -0.55683
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.71340   10.78570  -0.07230   -0.67033
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.72940   10.76710  -0.03770   -0.35014
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.42690   10.47550  -0.04860   -0.46394
保德信新世紀基金                                                   10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.13920    8.12990   0.00930    0.11439
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.17960   10.16730   0.01230    0.12098
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.49610   11.48290   0.01320    0.11495
保德信新興趨勢組合基金                                             10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
保德信瑞騰基金                                                     15.62540   15.62450   0.00090    0.00576
保德信歐洲組合基金                                                 10.17000   10.26000  -0.09000   -0.87719
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.87170    9.86530   0.00640    0.06487
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.34850   10.34180   0.00670    0.06479
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.86440    9.86740  -0.00300   -0.03040
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.13240   10.13650  -0.00410   -0.04045
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.91650    9.90210   0.01440    0.14542
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.30300   10.28860   0.01440    0.13996
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79660    9.78780   0.00880    0.08991
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09080   10.08170   0.00910    0.09026
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.46550   10.46780  -0.00230   -0.02197
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23790   10.22450   0.01340    0.13106
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.50520   10.49150   0.01370    0.13058
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.14450   10.13630   0.00820    0.08090
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.36690   10.35850   0.00840    0.08109
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.06260   10.04830   0.01430    0.14231
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49780   10.48290   0.01490    0.14214
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.94550    9.93660   0.00890    0.08957
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.24880   10.23970   0.00910    0.08887
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.14920   10.13050   0.01870    0.18459
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.88800    9.87530   0.01270    0.12860
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.21540   10.20170   0.01370    0.13429
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.47530   10.46050   0.01480    0.14148
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.38430   10.35480   0.02950    0.28489
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.85950   10.82740   0.03210    0.29647
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.19120   10.18220   0.00900    0.08839
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.39660   10.38740   0.00920    0.08857
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.20160   10.18330   0.01830    0.17971
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.24090   10.22800   0.01290    0.12612
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.41280   10.41150   0.00130    0.01249
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.22590   10.21240   0.01350    0.13219
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.12830   10.11320   0.01510    0.14931
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.37200   10.33560   0.03640    0.35218
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.37420   10.33670   0.03750    0.36279
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.02900   10.01980   0.00920    0.09182
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.02710   10.01790   0.00920    0.09184
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97440    1.96650   0.00790    0.40173
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.80610    2.79510   0.01100    0.39355
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29440    0.29360   0.00080    0.27248
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45330    0.45210   0.00120    0.26543
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42570    8.40020   0.02550    0.30356
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.20970   12.17420   0.03550    0.29160
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.65620    9.62960   0.02660    0.27623
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.19510   12.16120   0.03390    0.27876
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.67060    8.65580   0.01480    0.17098
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.99980   10.98100   0.01880    0.17120
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.62030   10.60820   0.01210    0.11406
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.51540   10.51450   0.00090    0.00856
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       17.94000   17.99000  -0.05000   -0.27793
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4142.21000 4153.43000 -11.22000   -0.27014
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.26390   10.25800   0.00590    0.05752
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.08100   11.07470   0.00630    0.05689
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21170   10.21560  -0.00390   -0.03818
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.82660    9.82130   0.00530    0.05396
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.36970   10.36420   0.00550    0.05307
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.89280    9.89720  -0.00440   -0.04446
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.20240   10.20830  -0.00590   -0.05780
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.27800   10.25980   0.01820    0.17739
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.08400    6.08910  -0.00510   -0.08376
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.01860   11.02780  -0.00920   -0.08343
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.51460   10.48520   0.02940    0.28040
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.39210   11.36940   0.02270    0.19966
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.62160   10.59990   0.02170    0.20472
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.11360    9.08810   0.02550    0.28059
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.34770    9.32910   0.01860    0.19938
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.21600    9.19710   0.01890    0.20550
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.46090   10.43170   0.02920    0.27992
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.82200   10.80040   0.02160    0.19999
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.79850   10.77640   0.02210    0.20508
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.96000    7.01000  -0.05000   -0.71327
柏瑞巨人基金                                                       12.18000   12.23000  -0.05000   -0.40883
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69240   13.69220   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.36000   16.30000   0.06000    0.36810
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.11190   14.12540  -0.01350   -0.09557
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.36530   12.36580  -0.00050   -0.00404
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.95000   12.95240  -0.00240   -0.01853
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64040    8.64870  -0.00830   -0.09597
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77300    6.77950  -0.00650   -0.09588
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62210    8.62240  -0.00030   -0.00348
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43970    8.43340   0.00630    0.07470
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.66320   10.66510  -0.00190   -0.01782
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.33350    8.33840  -0.00490   -0.05876
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.54880   12.54930  -0.00050   -0.00398
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.22360   12.23530  -0.01170   -0.09562
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.79800   12.78840   0.00960    0.07507
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.78880   11.79100  -0.00220   -0.01866
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.97760    8.98620  -0.00860   -0.09570
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.63660    9.63700  -0.00040   -0.00415
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.64480    9.63760   0.00720    0.07471
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.48090    9.48260  -0.00170   -0.01793
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.36540    9.37080  -0.00540   -0.05763
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.60320   10.61590  -0.01270   -0.11963
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.43790   10.44090  -0.00300   -0.02873
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.27610   10.28010  -0.00400   -0.03891
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.34860   10.35530  -0.00670   -0.06470
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.88060    9.89240  -0.01180   -0.11928
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.53210    9.53490  -0.00280   -0.02937
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.54770   10.54100   0.00670    0.06356
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.56230    9.56600  -0.00370   -0.03868
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.63570    9.64200  -0.00630   -0.06534
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.58330   10.59600  -0.01270   -0.11986
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.43810   10.44120  -0.00310   -0.02969
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.27640   10.28040  -0.00400   -0.03891
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.34940   10.35620  -0.00680   -0.06566
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.88030    9.89210  -0.01180   -0.11929
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.53220    9.53500  -0.00280   -0.02937
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.72320   10.71640   0.00680    0.06345
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.56220    9.56590  -0.00370   -0.03868
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.63600    9.64230  -0.00630   -0.06534
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33950   11.31860   0.02090    0.18465
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.63700   12.61570   0.02130    0.16884
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.94660   11.93020   0.01640    0.13747
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13580    9.11900   0.01680    0.18423
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.77610    9.75960   0.01650    0.16906
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.68510    9.67180   0.01330    0.13751
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03400   11.01370   0.02030    0.18432
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.76670   11.74690   0.01980    0.16856
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.54140   11.52560   0.01580    0.13709
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13600    9.11920   0.01680    0.18423
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.77660    9.76010   0.01650    0.16906
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.68550    9.67220   0.01330    0.13751
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.16000   13.10000   0.06000    0.45802
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.75000   13.69000   0.06000    0.43828
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.49000    8.45000   0.04000    0.47337
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.91000   10.86000   0.05000    0.46041
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.62000   12.58000   0.04000    0.31797
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.09000   13.04000   0.05000    0.38344
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.92000    9.81000   0.11000    1.12130
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.93130   11.91180   0.01950    0.16370
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.07330   10.04930   0.02400    0.23882
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.63060    7.61810   0.01250    0.16408
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.05070   10.02680   0.02390    0.23836
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.08640   12.06320   0.02320    0.19232
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.69480   11.67880   0.01600    0.13700
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.72790   10.71390   0.01400    0.13067
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.50830    8.49190   0.01640    0.19313
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.48090    9.46800   0.01290    0.13625
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.53140    9.51890   0.01250    0.13132
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.24990   11.23450   0.01540    0.13708
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.61370   10.59330   0.02040    0.19257
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.71000   10.69590   0.01410    0.13183
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.81990    9.80650   0.01340    0.13664
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.19310    9.17540   0.01770    0.19291
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.04130    9.02010   0.02120    0.23503
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.55720    9.54470   0.01250    0.13096
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.40620   12.39350   0.01270    0.10247
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.78700   11.78130   0.00570    0.04838
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.15710   11.15310   0.00400    0.03586
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.04050    7.03330   0.00720    0.10237
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69060    8.68640   0.00420    0.04835
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.34280    9.33950   0.00330    0.03533
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.66480   10.65390   0.01090    0.10231
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.17460   11.17050   0.00410    0.03670
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.41110    9.40660   0.00450    0.04784
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.98250    8.97330   0.00920    0.10253
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54230    9.53890   0.00340    0.03564
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.88980   11.86500   0.02480    0.20902
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.53980   12.51750   0.02230    0.17815
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.44190   11.42360   0.01830    0.16019
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.34450    9.32500   0.01950    0.20912
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.88640    9.86880   0.01760    0.17834
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.88360    9.86780   0.01580    0.16012
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.81950   11.79840   0.02110    0.17884
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.60810   10.58600   0.02210    0.20877
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.90200   10.88460   0.01740    0.15986
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.88620    9.86560   0.02060    0.20881
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.50780    9.48800   0.01980    0.20868
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.12120   10.10320   0.01800    0.17816
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.63060    9.61520   0.01540    0.16016
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.73000   18.69000   0.04000    0.21402
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.51000   17.49000   0.02000    0.11435
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.19230   13.18940   0.00290    0.02199
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.29220   10.29080   0.00140    0.01360
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.22670   11.22780  -0.00110   -0.00980
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.11060   12.09200   0.01860    0.15382
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.74440   10.74810  -0.00370   -0.03442
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.02120    9.02000   0.00120    0.01330
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.50890    9.50990  -0.00100   -0.01052
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.42070    9.40620   0.01450    0.15415
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.45740    9.46060  -0.00320   -0.03382
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.15470    9.15350   0.00120    0.01311
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.31320    9.31410  -0.00090   -0.00966
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.24620   11.22890   0.01730    0.15407
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.40090    9.40410  -0.00320   -0.03403
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            41.47000   41.33080   0.13920    0.33679
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.18000   12.22000  -0.04000   -0.32733
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        29.46000   29.31000   0.15000    0.51177
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76430   11.76360   0.00070    0.00595
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69500    1.69810  -0.00310   -0.18256
國泰大中華基金                                                     17.77000   17.89000  -0.12000   -0.67077
國泰小龍基金-美元I                                                  0.43330    0.43810  -0.00480   -1.09564
國泰小龍基金-新台幣                                                13.68000   13.77000  -0.09000   -0.65359
國泰中小成長基金-美元I                                              1.20990    1.22340  -0.01350   -1.10348
國泰中小成長基金-新台幣                                            38.20000   38.45000  -0.25000   -0.65020
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         3.99580    3.94130   0.05450    1.38279
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.63070    0.62330   0.00740    1.18723
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.67370    0.66580   0.00790    1.18654
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.18000   17.94000   0.24000    1.33779
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.13860   41.06690   0.07170    0.17459
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30040    2.29590   0.00450    0.19600
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32780    0.32780   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.16720   10.16030   0.00690    0.06791
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.25670    8.25110   0.00560    0.06787
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.30090    2.28060   0.02030    0.89012
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33010    0.32790   0.00220    0.67094
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.42540   10.34190   0.08350    0.80740
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33830    0.33880  -0.00050   -0.14758
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47340   10.47910  -0.00570   -0.05439
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.89920    3.86500   0.03420    0.88486
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.55850    0.55460   0.00390    0.70321
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.73000   17.59000   0.14000    0.79591
國泰中港台基金-人民幣                                               2.92180    2.89650   0.02530    0.87347
國泰中港台基金-美元                                                 0.42370    0.42080   0.00290    0.68916
國泰中港台基金-新台幣                                              13.29000   13.19000   0.10000    0.75815
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.83740    9.84500  -0.00760   -0.07720
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.96690    9.96270   0.00420    0.04216
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.15290   10.16020  -0.00730   -0.07185
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.98000   26.31000  -0.33000   -1.25428
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.85000   12.67000   0.18000    1.42068
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       30.81000   31.72000  -0.91000   -2.86885
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34750    0.34750   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33060    0.33060   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33130    0.33140  -0.00010   -0.03018
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.94990   10.96290  -0.01300   -0.11858
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42470   10.43710  -0.01240   -0.11881
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45340   10.46580  -0.01240   -0.11848
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45200   12.45180   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40710    0.40800  -0.00090   -0.22059
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36190    0.36270  -0.00080   -0.22057
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43420    0.43510  -0.00090   -0.20685
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.87000   10.90000  -0.03000   -0.27523
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53170    0.53260  -0.00090   -0.16898
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.43360    2.45850  -0.02490   -1.01281
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35190    0.35580  -0.00390   -1.09612
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.09000   11.22000  -0.13000   -1.15865
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51080    0.51620  -0.00540   -1.04611
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47150    0.47430  -0.00280   -0.59034
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.96000   14.03000  -0.07000   -0.49893
國泰全球資源基金-美元                                               0.15840    0.15910  -0.00070   -0.43997
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.06000    5.08000  -0.02000   -0.39370
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.58700    0.58710  -0.00010   -0.01703
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.48000   18.47000   0.01000    0.05414
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.11000   18.09000   0.02000    0.11056
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.84790    0.84890  -0.00100   -0.11780
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.90000   21.32000  -0.42000   -1.96998
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.59000   21.61000  -0.02000   -0.09255
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.46890    2.46090   0.00800    0.32508
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35790    0.35740   0.00050    0.13990
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31000    0.30960   0.00040    0.12920
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.20950   11.18440   0.02510    0.22442
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.70990    9.68820   0.02170    0.22398
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51620    0.51600   0.00020    0.03876
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38930    0.38860   0.00070    0.18013
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.86000   11.83000   0.03000    0.25359
國泰科技生化基金                                                   29.31000   29.45000  -0.14000   -0.47538
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.16000   28.50000  -0.34000   -1.19298
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.11000   12.98000   0.13000    1.00154
國泰美國費城半導體基金                                             12.90000   13.04000  -0.14000   -1.07362
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.23650   42.94400   0.29250    0.68112
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.91710   18.09840  -0.18130   -1.00175
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    21.98170   21.60140   0.38030    1.76053
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.75340   42.67850   0.07490    0.17550
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.92950   43.92870   0.00080    0.00182
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.67140   43.79920  -0.12780   -0.29179
國泰紐幣2021保本基金                                               12.74270   12.74370  -0.00100   -0.00785
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.09860   13.09870  -0.00010   -0.00076
國泰紐幣保本基金                                                   12.71170   12.71200  -0.00030   -0.00236
國泰國泰基金-新台幣A                                               20.68000   20.80000  -0.12000   -0.57692
國泰國泰基金-新台幣I                                               20.68000   20.80000  -0.12000   -0.57692
國泰富時中國A50基金                                                20.86000   20.77000   0.09000    0.43332
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   45.03970   44.86420   0.17550    0.39118
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34050    0.34030   0.00020    0.05877
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50150    0.50110   0.00040    0.07982
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36980    0.36970   0.00010    0.02705
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24160    0.24150   0.00010    0.04141
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.12630   11.13720  -0.01090   -0.09787
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.60610    7.61360  -0.00750   -0.09851
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.30410   42.44940  -0.14530   -0.34229
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.42000   20.47000  -0.05000   -0.24426
國泰新興市場基金-美元                                               0.37810    0.37830  -0.00020   -0.05287
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37430    2.37140   0.00290    0.12229
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48380    1.48190   0.00190    0.12821
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35380    0.35410  -0.00030   -0.08472
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22330    0.22350  -0.00020   -0.08949
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34270    0.34320  -0.00050   -0.14569
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.78820   10.79260  -0.00440   -0.04077
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.61490    6.61760  -0.00270   -0.04080
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.13820   42.94530   0.19290    0.44918
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           42.75600   42.58260   0.17340    0.40721
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.08720   42.07280   0.01440    0.03423
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.02000   13.96000   0.06000    0.42980
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.62000   32.94000  -0.32000   -0.97146
國泰價值卓越基金                                                   13.06000   13.15000  -0.09000   -0.68441
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.66000   22.74000  -0.08000   -0.35180
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34130    0.34190  -0.00060   -0.17549
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.05540   40.16280  -0.10740   -0.26741
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.60000   21.61000  -0.01000   -0.04627
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.13000   19.13000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.47000   16.54000  -0.07000   -0.42322
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40830    0.40810   0.00020    0.04901
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.40420   12.39380   0.01040    0.08391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.52110   10.51540   0.00570    0.05421
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.43330   10.42480   0.00850    0.08154
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.67940   10.66000   0.01940    0.18199
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.30600   10.30030   0.00570    0.05534
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.25110   10.24350   0.00760    0.07419
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.43420   10.41530   0.01890    0.18146
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40760   11.40720   0.00040    0.00351
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13790   10.15080  -0.01290   -0.12708
第一金大中華基金                                                   24.57000   24.58000  -0.01000   -0.04068
第一金小型精選基金                                                 30.03000   30.14000  -0.11000   -0.36496
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.49000   12.26000   0.23000    1.87602
第一金中國世紀基金-美元                                             7.75040    7.61790   0.13250    1.73932
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.75080    7.61830   0.13250    1.73923
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.30000    9.13000   0.17000    1.86199
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.30000    9.13000   0.17000    1.86199
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76220    9.75760   0.00460    0.04714
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.43180    8.43140   0.00040    0.00474
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.21730   11.21210   0.00520    0.04638
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84800    9.84760   0.00040    0.00406
第一金中概平衡基金                                                 24.74000   24.83000  -0.09000   -0.36246
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31240   15.31220   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.54000  178.53700   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.15470   15.12740   0.02730    0.18047
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.15460   15.12740   0.02720    0.17981
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.86000   14.85000   0.01000    0.06734
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.87000   14.86000   0.01000    0.06729
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.20830   10.18000   0.02830    0.27800
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.20670   10.17840   0.02830    0.27804
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.51430    9.48430   0.03000    0.31631
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.51440    9.48440   0.03000    0.31631
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.83990   12.83220   0.00770    0.06001
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.85710   12.84930   0.00780    0.06070
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.39000   12.40000  -0.01000   -0.08065
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.70420    9.73820  -0.03400   -0.34914
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.70240    9.73640  -0.03400   -0.34921
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.40800    9.43490  -0.02690   -0.28511
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.43200    9.45910  -0.02710   -0.28650
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.49660   10.53340  -0.03680   -0.34936
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.20550   10.23470  -0.02920   -0.28530
第一金全球大趨勢基金                                               24.40000   24.39000   0.01000    0.04100
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.24950    9.28950  -0.04000   -0.43059
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.43300    6.46090  -0.02790   -0.43183
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.81080    9.81600  -0.00520   -0.05297
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.81190    9.81720  -0.00530   -0.05399
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.57540   10.58150  -0.00610   -0.05765
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.57720   10.58290  -0.00570   -0.05386
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.49170    8.54500  -0.05330   -0.62376
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.34280   10.40770  -0.06490   -0.62358
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.31970    9.31680   0.00290    0.03113
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.31790    9.31510   0.00280    0.03006
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.71500    7.71500   0.00000    0.00000
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.70970    7.70990  -0.00020   -0.00259
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.54840    8.55370  -0.00530   -0.06196
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.54910    8.55440  -0.00530   -0.06196
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.46860   11.46500   0.00360    0.03140
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.46950   11.46590   0.00360    0.03140
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.12770   10.12780  -0.00010   -0.00099
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.12860   10.12870  -0.00010   -0.00099
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.96110   14.97050  -0.00940   -0.06279
第一金亞洲科技基金                                                 17.03000   16.97000   0.06000    0.35357
第一金亞洲新興市場基金                                             13.05000   13.02000   0.03000    0.23041
第一金店頭市場基金                                                  7.23000    7.24000  -0.01000   -0.13812
第一金創新趨勢基金                                                 19.81000   19.89000  -0.08000   -0.40221
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.92270   40.78210   0.14060    0.34476
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.86010   40.65030   0.20980    0.51611
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      41.87290   41.53260   0.34030    0.81936
第一金電子基金                                                     30.22000   30.29000  -0.07000   -0.23110
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.66000   17.78000  -0.12000   -0.67492
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.19000   19.11000   0.08000    0.41863
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.19000   19.21000  -0.02000   -0.10411
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.21000    7.14000   0.07000    0.98039
統一大中華中小基金(美元)                                            6.55000    6.51000   0.04000    0.61444
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
統一大滿貫基金-A類型                                               30.71000   30.81000  -0.10000   -0.32457
統一大滿貫基金-I類型                                               30.71000   30.81000  -0.10000   -0.32457
統一大龍印基金                                                     14.00000   13.89000   0.11000    0.79194
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.65000    8.54000   0.11000    1.28806
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.88000    7.80000   0.08000    1.02564
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.13000    9.03000   0.10000    1.10742
統一中小基金                                                       21.64000   21.78000  -0.14000   -0.64279
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.95230    9.91940   0.03290    0.33167
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.19130    9.18510   0.00620    0.06750
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.02790    9.01410   0.01380    0.15309
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34430   12.30350   0.04080    0.33161
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.35090   11.34320   0.00770    0.06788
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.11260   11.09560   0.01700    0.15321
統一台灣動力基金                                                   15.88000   15.98000  -0.10000   -0.62578
統一全天候基金-A類型                                               98.73000   99.53000  -0.80000   -0.80378
統一全天候基金-I類型                                               99.19000   99.99000  -0.80000   -0.80008
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.97140    7.92060   0.05080    0.64137
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.63800    7.60940   0.02860    0.37585
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.77600    7.73840   0.03760    0.48589
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.52960    8.47530   0.05430    0.64069
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.18030    8.14960   0.03070    0.37671
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.32110    8.28090   0.04020    0.48545
統一全球債券組合基金                                               12.23790   12.22540   0.01250    0.10225
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.94000   14.69000   0.25000    1.70184
統一全球新科技基金(美元)                                           13.98000   13.76000   0.22000    1.59884
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.68000   13.48000   0.20000    1.48368
統一亞太基金                                                       23.92000   23.80000   0.12000    0.50420
統一亞洲大金磚基金                                                 12.06000   12.03000   0.03000    0.24938
統一奔騰基金                                                       52.02000   52.50000  -0.48000   -0.91429
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72200   16.72170   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.19000   10.07000   0.12000    1.19166
統一強漢基金(美元)                                                  9.13000    9.05000   0.08000    0.88398
統一強漢基金(新台幣)                                               24.51000   24.26000   0.25000    1.03050
統一統信基金                                                       26.91000   27.03000  -0.12000   -0.44395
統一黑馬基金                                                       52.93000   53.46000  -0.53000   -0.99140
統一新亞洲科技能源基金                                             15.73000   15.53000   0.20000    1.28783
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.04690    8.03620   0.01070    0.13315
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.61660   10.60250   0.01410    0.13299
統一經建基金                                                       41.94000   42.24000  -0.30000   -0.71023
統一龍馬基金                                                       59.05000   59.33000  -0.28000   -0.47194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.68000   16.78000  -0.10000   -0.59595
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.88000   41.08000  -0.20000   -0.48685
野村中國機會基金                                                   13.37000   13.25000   0.12000    0.90566
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.17500   10.16700   0.00800    0.07869
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.16100   10.15240   0.00860    0.08471
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.34100   10.32100   0.02000    0.19378
野村巴西基金                                                        6.41000    6.25000   0.16000    2.56000
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
野村台灣高股息基金                                                 23.80000   23.86000  -0.06000   -0.25147
野村台灣運籌基金                                                   32.75000   32.77000  -0.02000   -0.06103
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.80510    9.79720   0.00790    0.08064
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.72660    9.72170   0.00490    0.05040
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80290    9.79820   0.00470    0.04797
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.33220   10.32410   0.00810    0.07846
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.14930   10.14420   0.00510    0.05028
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.98210    9.97740   0.00470    0.04711
野村平衡基金                                                       18.08000   18.17000  -0.09000   -0.49532
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.91000   10.00000  -0.09000   -0.90000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.61000   14.74000  -0.13000   -0.88195
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.93000   12.01000  -0.08000   -0.66611
野村全球生技醫療基金                                               16.49000   16.64000  -0.15000   -0.90144
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.23440   10.21960   0.01480    0.14482
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.20330   10.18800   0.01530    0.15018
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.20460   10.18450   0.02010    0.19736
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.50120   10.48610   0.01510    0.14400
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.43420   10.41860   0.01560    0.14973
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.43790   10.41740   0.02050    0.19679
野村全球品牌基金                                                   28.37000   28.39000  -0.02000   -0.07045
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.31000   10.37000  -0.06000   -0.57859
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.57000   12.65000  -0.08000   -0.63241
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.06000   19.17000  -0.11000   -0.57381
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.69000   11.75000  -0.06000   -0.51064
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.76320   10.75980   0.00340    0.03160
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.79760   10.79870  -0.00110   -0.01019
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.63530   10.63440   0.00090    0.00846
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.64850    8.69270  -0.04420   -0.50847
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.46130    8.49630  -0.03500   -0.41194
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.10760    8.14790  -0.04030   -0.49461
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.87660   10.93220  -0.05560   -0.50859
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.36890   10.41170  -0.04280   -0.41108
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.02230   10.07200  -0.04970   -0.49345
野村成長基金                                                       27.63000   27.75000  -0.12000   -0.43243
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.17840    8.18250  -0.00410   -0.05011
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.19150    8.19540  -0.00390   -0.04759
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48740    8.48430   0.00310    0.03654
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.25790    9.26250  -0.00460   -0.04966
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.13530    9.13970  -0.00440   -0.04814
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.45480    9.45130   0.00350    0.03703
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.47000   12.42000   0.05000    0.40258
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47300    9.47270   0.00030    0.00317
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55720    9.55470   0.00250    0.02617
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.75470    9.74630   0.00840    0.08619
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.48390   10.48620  -0.00230   -0.02193
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.44140   10.43860   0.00280    0.02682
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.65920   10.65010   0.00910    0.08545
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.55990    8.55490   0.00500    0.05845
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12660    9.12440   0.00220    0.02411
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99550    8.99290   0.00260    0.02891
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.70340   13.69560   0.00780    0.05695
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76620   12.76330   0.00290    0.02272
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34270   10.33980   0.00290    0.02805
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.39370   10.38340   0.01030    0.09920
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.37410   10.36460   0.00950    0.09166
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38530   10.37610   0.00920    0.08867
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.58260   10.57210   0.01050    0.09932
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.54530   10.53570   0.00960    0.09112
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.48820   10.47900   0.00920    0.08779
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.46490   10.45390   0.01100    0.10522
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.41890   10.40870   0.01020    0.09799
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.67200   10.64900   0.02300    0.21598
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.15150   10.15160  -0.00010   -0.00099
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88150    9.88310  -0.00160   -0.01619
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51510    9.50920   0.00590    0.06205
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.05070    9.05150  -0.00080   -0.00884
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.37890   11.37990  -0.00100   -0.00879
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.13750   10.14890  -0.01140   -0.11233
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.17630   11.18950  -0.01320   -0.11797
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.62080   10.62450  -0.00370   -0.03483
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.46680   10.47890  -0.01210   -0.11547
野村泰國基金                                                       42.03000   41.84000   0.19000    0.45411
野村高科技基金                                                      8.76000    8.82000  -0.06000   -0.68027
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.29930   10.33490  -0.03560   -0.34446
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.90610    9.93700  -0.03090   -0.31096
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.48640   10.51500  -0.02860   -0.27199
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.32760    9.35140  -0.02380   -0.25451
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.40090    9.43410  -0.03320   -0.35191
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.61610    9.63230  -0.01620   -0.16818
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.75560   11.79180  -0.03620   -0.30699
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.66810   13.68290  -0.01480   -0.10816
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.70270   10.73000  -0.02730   -0.25443
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.79480   10.83300  -0.03820   -0.35263
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.21550   11.23440  -0.01890   -0.16823
野村貨幣市場基金                                                   16.32800   16.32780   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.95000   14.90000   0.05000    0.33557
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.27650   10.27590   0.00060    0.00584
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.11380   10.13290  -0.01910   -0.18849
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.36520   10.37350  -0.00830   -0.08001
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.21620   10.20450   0.01170    0.11466
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.16510   10.15490   0.01020    0.10044
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.19130   10.18160   0.00970    0.09527
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.52060   10.50850   0.01210    0.11514
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.43210   10.42170   0.01040    0.09979
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.52410   10.51400   0.01010    0.09606
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.79550    9.80820  -0.01270   -0.12948
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.80280    9.81560  -0.01280   -0.13040
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.76380    9.77390  -0.01010   -0.10334
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.24010   10.25330  -0.01320   -0.12874
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.20250   10.21580  -0.01330   -0.13019
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.16550   10.17610  -0.01060   -0.10417
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.44750   10.44210   0.00540    0.05171
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92580    7.92180   0.00400    0.05049
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.15230   12.14610   0.00620    0.05105
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.30000    8.46000  -0.16000   -1.89125
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.11930   10.11220   0.00710    0.07021
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.27500   10.25520   0.01980    0.19307
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.09600   10.08770   0.00830    0.08228
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.30450   10.28500   0.01950    0.18960
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.15410   10.14570   0.00840    0.08279
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.11950   10.11250   0.00700    0.06922
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.27510   10.25520   0.01990    0.19405
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.09660   10.08830   0.00830    0.08227
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.30760   10.28780   0.01980    0.19246
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.15430   10.14600   0.00830    0.08181
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.15810   10.15200   0.00610    0.06009
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.31710   10.29700   0.02010    0.19520
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.13460   10.12730   0.00730    0.07208
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34380   10.32520   0.01860    0.18014
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.19530   10.18790   0.00740    0.07264
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.15810   10.15200   0.00610    0.06009
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.31680   10.29670   0.02010    0.19521
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.13430   10.12710   0.00720    0.07110
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.34860   10.33000   0.01860    0.18006
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.19590   10.18790   0.00800    0.07852
野村精選貨幣市場基金                                               12.10870   12.10860   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.69000    7.73000  -0.04000   -0.51746
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
野村積極成長基金                                                   11.69000   11.75000  -0.06000   -0.51064
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.12000   32.26000  -0.14000   -0.43397
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.58870   10.59520  -0.00650   -0.06135
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51750    8.52440  -0.00690   -0.08094
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85520    7.85560  -0.00040   -0.00509
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.73480    7.74010  -0.00530   -0.06847
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.10740   12.11770  -0.01030   -0.08500
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.84220   10.84270  -0.00050   -0.00461
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.71480   10.72210  -0.00730   -0.06808
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
野村環球基金-人民幣計價                                            16.77000   16.79000  -0.02000   -0.11912
野村環球基金-美元計價                                              13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.70000   18.72000  -0.02000   -0.10684
野村鴻利基金                                                       21.66000   21.77000  -0.11000   -0.50528
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89600   16.89590   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.73000   17.73000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.80000    9.96000  -0.16000   -1.60643
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.16000   14.15000   0.01000    0.07067
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.08000   15.06000   0.02000    0.13280
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.53970   10.52730   0.01240    0.11779
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.80710   13.79100   0.01610    0.11674
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.58300   10.57080   0.01220    0.11541
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45580   10.46410  -0.00830   -0.07932
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.39930   10.38250   0.01680    0.16181
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.24610   10.24970  -0.00360   -0.03512
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.06670   10.05930   0.00740    0.07356
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.16610   10.15980   0.00630    0.06201
凱基台商天下基金                                                   12.29000   12.23000   0.06000    0.49060
凱基台灣精五門基金                                                 19.20000   19.29000  -0.09000   -0.46656
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       42.80710   42.58170   0.22540    0.52934
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   44.15720   44.06480   0.09240    0.20969
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.64730   42.50710   0.14020    0.32983
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.29010   10.32320  -0.03310   -0.32064
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   42.99510   42.75820   0.23690    0.55405
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         43.72940   43.56640   0.16300    0.37414
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.82750   43.45300   0.37450    0.86185
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     11.98000   11.89000   0.09000    0.75694
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.74620   10.68410   0.06210    0.58124
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58750   11.58740   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       25.70000   25.74000  -0.04000   -0.15540
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.35000   22.41000  -0.06000   -0.26774
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.19410   21.22920  -0.03510   -0.16534
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.72000   16.66000   0.06000    0.36014
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.63190   15.58950   0.04240    0.27198
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.38000    7.35000   0.03000    0.40816
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.19000   11.25000  -0.06000   -0.53333
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.82050   10.88590  -0.06540   -0.60078
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.58000   10.66000  -0.08000   -0.75047
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.52300   11.64230  -0.11930   -1.02471
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.07000   12.21000  -0.14000   -1.14660
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.62000   12.68000  -0.06000   -0.47319
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.10120   12.14310  -0.04190   -0.34505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.78110    9.77190   0.00920    0.09415
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.49250    9.49030   0.00220    0.02318
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.71660    9.72540  -0.00880   -0.09048
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.78100    9.77190   0.00910    0.09312
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.49250    9.49030   0.00220    0.02318
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.71670    9.72540  -0.00870   -0.08946
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.32000   13.28000   0.04000    0.30120
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.04000   32.22000  -0.18000   -0.55866
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.09000   31.23000  -0.14000   -0.44829
富邦上証180基金                                                    30.71000   30.57000   0.14000    0.45797
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18290    0.18150   0.00140    0.77135
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.76000    5.71000   0.05000    0.87566
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.62000    6.62000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   41.52000   41.29000   0.23000    0.55704
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.71140   11.63120   0.08020    0.68952
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.80860   10.73990   0.06870    0.63967
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.55120   10.48530   0.06590    0.62850
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.97680    9.90840   0.06840    0.69032
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.13050    9.07240   0.05810    0.64040
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.92170    8.86600   0.05570    0.62824
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.78330   20.69550   0.08780    0.42425
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.60390   11.60320   0.00070    0.00603
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.75960   10.76700  -0.00740   -0.06873
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.67850   13.66800   0.01050    0.07682
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00020    1.99890   0.00130    0.06504
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.46190    9.45470   0.00720    0.07615
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43320    1.43230   0.00090    0.06284
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.22650   12.22120   0.00530    0.04337
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78050    1.78020   0.00030    0.01685
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.28580   10.28130   0.00450    0.04377
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51840    1.51810   0.00030    0.01976
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.68840   10.68330   0.00510    0.04774
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.64190   10.63140   0.01050    0.09876
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.70000   15.51000   0.19000    1.22502
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.97000   18.37000  -0.40000   -2.17746
富邦日本東証基金                                                   19.83000   19.99000  -0.16000   -0.80040
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.71000   44.75000  -0.04000   -0.08939
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.77000   44.75000   0.02000    0.04469
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.63000   48.74000  -0.11000   -0.22569
富邦台灣心基金                                                     19.96000   19.97000  -0.01000   -0.05008
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.57000   43.65000  -0.08000   -0.18328
富邦台灣科技指數基金                                               49.19000   49.36000  -0.17000   -0.34441
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.29880   45.15060   0.14820    0.32823
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.02180   42.02870  -0.00690   -0.01642
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30840    0.31010  -0.00170   -0.54821
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58820    2.58740   0.00080    0.03092
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35140    0.35110   0.00030    0.08545
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.95280   10.95320  -0.00040   -0.00365
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21820    2.21750   0.00070    0.03157
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33230    0.33200   0.00030    0.09036
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.32380    9.32410  -0.00030   -0.00322
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.42000   25.45000  -0.03000   -0.11788
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.53000   32.48000   0.05000    0.15394
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69740   15.69720   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.09000   18.01000   0.08000    0.44420
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.17370   41.11740   0.05630    0.13693
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.02130   41.87590   0.14540    0.34722
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.40310   41.26590   0.13720    0.33248
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.72180   43.52250   0.19930    0.45792
富邦長紅基金                                                       55.74000   55.76000  -0.02000   -0.03587
富邦科技基金                                                       21.82000   21.97000  -0.15000   -0.68275
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.85230   41.85890  -0.00660   -0.01577
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.70510   43.34440   0.36070    0.83217
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.70590   39.55590   0.15000    0.37921
富邦恒生國企ETF基金                                                20.12000   20.09000   0.03000    0.14933
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.31000   14.23000   0.08000    0.56219
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.38000   25.45000  -0.07000   -0.27505
富邦高成長基金                                                     21.51000   21.53000  -0.02000   -0.09289
富邦基金A類型                                                      12.31000   12.33000  -0.02000   -0.16221
富邦基金I類型                                                      12.31000   12.33000  -0.02000   -0.16221
富邦深証100基金                                                    10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.54000   20.62000  -0.08000   -0.38797
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42520    0.42550  -0.00030   -0.07051
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.37940   12.38070  -0.00130   -0.01050
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.27560    9.27650  -0.00090   -0.00970
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30320    0.30340  -0.00020   -0.06592
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.50500    8.50590  -0.00090   -0.01058
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.99800   10.01810  -0.02010   -0.20064
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.77850   10.78850  -0.01000   -0.09269
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.38630    9.40520  -0.01890   -0.20095
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.11430   10.12360  -0.00930   -0.09186
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.90000   17.94000  -0.04000   -0.22297
富邦精準基金                                                       41.14000   40.89000   0.25000    0.61140
富邦精銳中小基金                                                   10.31000   10.38000  -0.07000   -0.67437
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.07000   16.01000   0.06000    0.37477
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.29000   20.30000  -0.01000   -0.04926
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.60000    7.56000   0.04000    0.52910
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.17000   14.31000  -0.14000   -0.97834
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.94000   19.95000  -0.01000   -0.05013
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.49580   10.45700   0.03880    0.37104
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.16420   10.15540   0.00880    0.08665
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.55450   10.53130   0.02320    0.22030
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.03140    9.99430   0.03710    0.37121
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.66910    9.66070   0.00840    0.08695
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.02610   10.00400   0.02210    0.22091
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富達台灣成長基金                                                   29.37000   29.48000  -0.11000   -0.37313
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.83940    9.83810   0.00130    0.01321
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.82920    9.82860   0.00060    0.00610
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.67860    9.68020  -0.00160   -0.01653
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.07610   10.07480   0.00130    0.01290
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.07760   10.07700   0.00060    0.00595
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.92680    9.92830  -0.00150   -0.01511
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.57960    8.59930  -0.01970   -0.22909
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.27000    9.29100  -0.02100   -0.22603
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84720    8.86870  -0.02150   -0.24243
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22410   10.24780  -0.02370   -0.23127
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.31130   10.33470  -0.02340   -0.22642
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.86200    9.88610  -0.02410   -0.24378
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.00310   10.02680  -0.02370   -0.23637
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59290    8.59380  -0.00090   -0.01047
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.85640    9.85730  -0.00090   -0.00913
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15950    9.16190  -0.00240   -0.02620
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.27700   11.27770  -0.00070   -0.00621
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.11340   11.11440  -0.00100   -0.00900
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.43860   10.44120  -0.00260   -0.02490
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34610    9.34820  -0.00210   -0.02246
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.18000   15.17000   0.01000    0.06592
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81550    8.82590  -0.01040   -0.11784
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.70380    9.71490  -0.01110   -0.11426
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.22420    9.23660  -0.01240   -0.13425
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.54090   10.55350  -0.01260   -0.11939
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.59450   10.60660  -0.01210   -0.11408
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.12780   10.14130  -0.01350   -0.13312
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.36220    9.37420  -0.01200   -0.12801
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.76000    8.68000   0.08000    0.92166
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.37000    8.30000   0.07000    0.84337
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.30000    7.24000   0.06000    0.82873
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.46000    9.38000   0.08000    0.85288
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.30000    8.25000   0.05000    0.60606
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.29000    8.22000   0.07000    0.85158
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.37000    9.30000   0.07000    0.75269
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21000   10.21570  -0.00570   -0.05580
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.56510    9.56960  -0.00450   -0.04702
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.14850    9.15050  -0.00200   -0.02186
富蘭克林華美中華基金                                               10.80000   10.65000   0.15000    1.40845
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.58000   20.64000  -0.06000   -0.29070
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.97000   21.03000  -0.06000   -0.28531
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.95160    7.95460  -0.00300   -0.03771
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.97610    8.97090   0.00520    0.05797
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.89760    9.89180   0.00580    0.05863
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.51010    9.51370  -0.00360   -0.03784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.39730   11.38740   0.00990    0.08694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61900    8.61160   0.00740    0.08593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82030    8.81270   0.00760    0.08624
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90990    9.90130   0.00860    0.08686
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.06320   13.97580   0.08740    0.62537
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.23530   10.17170   0.06360    0.62526
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.42630   10.41710   0.00920    0.08832
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.58000    7.57330   0.00670    0.08847
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.93200    8.92410   0.00790    0.08852
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91990    9.91110   0.00880    0.08879
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.13090   11.13170  -0.00080   -0.00719
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55880    7.55940  -0.00060   -0.00794
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92460    8.92530  -0.00070   -0.00784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.07640   10.07720  -0.00080   -0.00794
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.70500   10.69510   0.00990    0.09257
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.61180    7.60470   0.00710    0.09336
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14890    8.14510   0.00380    0.04665
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.14650    9.14580   0.00070    0.00765
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.15860   10.15780   0.00080    0.00788
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.89810   12.89200   0.00610    0.04732
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.78000    7.81000  -0.03000   -0.38412
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.16000    8.20000  -0.04000   -0.48780
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.28000    8.12000   0.16000    1.97044
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.88000   11.65000   0.23000    1.97425
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.32000    8.36000  -0.04000   -0.47847
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.98880   13.00950  -0.02070   -0.15911
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
富蘭克林華美第一富基金                                             35.78000   35.70000   0.08000    0.22409
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34450   10.34440   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.20000    9.27000  -0.07000   -0.75512
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.91000   13.89000   0.02000    0.14399
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.22000   15.23000  -0.01000   -0.06566
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.71360    9.71920  -0.00560   -0.05762
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.71360    9.71920  -0.00560   -0.05762
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.64260    9.62070   0.02190    0.22763
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.64260    9.62070   0.02190    0.22763
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.65670    9.66520  -0.00850   -0.08794
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.65670    9.66520  -0.00850   -0.08794
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.65670    9.66520  -0.00850   -0.08794
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.85800    9.85600   0.00200    0.02029
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.85800    9.85600   0.00200    0.02029
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.85800    9.85600   0.00200    0.02029
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.65940    6.66480  -0.00540   -0.08102
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.51070   10.49100   0.01970    0.18778
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.42060    9.41870   0.00190    0.02017
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.29180   11.28960   0.00220    0.01949
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.74340    6.73940   0.00400    0.05935
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83710    8.83590   0.00120    0.01358
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.34840   10.34710   0.00130    0.01256
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.80940   10.80310   0.00630    0.05832
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.24000   65.99000   0.25000    0.37885
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    66.28000   65.98000   0.30000    0.45468
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.97710   61.96220   0.01490    0.02405
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.96000   20.98000  -0.02000   -0.09533
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              63.92220   63.57930   0.34290    0.53933
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 64.00290   63.81860   0.18430    0.28879
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.84260   11.84200   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   36.52350   36.59500  -0.07150   -0.19538
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.42000    8.32000   0.10000    1.20192
復華中小精選基金                                                   62.08000   62.22000  -0.14000   -0.22501
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.42950   52.58160  -0.15210   -0.28926
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.25120   62.29600  -0.04480   -0.07191
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.37000    9.22000   0.15000    1.62690
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.47000    8.34000   0.13000    1.55875
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.38000   11.28000   0.10000    0.88652
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.26000   10.17000   0.09000    0.88496
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
復華台灣智能基金                                                   11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
復華全方位基金                                                     27.05000   26.99000   0.06000    0.22230
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.09000   11.99000   0.10000    0.83403
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.37000   19.23000   0.14000    0.72803
復華全球平衡基金-美元                                               8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.42000   19.36000   0.06000    0.30992
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.32000   13.21000   0.11000    0.83270
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.06000   12.97000   0.09000    0.69391
復華全球原物料基金                                                  8.12000    8.15000  -0.03000   -0.36810
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.41000   12.33000   0.08000    0.64882
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.02590   12.02460   0.00130    0.01081
復華全球債券基金                                                   14.47470   14.42610   0.04860    0.33689
復華全球債券組合基金                                               15.05000   15.03000   0.02000    0.13307
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.73000   14.82000  -0.09000   -0.60729
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.48520   13.48500   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
復華亞太成長基金                                                   11.46000   11.31000   0.15000    1.32626
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.48000    8.37000   0.11000    1.31422
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.16000    9.06000   0.10000    1.10375
復華東協世紀基金                                                   11.89000   11.90000  -0.01000   -0.08403
復華南非幣長期收益基金A                                            13.88000   13.95000  -0.07000   -0.50179
復華南非幣長期收益基金B                                             8.03000    8.07000  -0.04000   -0.49566
復華南非幣短期收益基金A                                            14.41000   14.43000  -0.02000   -0.13860
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      66.62660   66.07740   0.54920    0.83115
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.44000   21.63000  -0.19000   -0.87841
復華美國新星基金-美元                                              12.06000   11.93000   0.13000    1.08969
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.45000   12.34000   0.11000    0.89141
復華恒生基金                                                       21.13000   21.16000  -0.03000   -0.14178
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.32000   29.52000  -0.20000   -0.67751
復華神盾基金                                                       24.23060   24.15290   0.07770    0.32170
復華高成長基金                                                     63.80000   63.99000  -0.19000   -0.29692
復華高益策略組合基金                                               13.42000   13.39000   0.03000    0.22405
復華貨幣市場基金                                                   14.44820   14.44800   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.46000   18.65000  -0.19000   -1.01877
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.35000   48.43000  -0.08000   -0.16519
復華復華基金                                                       19.90000   19.96000  -0.06000   -0.30060
復華華人世紀基金                                                   15.80000   15.66000   0.14000    0.89400
復華傳家二號基金                                                   28.32340   28.38960  -0.06620   -0.23318
復華傳家基金                                                       21.28340   21.16100   0.12240    0.57842
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.61000   15.62000  -0.01000   -0.06402
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.44000   11.47000  -0.03000   -0.26155
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.18000   14.20000  -0.02000   -0.14085
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.09000   21.02000   0.07000    0.33302
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.36000   66.24000   0.12000    0.18116
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.39000    5.40000  -0.01000   -0.18519
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
復華滬深300 A股基金                                                22.88000   22.84000   0.04000    0.17513
復華數位經濟基金                                                   43.21000   43.33000  -0.12000   -0.27694
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.85180    9.84400   0.00780    0.07924
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.66300    9.65880   0.00420    0.04348
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.38330   10.37510   0.00820    0.07904
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.05070   10.04630   0.00440    0.04380
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.99670    9.99070   0.00600    0.06006
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.74250   10.74840  -0.00590   -0.05489
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.80650    9.79880   0.00770    0.07858
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.55790   10.56250  -0.00460   -0.04355
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.15470   10.14730   0.00740    0.07293
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.91990   10.92460  -0.00470   -0.04302
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.47520   10.47770  -0.00250   -0.02386
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.44810   10.44320   0.00490    0.04692
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.67830   10.68560  -0.00730   -0.06832
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.37280   10.37260   0.00020    0.00193
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.58310   11.46770   0.11540    1.00630
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.34580   10.33860   0.00720    0.06964
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.54980   10.54950   0.00030    0.00284
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.90340   11.78450   0.11890    1.00895
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.48430   10.47700   0.00730    0.06968
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.75290   10.75770  -0.00480   -0.04462
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.93980    9.95170  -0.01190   -0.11958
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                              9.96370    9.96790  -0.00420   -0.04214
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.99510   10.01080  -0.01570   -0.15683
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.23390   10.23820  -0.00430   -0.04200
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.51070   10.40360   0.10710    1.02945
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.26200   10.25910   0.00290    0.02827
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.23240   10.23670  -0.00430   -0.04201
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.50980   10.40270   0.10710    1.02954
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.25870   10.25570   0.00300    0.02925
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.06500   10.07450  -0.00950   -0.09430
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.07230   10.07370  -0.00140   -0.01390
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.06350   10.07300  -0.00950   -0.09431
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.07330   10.07470  -0.00140   -0.01390
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.53990   10.53910   0.00080    0.00759
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.56940   10.56080   0.00860    0.08143
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.79030   10.79380  -0.00350   -0.03243
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.93130    9.94160  -0.01030   -0.10361
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                              9.95140    9.95390  -0.00250   -0.02512
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.98280    9.99670  -0.01390   -0.13905
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20700    9.19530   0.01170    0.12724
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.22740    8.23350  -0.00610   -0.07409
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.37030    8.36750   0.00280    0.03346
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.90340   11.88830   0.01510    0.12702
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.67070   10.67870  -0.00800   -0.07492
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98230   10.97870   0.00360    0.03279
景順主流基金                                                       15.74000   15.80000  -0.06000   -0.37975
景順台灣科技基金                                                   27.25000   27.40000  -0.15000   -0.54745
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
景順全球科技基金                                                   22.65000   22.68000  -0.03000   -0.13228
景順全球康健基金                                                   19.11000   19.31000  -0.20000   -1.03573
景順貨幣市場基金                                                   15.98390   15.98370   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       29.69000   29.81000  -0.12000   -0.40255
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.41000   13.44000  -0.03000   -0.22321
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.61000   10.68000  -0.07000   -0.65543
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.03000   11.12000  -0.09000   -0.80935
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.09000   11.17000  -0.08000   -0.71620
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.51000   11.61000  -0.10000   -0.86133
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.59000    9.69000  -0.10000   -1.03199
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.96000   10.07000  -0.11000   -1.09235
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.46000   10.58000  -0.12000   -1.13422
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59720    8.59210   0.00510    0.05936
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.02570    8.01230   0.01340    0.16724
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.35800   11.35120   0.00680    0.05991
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57790   10.56020   0.01770    0.16761
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.92000    7.86000   0.06000    0.76336
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.58000    7.52000   0.06000    0.79787
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.36000   11.26000   0.10000    0.88810
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.56510    9.54060   0.02450    0.25680
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.96280    9.92660   0.03620    0.36468
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.08680   10.06100   0.02580    0.25644
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.51030   10.47200   0.03830    0.36574
華南永昌永昌基金                                                   18.37000   18.28000   0.09000    0.49234
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.77320   14.76270   0.01050    0.07113
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
華南永昌全球精品基金                                               16.39000   16.47000  -0.08000   -0.48573
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.76000   12.78000  -0.02000   -0.15649
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.92000   12.96000  -0.04000   -0.30864
華南永昌物聯網精選基金                                             11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26840   16.26810   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.56760   23.50760   0.06000    0.25524
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98120   11.98100   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.69040   10.68980   0.00060    0.00561
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.78110   10.78930  -0.00820   -0.07600
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01240   10.01180   0.00060    0.00599
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.02330   10.03100  -0.00770   -0.07676
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.53290   10.53210   0.00080    0.00760
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.53760   10.54510  -0.00750   -0.07112
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.97330    9.97270   0.00060    0.00602
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.94070    9.94830  -0.00760   -0.07639
華頓中小型基金                                                     17.94000   18.01000  -0.07000   -0.38867
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.22470   11.11050   0.11420    1.02786
華頓台灣基金                                                       20.94000   21.03000  -0.09000   -0.42796
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56140   11.56130   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.49000   17.43000   0.06000    0.34423
華頓全球高收益債券基金A                                            13.87300   13.88030  -0.00730   -0.05259
華頓全球高收益債券基金B                                             8.17910    8.18350  -0.00440   -0.05377
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.09000    5.10000  -0.01000   -0.19608
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.63670    2.62350   0.01320    0.50314
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.99630   11.94770   0.04860    0.40677
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38100    0.37990   0.00110    0.28955
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.76480   11.73270   0.03210    0.27359
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.76480   11.73270   0.03210    0.27359
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.44930   10.41840   0.03090    0.29659
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.64150   10.62250   0.01900    0.17887
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.64150   10.62250   0.01900    0.17887
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.40340    9.38670   0.01670    0.17791
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.63780   10.63040   0.00740    0.06961
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.63780   10.63040   0.00740    0.06961
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.38370    9.37990   0.00380    0.04051
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.79000    8.76000   0.03000    0.34247
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64120    2.63280   0.00840    0.31905
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07350    2.06560   0.00790    0.38246
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.17040   12.15600   0.01440    0.11846
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.51570    9.50440   0.01130    0.11889
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38100    0.38060   0.00040    0.10510
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29850    0.29850   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.29000    3.26000   0.03000    0.92025
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.95000   14.82000   0.13000    0.87719
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.99000   23.00000  -0.01000   -0.04348
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.43000   12.50000  -0.07000   -0.56000
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.10000    8.14000  -0.04000   -0.49140
匯豐安富基金                                                       24.84000   24.84000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                       43.76000   43.69000   0.07000    0.16022
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.37000    2.36000   0.01000    0.42373
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.66390    2.65410   0.00980    0.36924
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35000    2.34040   0.00960    0.41019
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.83740   11.81390   0.02350    0.19892
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.96110    7.93740   0.02370    0.29859
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38570    0.38510   0.00060    0.15580
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33320    0.33250   0.00070    0.21053
匯豐金磚動力基金                                                   14.60000   14.53000   0.07000    0.48176
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00670   15.00660   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.07000    5.03000   0.04000    0.79523
匯豐新鑽動力基金                                                   10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.47800    5.49040  -0.01240   -0.22585
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.28090    9.29350  -0.01260   -0.13558
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 49.59000   49.61000  -0.02000   -0.04031
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 49.59000   49.61000  -0.02000   -0.04031
匯豐龍騰電子基金                                                   33.60000   33.66000  -0.06000   -0.17825
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.53520   12.52480   0.01040    0.08304
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.53000   17.51000   0.02000    0.11422
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.79000    8.71000   0.08000    0.91848
新光中國成長基金(美元)                                              8.78000    8.72000   0.06000    0.68807
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.04230   11.03040   0.01190    0.10788
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.07460   10.06620   0.00840    0.08345
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.61340   10.60790   0.00550    0.05185
新光台灣富貴基金                                                   22.05000   22.06000  -0.01000   -0.04533
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       20.84000   21.02000  -0.18000   -0.85633
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.36770   40.36850  -0.00080   -0.00198
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.51500   42.34560   0.16940    0.40004
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.55950   10.53430   0.02520    0.23922
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.53970   10.51800   0.02170    0.20631
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.99710    9.97240   0.02470    0.24768
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.96510    9.94450   0.02060    0.20715
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49690   15.49670   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.33000    8.35000  -0.02000   -0.23952
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
新光亞洲精選基金-美金                                              20.74000   20.73000   0.01000    0.04824
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.46000   21.43000   0.03000    0.13999
新光店頭基金                                                       21.21000   21.32000  -0.11000   -0.51595
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
新光特選內需收益ETF基金                                            20.93000   20.85000   0.08000    0.38369
新光創新科技基金                                                   12.51000   12.54000  -0.03000   -0.23923
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.25060   10.24880   0.00180    0.01756
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.58540   10.56980   0.01560    0.14759
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.06350   10.04580   0.01770    0.17619
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.43400    9.42820   0.00580    0.06152
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.71250    9.69790   0.01460    0.15055
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.23180    9.21530   0.01650    0.17905
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.05060   41.02250   0.02810    0.06850
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       42.73370   42.34920   0.38450    0.90793
新光澳幣八年期保本基金                                             10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
新光澳幣十年期保本基金                                             10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
新光澳幣保本基金                                                   12.36000   12.36000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.57340   10.55720   0.01620    0.15345
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.50670    9.49250   0.01420    0.14959
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.54020    9.53410   0.00610    0.06398
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.43590   10.42920   0.00670    0.06424
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.40770   10.39500   0.01270    0.12217
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.50230    9.49040   0.01190    0.12539
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47400    9.46430   0.00970    0.10249
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.36600   10.35540   0.01060    0.10236
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.04000    7.07000  -0.03000   -0.42433
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.65170   10.63780   0.01390    0.13067
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.63030    9.61750   0.01280    0.13309
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.50360   10.49330   0.01030    0.09816
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.61110    9.60160   0.00950    0.09894
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.68490    9.67560   0.00930    0.09612
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59930   10.58920   0.01010    0.09538
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.95660   14.93380   0.02280    0.15267
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.77110    8.75770   0.01340    0.15301
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.50810   41.59340  -0.08530   -0.20508
群益10年期以上金融債ETF基金                                        40.98360   40.92440   0.05920    0.14466
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     41.69430   41.58000   0.11430    0.27489
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 41.69640   41.63450   0.06190    0.14867
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.40970   43.21710   0.19260    0.44566
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  41.20160   41.04820   0.15340    0.37371
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 44.63310   44.45300   0.18010    0.40515
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                45.42060   45.32960   0.09100    0.20075
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  44.26010   44.13600   0.12410    0.28118
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.46090   10.41930   0.04160    0.39926
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.47450   43.15280   0.32170    0.74549
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.08120   40.17530  -0.09410   -0.23422
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.44020   11.43940   0.00080    0.00699
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.30290   10.31620  -0.01330   -0.12892
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.21210   12.07280   0.13930    1.15383
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.06460    8.98300   0.08160    0.90838
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.58000    9.48000   0.10000    1.05485
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
群益大印度基金-人民幣                                              13.85790   13.88450  -0.02660   -0.19158
群益大印度基金-美元                                                12.94270   12.99900  -0.05630   -0.43311
群益大印度基金-新臺幣                                              12.53000   12.57000  -0.04000   -0.31822
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.72560   11.77530  -0.04970   -0.42207
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.22960   11.28890  -0.05930   -0.52529
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.52100   10.56560  -0.04460   -0.42212
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.19240    9.24100  -0.04860   -0.52592
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.41090    9.45080  -0.03990   -0.42219
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.25630    8.29990  -0.04360   -0.52531
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.78480    8.82210  -0.03730   -0.42280
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.96590    8.00800  -0.04210   -0.52572
群益中小型股基金                                                   42.77000   42.79000  -0.02000   -0.04674
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.06380   10.01790   0.04590    0.45818
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.27870    9.25880   0.01990    0.21493
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.88410    8.85550   0.02860    0.32296
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.60330    8.56400   0.03930    0.45890
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.93120    7.91420   0.01700    0.21480
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.59480    7.57030   0.02450    0.32363
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.50040   10.49020   0.01020    0.09723
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.55040   11.53920   0.01120    0.09706
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.16070   11.15290   0.00780    0.06994
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.43520   10.41860   0.01660    0.15933
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.83090    7.73170   0.09920    1.28303
群益中國新機會基金N-美元                                            7.14120    7.06790   0.07330    1.03708
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.79000    7.70000   0.09000    1.16883
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.94490    6.85690   0.08800    1.28338
群益中國新機會基金-美元                                             7.63550    7.55700   0.07850    1.03877
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.44000    7.35000   0.09000    1.22449
群益平衡王基金                                                     18.63210   18.69040  -0.05830   -0.31192
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.37000    6.40000  -0.03000   -0.46875
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.93440   12.01070  -0.07630   -0.63527
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.31280   11.39700  -0.08420   -0.73879
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.95000   11.04000  -0.09000   -0.81522
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.30810   10.37400  -0.06590   -0.63524
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.77020    9.84300  -0.07280   -0.73961
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.45000    9.54000  -0.09000   -0.94340
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.25520   10.25200   0.00320    0.03121
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.04130   10.03900   0.00230    0.02291
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16830    9.16540   0.00290    0.03164
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.14650    9.14440   0.00210    0.02296
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.31470   10.31150   0.00320    0.03103
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.35640   10.35400   0.00240    0.02318
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32990    9.32710   0.00280    0.03002
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.78640    9.78420   0.00220    0.02249
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.97200   10.95460   0.01740    0.15884
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.63740    7.62530   0.01210    0.15868
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.54290   10.54160   0.00130    0.01233
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.37090   10.37110  -0.00020   -0.00193
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.60520   10.61580  -0.01060   -0.09985
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.88590    9.88460   0.00130    0.01315
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.81490    9.81510  -0.00020   -0.00204
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03680   10.04680  -0.01000   -0.09953
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.54300   10.54170   0.00130    0.01233
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.37090   10.37110  -0.00020   -0.00193
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.60510   10.61570  -0.01060   -0.09985
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.88590    9.88460   0.00130    0.01315
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.81480    9.81500  -0.00020   -0.00204
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03680   10.04680  -0.01000   -0.09953
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.26910    9.33880  -0.06970   -0.74635
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.00000   11.10000  -0.10000   -0.90090
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.16690   15.28110  -0.11420   -0.74733
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.27000   15.40000  -0.13000   -0.84416
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.35440   11.36590  -0.01150   -0.10118
群益印度中小基金N-美元                                              9.46580    9.49850  -0.03270   -0.34426
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
群益印度中小基金-人民幣                                            15.37110   15.38670  -0.01560   -0.10139
群益印度中小基金-美元                                              13.53860   13.58530  -0.04670   -0.34375
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.98000   16.02000  -0.04000   -0.24969
群益多利策略組合基金                                               11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.96000   13.95000   0.01000    0.07168
群益多重資產組合基金                                               15.34000   15.34000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       23.42800   23.59050  -0.16250   -0.68884
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14620   16.14600   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.37000   21.71000  -0.34000   -1.56610
群益亞太中小基金                                                   10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.26000   16.20000   0.06000    0.37037
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.39320   10.37420   0.01900    0.18315
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.73910    7.72490   0.01420    0.18382
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.09740   10.07890   0.01850    0.18355
群益店頭市場基金                                                   86.52000   86.78000  -0.26000   -0.29961
群益東方盛世基金                                                    8.60000    8.54000   0.06000    0.70258
群益東協成長基金-人民幣                                            12.67860   12.70170  -0.02310   -0.18187
群益東協成長基金-美元                                              11.05180   11.09880  -0.04700   -0.42347
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.42440   11.41300   0.01140    0.09989
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.75000   10.74130   0.00870    0.08100
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.30370   10.30460  -0.00090   -0.00873
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.48760    9.47810   0.00950    0.10023
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.93050    8.92330   0.00720    0.08069
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.55780    8.55860  -0.00080   -0.00935
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.65440   10.65530  -0.00090   -0.00845
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.28460    9.27530   0.00930    0.10027
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.08920    9.08190   0.00730    0.08038
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.56030    9.56110  -0.00080   -0.00837
群益長安基金                                                       27.42000   27.48000  -0.06000   -0.21834
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.96030   10.00190  -0.04160   -0.41592
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.06720   15.13030  -0.06310   -0.41704
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.85000   14.93000  -0.08000   -0.53583
群益真善美基金                                                     15.23270   15.23380  -0.00110   -0.00722
群益馬拉松基金                                                    109.80000  110.32000  -0.52000   -0.47136
群益深証中小板基金                                                 11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
群益創新科技基金                                                   29.94000   29.98000  -0.04000   -0.13342
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.97580    8.87110   0.10470    1.18024
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.20390    8.12790   0.07600    0.93505
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.72000    8.63000   0.09000    1.04287
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.77470    9.66060   0.11410    1.18109
群益華夏盛世基金-美元                                               9.04580    8.96200   0.08380    0.93506
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.22000   15.07000   0.15000    0.99536
群益奧斯卡基金                                                     26.61000   26.55000   0.06000    0.22599
群益新興金鑽基金-美元                                              10.94550   10.95850  -0.01300   -0.11863
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     21.23000   21.27000  -0.04000   -0.18806
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.75000   22.05000  -0.30000   -1.36054
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.29000    8.25000   0.04000    0.48485
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.46000   12.58000  -0.12000   -0.95390
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.87140   10.87650  -0.00510   -0.04689
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.64370   10.65980  -0.01610   -0.15103
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.87770   10.90660  -0.02890   -0.26498
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.68190   10.68690  -0.00500   -0.04679
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.45830   10.47410  -0.01580   -0.15085
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.68810   10.71640  -0.02830   -0.26408
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.87130   10.87640  -0.00510   -0.04689
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.64380   10.65990  -0.01610   -0.15103
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.68190   10.68690  -0.00500   -0.04679
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.45830   10.47410  -0.01580   -0.15085
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.61860   12.60180   0.01680    0.13331
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.50520   11.50320   0.00200    0.01739
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.42870   11.43130  -0.00260   -0.02274
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.59720    8.58580   0.01140    0.13278
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.87740    8.87580   0.00160    0.01803
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.25000    8.26000  -0.01000   -0.12107
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.42150    8.42340  -0.00190   -0.02256
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.01450   10.01270   0.00180    0.01798
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.82180    9.82010   0.00170    0.01731
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       27.91000   28.07000  -0.16000   -0.57000
德信中國精選成長基金                                               11.56000   11.49000   0.07000    0.60923
德信台灣主流中小基金                                               17.42000   17.47000  -0.05000   -0.28620
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97590   11.97570   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   30.34000   30.22000   0.12000    0.39709
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.61880   10.57980   0.03900    0.36863
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.52460   10.48750   0.03710    0.35375
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70590   11.70570   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.24000   14.31000  -0.07000   -0.48917
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.42000   17.54000  -0.12000   -0.68415
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.73240   10.70260   0.02980    0.27844
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.06360   16.02130   0.04230    0.26402
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.39820    8.38270   0.01550    0.18490
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.22660   11.21800   0.00860    0.07666
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.07540   12.07090   0.00450    0.03728
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10200   14.07590   0.02610    0.18542
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摩根大歐洲基金                                                     17.00000   17.02000  -0.02000   -0.11751
摩根中小基金                                                       20.61000   20.72000  -0.11000   -0.53089
摩根中國A股基金                                                    14.32000   14.14000   0.18000    1.27298
摩根中國A股基金(美元)                                              11.02000   10.89000   0.13000    1.19376
摩根中國亮點基金                                                   12.40000   12.26000   0.14000    1.14192
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.33980   11.25660   0.08320    0.73912
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.47730   12.39230   0.08500    0.68591
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.53030    9.46740   0.06290    0.66439
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.12300   13.02610   0.09690    0.74389
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.02600   14.92360   0.10240    0.68616
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.34000   18.40000  -0.06000   -0.32609
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.34000   18.40000  -0.06000   -0.32609
摩根台灣增長基金                                                   46.42000   46.50000  -0.08000   -0.17204
摩根平衡基金                                                       27.10000   27.12000  -0.02000   -0.07375
摩根全球α基金                                                     18.23000   18.35000  -0.12000   -0.65395
摩根全球平衡基金                                                   15.78980   15.76570   0.02410    0.15286
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.46130    9.46580  -0.00450   -0.04754
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.53760   10.54230  -0.00470   -0.04458
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.95640    9.96100  -0.00460   -0.04618
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.52770   11.53190  -0.00420   -0.03642
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.24570   10.25040  -0.00470   -0.04585
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.55010   10.53640   0.01370    0.13003
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.90830   13.89020   0.01810    0.13031
摩根亞洲基金                                                       56.86000   56.53000   0.33000    0.58376
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.49860    8.50030  -0.00170   -0.02000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.97800    9.98140  -0.00340   -0.03406
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.82930    8.83190  -0.00260   -0.02944
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.81520   12.81250   0.00270    0.02107
摩根東方內需機會基金                                               18.00000   17.90000   0.10000    0.55866
摩根東方科技基金                                                   30.63000   30.45000   0.18000    0.59113
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
摩根金龍收成基金                                                   20.84000   20.63000   0.21000    1.01794
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12340   15.12320   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.36000   14.18000   0.18000    1.26939
摩根新金磚五國基金                                                 12.13000   12.20000  -0.07000   -0.57377
摩根新絲路基金                                                      9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
摩根新興35基金                                                     13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
摩根新興日本基金                                                   23.21000   23.08000   0.13000    0.56326
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17510    7.17440   0.00070    0.00976
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44690    9.44390   0.00300    0.03177
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.28130    9.27820   0.00310    0.03341
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.91110   10.91010   0.00100    0.00917
摩根新興科技基金                                                   48.25000   48.39000  -0.14000   -0.28932
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.52640    8.55030  -0.02390   -0.27952
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.10650    9.12130  -0.01480   -0.16226
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.59100    8.60460  -0.01360   -0.15805
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.08990   10.11250  -0.02260   -0.22349
摩根龍揚基金                                                       31.14000   30.81000   0.33000    1.07108
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.87000   11.95000  -0.08000   -0.66946
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28630    9.29730  -0.01100   -0.11831
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.42880   11.44230  -0.01350   -0.11798
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.38000   20.22000   0.16000    0.79130
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60800   12.60780   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                  9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.48060   10.46040   0.02020    0.19311
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.44120   10.44000   0.00120    0.01149
聯邦中國龍基金                                                     23.46000   23.45000   0.01000    0.04264
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.47350   12.46890   0.00460    0.03689
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.66830   11.65900   0.00930    0.07977
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.67730   10.66260   0.01470    0.13787
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.36460   10.35990   0.00470    0.04537
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.74840    9.74060   0.00780    0.08008
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.91420    8.90190   0.01230    0.13817
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.74500    9.77630  -0.03130   -0.32016
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.00760   10.05130  -0.04370   -0.43477
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.69920    9.74320  -0.04400   -0.45160
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.05450   10.11160  -0.05710   -0.56470
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.25270    9.29470  -0.04200   -0.45187
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.58790    9.64230  -0.05440   -0.56418
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.26960   11.31750  -0.04790   -0.42324
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.06400   11.10750  -0.04350   -0.39163
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.41900   10.47090  -0.05190   -0.49566
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.45250   10.49610  -0.04360   -0.41539
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.24630   10.28660  -0.04030   -0.39177
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.65050    9.69850  -0.04800   -0.49492
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.44680   21.46460  -0.01780   -0.08293
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.00550    8.98650   0.01900    0.21143
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.49380    9.46350   0.03030    0.32018
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.97150    8.95250   0.01900    0.21223
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.44650    9.41640   0.03010    0.31966
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21220   13.21200   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.66770   16.65290   0.01480    0.08887
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.07460   12.07300   0.00160    0.01325
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.98090   11.94350   0.03740    0.31314
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.41520   11.37940   0.03580    0.31460
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.21260   12.20600   0.00660    0.05407
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.50210   11.48500   0.01710    0.14889
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49480   10.48940   0.00540    0.05148
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.69950    8.68660   0.01290    0.14850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.86000   32.92000  -0.06000   -0.18226
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.54000   17.37000   0.17000    0.97870
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.52000   17.39000   0.13000    0.74756
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.83000   11.73000   0.10000    0.85251
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.99000   15.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.80000   12.80000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.64000    7.65000  -0.01000   -0.13072
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.99000   14.88000   0.11000    0.73925
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.88000   10.80000   0.08000    0.74074
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.69000   0.07000    0.80552
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.50000   11.45000   0.05000    0.43668
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.21000   14.14000   0.07000    0.49505
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.37000   14.30000   0.07000    0.48951
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.36000   14.29000   0.07000    0.48985
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.07000   15.00000   0.07000    0.46667
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.24000   20.27000  -0.03000   -0.14800
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.35000   18.38000  -0.03000   -0.16322
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.76000   12.79000  -0.03000   -0.23456
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.54000   14.57000  -0.03000   -0.20590
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.47000   15.49000  -0.02000   -0.12912
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.48000   14.51000  -0.03000   -0.20675
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.57000   12.59000  -0.02000   -0.15886
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.66000   12.68000  -0.02000   -0.15773
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.17000   13.20000  -0.03000   -0.22727
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.16000   19.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.92000   17.91000   0.01000    0.05583
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.12000   13.12000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.10000   0.02000    0.14184
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.10000   0.01000    0.07092
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.17000   14.17000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.03070   15.03060   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11960   11.11460   0.00500    0.04499
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.99560   13.99490   0.00070    0.00500
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.63390    7.63040   0.00350    0.04587
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.18000   14.16000   0.02000    0.14124
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.91860    9.89650   0.02210    0.22331
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.27130   10.25950   0.01180    0.11502
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.91680    9.90920   0.00760    0.07670
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.02530   10.01250   0.01280    0.12784
瀚亞中小型股基金                                                   19.04000   19.12000  -0.08000   -0.41841
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.21000   12.10000   0.11000    0.90909
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.97000   12.88000   0.09000    0.69876
瀚亞巴西基金                                                        5.66000    5.57000   0.09000    1.61580
瀚亞外銷基金                                                       36.94000   36.99000  -0.05000   -0.13517
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.80000   11.83000  -0.03000   -0.25359
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.15000   11.19000  -0.04000   -0.35746
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.01480   11.01920  -0.00440   -0.03993
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.58850   10.58960  -0.00110   -0.01039
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.53330   12.54250  -0.00920   -0.07335
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.51720   10.53100  -0.01380   -0.13104
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21410    7.21660  -0.00250   -0.03464
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85290    7.85380  -0.00090   -0.01146
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04120    8.04710  -0.00590   -0.07332
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.00020    7.00930  -0.00910   -0.12983
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.65260    8.65890  -0.00630   -0.07276
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.87400    8.87700  -0.00300   -0.03380
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.18190    9.18280  -0.00090   -0.00980
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.01860    9.02520  -0.00660   -0.07313
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.81000   11.88000  -0.07000   -0.58923
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.37000   11.44000  -0.07000   -0.61189
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.27000   11.36000  -0.09000   -0.79225
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.32000   10.40000  -0.08000   -0.76923
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.48280   10.46970   0.01310    0.12512
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83730    9.80610   0.03120    0.31817
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.67910    9.67490   0.00420    0.04341
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.86280    9.85050   0.01230    0.12487
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.23000   15.20000   0.03000    0.19737
瀚亞印度基金-美元                                                  14.28000   14.29000  -0.01000   -0.06998
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.33000   32.32000   0.01000    0.03094
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.34000   13.33000   0.01000    0.07502
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.60000   14.57000   0.03000    0.20590
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.72000    6.71000   0.01000    0.14903
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.14810   12.12980   0.01830    0.15087
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.18490   14.07240   0.11250    0.79944
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.07320   11.06120   0.01200    0.10849
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.94770   10.94440   0.00330    0.03015
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.52060   12.53230  -0.01170   -0.09336
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.93760    8.92480   0.01280    0.14342
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.84580    9.79970   0.04610    0.47042
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.88660    8.87700   0.00960    0.10814
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.77540    8.77280   0.00260    0.02964
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.30630    9.31530  -0.00900   -0.09662
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.67440   14.68010  -0.00570   -0.03883
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.42190   10.41870   0.00320    0.03071
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.06320   10.07680  -0.01360   -0.13496
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.49520   12.50000  -0.00480   -0.03840
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.48000   19.52000  -0.04000   -0.20492
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61330   13.61310   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.82000   27.86000  -0.04000   -0.14358
瀚亞高科技基金                                                     53.35000   53.41000  -0.06000   -0.11234
瀚亞理財通基金                                                     25.63000   25.65000  -0.02000   -0.07797
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
瀚亞菁華基金                                                       19.99000   20.04000  -0.05000   -0.24950
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.87370   13.92340  -0.04970   -0.35695
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.26980    9.30290  -0.03310   -0.35580
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.56160   10.52340   0.03820    0.36300
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.27980   11.15080   0.12900    1.15687
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.96510    9.94560   0.01950    0.19607
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.33180   10.31410   0.01770    0.17161
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.98740    7.95840   0.02900    0.36439
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.03220    7.94030   0.09190    1.15739
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.53390    8.52640   0.00750    0.08796
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.12070    8.10480   0.01590    0.19618
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.87980    7.86630   0.01350    0.17162
瀚亞電通網基金                                                     13.92000   13.93000  -0.01000   -0.07179
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.93790   13.92620   0.01170    0.08401
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.53480   10.50150   0.03330    0.31710
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.77650    9.77250   0.00400    0.04093
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.45040   11.44080   0.00960    0.08391
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.05870   10.02690   0.03180    0.31715
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
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