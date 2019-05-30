[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/29 108/05/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.11100 10.11320 -0.00220 -0.02175 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00700 10.00920 -0.00220 -0.02198 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.20840 10.20390 0.00450 0.04410 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.10590 10.10150 0.00440 0.04356 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.94230 9.94350 -0.00120 -0.01207 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.95600 9.95560 0.00040 0.00402 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.95600 9.95560 0.00040 0.00402 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 9.97500 9.97360 0.00140 0.01404 大華銀多元特別收益平衡基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.39770 10.39760 0.00010 0.00096 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20370 10.20360 0.00010 0.00098 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.32690 10.32280 0.00410 0.03972 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21980 10.21580 0.00400 0.03916 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.73000 21.77000 -0.04000 -0.18374 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.75000 21.88000 -0.13000 -0.59415 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.21350 41.14410 0.06940 0.16868 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.98630 40.01670 -0.03040 -0.07597 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.65100 9.64690 0.00410 0.04250 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.12910 10.12200 0.00710 0.07014 中國信託台灣活力基金 12.80000 12.86000 -0.06000 -0.46656 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.50000 10.58000 -0.08000 -0.75614 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98270 9.98080 0.00190 0.01904 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.16000 10.17730 -0.01730 -0.16999 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.15750 9.17210 -0.01460 -0.15918 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.34240 10.34720 -0.00480 -0.04639 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28670 9.29110 -0.00440 -0.04736 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.04180 11.04040 0.00140 0.01268 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.40110 9.39970 0.00140 0.01489 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12660 11.11390 0.01270 0.11427 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.75400 9.74290 0.01110 0.11393 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.33660 42.03710 0.29950 0.71247 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.63810 43.46930 0.16880 0.38832 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.13080 44.03390 0.09690 0.22006 中國信託智能運動基金-台幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02820 11.02800 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.05400 10.03590 0.01810 0.18035 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.32370 9.30690 0.01680 0.18051 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.18990 10.17680 0.01310 0.12872 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.44520 9.43290 0.01230 0.13039 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.23250 40.98350 0.24900 0.60756 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.64590 41.53900 0.10690 0.25735 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.29870 41.12580 0.17290 0.42042 元大2001基金 56.09000 56.33000 -0.24000 -0.42606 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.22270 43.97610 0.24660 0.56076 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.95120 41.89460 0.05660 0.13510 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.33000 20.12000 0.21000 1.04374 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.66670 11.66590 0.00080 0.00686 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90860 10.91680 -0.00820 -0.07511 元大上證50基金 31.78000 31.61000 0.17000 0.53780 元大大中華TMT基金-人民幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 元大大中華TMT基金-新台幣 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.03000 12.98000 0.05000 0.38521 元大大中華價值指數基金-美元 12.12600 12.10400 0.02200 0.18176 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.71200 16.66300 0.04900 0.29406 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.53300 10.47500 0.05800 0.55370 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.27900 10.23100 0.04800 0.46916 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.01000 0.01000 0.33223 元大中國平衡基金-新台幣 13.72000 13.64000 0.08000 0.58651 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.00830 47.06910 -0.06080 -0.12917 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.91280 10.90510 0.00770 0.07061 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96340 9.95630 0.00710 0.07131 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18590 10.18710 -0.00120 -0.01178 元大巴西指數基金 6.67300 6.53200 0.14100 2.15860 元大巴菲特基金 24.73000 24.72000 0.01000 0.04045 元大日經225基金 26.58000 26.99000 -0.41000 -1.51908 元大台商收成基金 20.79000 20.73000 0.06000 0.28944 元大台灣50單日反向1倍基金 12.37000 12.31000 0.06000 0.48741 元大台灣50單日正向2倍基金 35.17000 35.54000 -0.37000 -1.04108 元大台灣中型100基金 30.61000 30.62000 -0.01000 -0.03266 元大台灣加權股價指數基金 24.31700 24.36100 -0.04400 -0.18062 元大台灣卓越50基金 76.66000 76.80000 -0.14000 -0.18229 元大台灣金融基金 17.51000 17.53000 -0.02000 -0.11409 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.84000 29.88000 -0.04000 -0.13387 元大台灣高股息基金 25.31000 25.29000 0.02000 0.07908 元大台灣電子科技基金 32.17000 32.22000 -0.05000 -0.15518 元大全球ETF成長組合基金 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 元大全球ETF穩健組合基金 14.73000 14.78000 -0.05000 -0.33829 元大全球人工智慧ETF基金 21.38000 21.45000 -0.07000 -0.32634 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.45000 13.57000 -0.12000 -0.88430 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.03000 13.12000 -0.09000 -0.68598 元大全球不動產證券化基金-美元 12.15300 12.24800 -0.09500 -0.77564 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.49000 0.03000 0.46225 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.90000 6.96000 -0.06000 -0.86207 元大全球股票入息基金-美元配息 8.29400 8.33900 -0.04500 -0.53963 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090 元大全球新興市場精選組合基金 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722 元大全球農業商機基金 17.09000 17.27000 -0.18000 -1.04227 元大印尼指數基金 9.04900 9.19100 -0.14200 -1.54499 元大印度指數基金 10.45400 10.45500 -0.00100 -0.00956 元大印度基金 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541 元大多多基金 15.45000 15.56000 -0.11000 -0.70694 元大多福基金 48.46000 48.54000 -0.08000 -0.16481 元大亞太成長基金 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08760 9.08940 -0.00180 -0.01980 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.30640 7.30780 -0.00140 -0.01916 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.04300 9.03300 0.01000 0.11071 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.05400 10.05000 0.00400 0.03980 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.16170 10.15340 0.00830 0.08175 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.29650 10.28900 0.00750 0.07289 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.15530 10.14790 0.00740 0.07292 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49740 10.50180 -0.00440 -0.04190 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35350 10.35780 -0.00430 -0.04151 元大卓越基金 41.65000 41.63000 0.02000 0.04804 元大店頭基金 7.46000 7.50000 -0.04000 -0.53333 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44560 10.44500 0.00060 0.00574 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.99100 9.96070 0.03030 0.30420 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.05100 33.04620 0.00480 0.01453 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.55270 41.19800 0.35470 0.86096 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.50320 17.67170 -0.16850 -0.95350 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.57960 21.19700 0.38260 1.80497 元大美國政府7至10年期債券基金 42.01550 41.86590 0.14960 0.35733 元大高科技基金 17.65000 17.63000 0.02000 0.11344 元大得利貨幣市場基金 16.31760 16.31730 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.02670 12.02650 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904 元大華夏中小基金 7.14000 7.08000 0.06000 0.84746 元大新中國基金-人民幣 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 元大新中國基金-美元 8.82600 8.77500 0.05100 0.58120 元大新中國基金-新台幣 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 元大新主流基金 21.49000 21.65000 -0.16000 -0.73903 元大新東協平衡基金-美元 9.20600 9.22400 -0.01800 -0.19514 元大新東協平衡基金-新台幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.35850 10.35600 0.00250 0.02414 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.51060 9.52650 -0.01590 -0.16690 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.88170 10.88810 -0.00640 -0.05878 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.05220 9.05750 -0.00530 -0.05852 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.33800 10.32630 0.01170 0.11330 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.65270 9.64180 0.01090 0.11305 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.71950 10.71960 -0.00010 -0.00093 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.01640 10.01640 0.00000 0.00000 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.93040 9.92360 0.00680 0.06852 元大新興亞洲基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.50730 9.52170 -0.01440 -0.15123 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.91870 8.93220 -0.01350 -0.15114 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.97430 9.97860 -0.00430 -0.04309 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.36710 9.37120 -0.00410 -0.04375 元大萬泰貨幣市場基金 15.15690 15.15670 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.96000 34.01000 -0.05000 -0.14702 元大實質多重資產基金-人民幣 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004 元大實質多重資產基金-美元 7.74300 7.79100 -0.04800 -0.61610 元大實質多重資產基金-新台幣 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429 元大滬深300單日反向1倍基金 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 元大滬深300單日正向2倍基金 15.84000 15.74000 0.10000 0.63532 元大摩臺基金 35.83000 35.91000 -0.08000 -0.22278 元大標普500基金 26.74000 26.99000 -0.25000 -0.92627 元大標普500單日反向1倍基金 12.94000 12.83000 0.11000 0.85737 元大標普500單日正向2倍基金 33.19000 33.85000 -0.66000 -1.94978 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.39000 20.41000 -0.02000 -0.09799 元大標智滬深300基金 17.50000 17.40000 0.10000 0.57471 元大歐洲50基金 24.48000 24.59000 -0.11000 -0.44734 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.37480 9.36120 0.01360 0.14528 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28310 10.28280 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908 日盛上選基金 31.50000 31.58000 -0.08000 -0.25332 日盛小而美基金 16.62000 16.70000 -0.08000 -0.47904 日盛中國內需動力基金 9.18000 9.07000 0.11000 1.21279 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.30630 12.29780 0.00850 0.06912 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89300 9.88620 0.00680 0.06878 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.49880 12.48980 0.00900 0.07206 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04250 10.03530 0.00720 0.07175 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40240 11.38630 0.01610 0.14140 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14400 9.13110 0.01290 0.14128 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.10000 9.95000 0.15000 1.50754 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.06000 9.93000 0.13000 1.30916 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278 日盛日盛基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 日盛目標收益組合基金(美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 日盛全球抗暖化基金 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.35740 10.35770 -0.00030 -0.00290 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.32350 9.32380 -0.00030 -0.00322 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.22100 10.22970 -0.00870 -0.08505 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20100 9.20870 -0.00770 -0.08362 日盛全球智能車基金(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49700 2.49310 0.00390 0.15643 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65470 1.65210 0.00260 0.15738 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38440 0.38410 0.00030 0.07810 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25530 0.25510 0.00020 0.07840 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80200 12.78340 0.01860 0.14550 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37350 8.36130 0.01220 0.14591 日盛亞洲機會基金 6.75000 6.70000 0.05000 0.74627 日盛首選基金 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856 日盛高科技基金 16.58000 16.60000 -0.02000 -0.12048 日盛貨幣市場基金 14.82680 14.82660 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.49000 36.50000 -0.01000 -0.02740 日盛精選五虎基金 33.86000 33.93000 -0.07000 -0.20631 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53890 13.53870 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.31000 28.27000 0.04000 0.14149 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614 台新MSCI中國基金 19.17000 19.14000 0.03000 0.15674 台新大眾貨幣市場基金 14.21560 14.21540 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.52250 10.50900 0.01350 0.12846 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54400 10.55060 -0.00660 -0.06256 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.33980 10.33510 0.00470 0.04548 台新中國通基金 40.28000 40.12000 0.16000 0.39880 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52280 0.51510 0.00770 1.49486 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.43700 16.17500 0.26200 1.61978 台新中國精選中小基金-美元 0.29350 0.29010 0.00340 1.17201 台新中國精選中小基金-新台幣 9.23000 9.12000 0.11000 1.20614 台新主流基金 22.27000 22.26000 0.01000 0.04492 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.88000 23.08000 -0.20000 -0.86655 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.73060 0.73630 -0.00570 -0.77414 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.35000 16.49000 -0.14000 -0.84900 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52150 0.52540 -0.00390 -0.74229 台新台灣中小基金 31.01000 31.08000 -0.07000 -0.22523 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.30830 10.26440 0.04390 0.42769 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.51440 9.49040 0.02400 0.25289 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.93150 10.90390 0.02760 0.25312 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.91770 9.92200 -0.00430 -0.04334 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.02990 11.03470 -0.00480 -0.04350 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 台新印度基金 15.16000 15.19000 -0.03000 -0.19750 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.71010 8.69400 0.01610 0.18519 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28190 0.28180 0.00010 0.03549 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.66290 12.63950 0.02340 0.18513 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40470 0.40440 0.00030 0.07418 台新真吉利貨幣市場基金 11.12580 11.12570 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.08480 29.98830 0.09650 0.32179 台新智慧生活基金-美元 10.28620 10.27770 0.00850 0.08270 台新智慧生活基金-新台幣 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.08530 8.09120 -0.00590 -0.07292 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.43730 8.43440 0.00290 0.03438 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.09000 9.09660 -0.00660 -0.07255 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49720 9.49380 0.00340 0.03581 台新新興市場債券基金(A類型) 11.24000 11.23760 0.00240 0.02136 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35160 0.35190 -0.00030 -0.08525 台新新興市場債券基金(B類型) 8.04340 8.04170 0.00170 0.02114 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26540 0.26560 -0.00020 -0.07530 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.33000 -0.01000 -0.18762 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.07000 22.08000 -0.01000 -0.04529 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.11250 10.10340 0.00910 0.09007 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.84520 9.84370 0.00150 0.01524 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.03210 10.04220 -0.01010 -0.10058 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.11250 10.10340 0.00910 0.09007 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.84520 9.84380 0.00140 0.01422 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.03210 10.04220 -0.01010 -0.10058 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.45620 40.33680 0.11940 0.29601 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.46650 40.28050 0.18600 0.46176 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.96020 39.99540 -0.03520 -0.08801 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33060 11.33000 0.00060 0.00530 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22240 10.23760 -0.01520 -0.14847 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21440 9.20380 0.01060 0.11517 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.78780 10.77480 0.01300 0.12065 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.86600 7.87530 -0.00930 -0.11809 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27790 9.28880 -0.01090 -0.11735 永豐中小基金 49.98000 50.27000 -0.29000 -0.57688 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78770 1.78320 0.00450 0.25236 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47550 2.46930 0.00620 0.25108 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.23890 8.23790 0.00100 0.01214 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07060 11.06920 0.00140 0.01265 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.41000 4.39000 0.02000 0.45558 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.07000 20.00000 0.07000 0.35000 永豐主流品牌基金 18.71000 18.76000 -0.05000 -0.26652 永豐永豐基金 31.33000 31.30000 0.03000 0.09585 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.13690 9.12430 0.01260 0.13809 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.57100 9.55770 0.01330 0.13915 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14110 9.13770 0.00340 0.03721 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.57790 9.57450 0.00340 0.03551 永豐亞洲民生消費基金 12.02000 11.94000 0.08000 0.67002 永豐南非幣2021保本基金 13.96170 13.95790 0.00380 0.02722 永豐高科技基金 21.27000 21.41000 -0.14000 -0.65390 永豐貨幣市場基金 13.93210 13.93190 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10980 2.10560 0.00420 0.19947 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58860 2.58360 0.00500 0.19353 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82000 7.82320 -0.00320 -0.04090 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.90500 10.90950 -0.00450 -0.04125 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12270 7.11580 0.00690 0.09697 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37050 11.35950 0.01100 0.09684 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.96000 7.89000 0.07000 0.88720 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.55000 18.37000 0.18000 0.97986 永豐臺灣加權ETF基金 50.90000 50.96000 -0.06000 -0.11774 永豐領航科技基金 34.77000 34.99000 -0.22000 -0.62875 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 永豐趨勢平衡基金 39.40000 39.24000 0.16000 0.40775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.84940 11.84850 0.00090 0.00760 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.72250 9.71330 0.00920 0.09472 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.28810 10.27830 0.00980 0.09535 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.79750 9.78890 0.00860 0.08785 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.20450 10.19200 0.01250 0.12265 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.78430 9.77480 0.00950 0.09719 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.48080 10.47070 0.01010 0.09646 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.81720 9.80850 0.00870 0.08870 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.30050 10.29100 0.00950 0.09231 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.33000 14.17000 0.16000 1.12915 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.94000 18.75000 0.19000 1.01333 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.68000 18.50000 0.18000 0.97297 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.03040 10.02630 0.00410 0.04089 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.03040 10.02630 0.00410 0.04089 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02110 10.01850 0.00260 0.02595 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02110 10.01850 0.00260 0.02595 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.06420 10.05610 0.00810 0.08055 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.06420 10.05610 0.00810 0.08055 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04010 10.03490 0.00520 0.05182 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04010 10.03490 0.00520 0.05182 兆豐國際生命科學基金 15.03000 15.05000 -0.02000 -0.13289 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.23780 10.29520 -0.05740 -0.55754 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.36420 10.41320 -0.04900 -0.47056 兆豐國際全球基金 30.57000 30.60000 -0.03000 -0.09804 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45770 10.45700 0.00070 0.00669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.35530 10.32270 0.03260 0.31581 兆豐國際國民基金 20.83000 20.86000 -0.03000 -0.14382 兆豐國際第一基金 12.55000 12.61000 -0.06000 -0.47581 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.69370 10.68160 0.01210 0.11328 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21830 8.20900 0.00930 0.11329 兆豐國際萬全基金 19.84000 19.93000 -0.09000 -0.45158 兆豐國際電子基金 24.02000 24.12000 -0.10000 -0.41459 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.80000 20.87000 -0.07000 -0.33541 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.55000 16.48000 0.07000 0.42476 兆豐國際豐台灣基金 32.60000 32.70000 -0.10000 -0.30581 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54890 12.54870 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.51550 10.51150 0.00400 0.03805 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.31350 10.31200 0.00150 0.01455 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.52080 10.51460 0.00620 0.05897 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.31030 10.30640 0.00390 0.03784 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.40830 10.40690 0.00140 0.01345 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.38950 10.38340 0.00610 0.05875 合庫台灣基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 合庫全球高收益債券基金A類型 11.56910 11.57640 -0.00730 -0.06306 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.43270 12.43460 -0.00190 -0.01528 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.09800 11.09730 0.00070 0.00631 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.90010 11.90290 -0.00280 -0.02352 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11830 8.12340 -0.00510 -0.06278 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33330 9.33170 0.00160 0.01715 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.01170 9.01100 0.00070 0.00777 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.78280 8.78470 -0.00190 -0.02163 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.18210 9.18140 0.00070 0.00762 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 合庫全球新興市場基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 合庫貨幣市場基金 10.16710 10.16700 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72670 9.72710 -0.00040 -0.00411 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00900 10.00920 -0.00020 -0.00200 合庫新興多重收益基金A類型 10.36880 10.36400 0.00480 0.04631 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.81510 11.81600 -0.00090 -0.00762 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.80320 14.79890 0.00430 0.02906 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60340 8.60360 -0.00020 -0.00232 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39150 9.39180 -0.00030 -0.00319 合庫新興多重收益基金B類型 7.85250 7.84890 0.00360 0.04587 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59890 8.59940 -0.00050 -0.00581 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38090 10.38000 0.00090 0.00867 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 安本標準兩岸價值基金 美元 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.04000 10.95000 0.09000 0.82192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19190 11.19090 0.00100 0.00894 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99030 10.01400 -0.02370 -0.23667 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08010 10.09320 -0.01310 -0.12979 安聯中國東協基金 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298 安聯中國策略基金-美元 11.29000 11.19000 0.10000 0.89366 安聯中國策略基金-新臺幣 14.98000 14.82000 0.16000 1.07962 安聯中華新思路基金-人民幣 13.74000 13.51000 0.23000 1.70244 安聯中華新思路基金-美元 12.70000 12.52000 0.18000 1.43770 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.17000 11.98000 0.19000 1.58598 安聯台灣大壩基金 27.42000 27.38000 0.04000 0.14609 安聯台灣科技基金 45.71000 45.94000 -0.23000 -0.50065 安聯台灣貨幣市場基金 12.53990 12.53970 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 30.09000 30.17000 -0.08000 -0.26516 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.52450 10.51740 0.00710 0.06751 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.58560 15.58210 0.00350 0.02246 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75840 9.75620 0.00220 0.02255 安聯四季成長組合基金-美元 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.66000 11.73000 -0.07000 -0.59676 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.93630 12.93420 0.00210 0.01624 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.58690 10.58030 0.00660 0.06238 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.64610 12.64590 0.00020 0.00158 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47590 9.47120 0.00470 0.04962 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39960 9.39900 0.00060 0.00638 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.97520 8.97510 0.00010 0.00111 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.02900 10.02410 0.00490 0.04888 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16320 10.16310 0.00010 0.00098 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.31130 12.31920 -0.00790 -0.06413 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.17060 11.17960 -0.00900 -0.08050 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80860 10.81930 -0.01070 -0.09890 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61710 8.62260 -0.00550 -0.06379 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46190 8.46870 -0.00680 -0.08030 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.16130 8.16940 -0.00810 -0.09915 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22560 10.23070 -0.00510 -0.04985 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14550 10.15560 -0.01010 -0.09945 安聯全球人口趨勢基金 12.11000 12.17000 -0.06000 -0.49302 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.68000 8.79000 -0.11000 -1.25142 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.34000 33.79000 -0.45000 -1.33175 安聯全球油礦金趨勢基金 7.83000 7.87000 -0.04000 -0.50826 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.37270 12.35990 0.01280 0.10356 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.52280 10.51190 0.01090 0.10369 安聯全球新興市場基金 16.66000 16.68000 -0.02000 -0.11990 安聯全球農金趨勢基金 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010 安聯全球綠能趨勢基金 8.90000 8.96000 -0.06000 -0.66964 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 安聯亞洲動態策略基金 21.65000 21.63000 0.02000 0.09246 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.00400 10.00960 -0.00560 -0.05595 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.00890 10.01340 -0.00450 -0.04494 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.00400 10.00960 -0.00560 -0.05595 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.01090 10.01530 -0.00440 -0.04393 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.00690 10.01240 -0.00550 -0.05493 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.99500 10.00230 -0.00730 -0.07298 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99490 10.00230 -0.00740 -0.07398 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99490 10.00230 -0.00740 -0.07398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.48640 10.47850 0.00790 0.07539 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.07490 10.06740 0.00750 0.07450 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.65010 89.60050 0.04960 0.05536 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.20800 13.20700 0.00100 0.00757 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.27760 68.23940 0.03820 0.05598 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93350 9.93280 0.00070 0.00705 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70720 2.70640 0.00080 0.02956 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87320 10.87590 -0.00270 -0.02483 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27090 2.26830 0.00260 0.11462 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84870 8.85090 -0.00220 -0.02486 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.30300 10.28910 0.01390 0.13509 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.11250 10.11070 0.00180 0.01780 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.42240 10.41740 0.00500 0.04800 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.07340 10.07110 0.00230 0.02284 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.13330 10.13210 0.00120 0.01184 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.30220 10.28830 0.01390 0.13510 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.11010 10.10840 0.00170 0.01682 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.42130 10.41570 0.00560 0.05376 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07150 10.06910 0.00240 0.02384 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13270 10.13150 0.00120 0.01184 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.00550 10.00400 0.00150 0.01499 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.03420 10.02870 0.00550 0.05484 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99870 9.99700 0.00170 0.01701 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97960 9.97890 0.00070 0.00701 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01660 10.01430 0.00230 0.02297 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.99260 9.98530 0.00730 0.07311 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99870 9.99690 0.00180 0.01801 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.98090 9.98010 0.00080 0.00802 宏利台灣動力基金A類型 27.76000 27.76000 0.00000 0.00000 宏利台灣動力基金I類型 27.76000 27.76000 0.00000 0.00000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.83550 9.83860 -0.00310 -0.03151 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84670 9.86050 -0.01380 -0.13995 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.48640 7.48880 -0.00240 -0.03205 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.53670 7.54510 -0.00840 -0.11133 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.28000 11.36000 -0.08000 -0.70423 宏利全球債券組合基金 13.55390 13.54390 0.01000 0.07383 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.93500 2.93600 -0.00100 -0.03406 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.26480 12.26650 -0.00170 -0.01386 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.87210 8.87330 -0.00120 -0.01352 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52960 2.52560 0.00400 0.15838 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49700 11.48800 0.00900 0.07834 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27360 3.27190 0.00170 0.05196 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52520 0.52480 0.00040 0.07622 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.14660 12.14670 -0.00010 -0.00082 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.75640 10.75750 -0.00110 -0.01023 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.39250 10.39910 -0.00660 -0.06347 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73840 8.73890 -0.00050 -0.00572 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37090 8.37180 -0.00090 -0.01075 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28220 8.28740 -0.00520 -0.06275 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19150 8.19250 -0.00100 -0.01221 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.20000 10.37000 -0.17000 -1.63934 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.36000 10.54000 -0.18000 -1.70778 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.14000 10.30000 -0.16000 -1.55340 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90420 2.90490 -0.00070 -0.02410 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42040 0.42050 -0.00010 -0.02378 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.73830 12.73680 0.00150 0.01178 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95910 0.95930 -0.00020 -0.02085 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39330 7.39250 0.00080 0.01082 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04300 2.04350 -0.00050 -0.02447 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29490 0.29500 -0.00010 -0.03390 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00970 9.00910 0.00060 0.00666 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32610 0.32620 -0.00010 -0.03066 宏利萬利貨幣市場基金 13.68140 13.68120 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.34000 2.33000 0.01000 0.42918 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758 宏利臺灣股息收益基金A類型 23.85000 23.84000 0.01000 0.04195 宏利臺灣股息收益基金I類型 23.85000 23.84000 0.01000 0.04195 宏利澳幣保本基金 12.60050 12.59360 0.00690 0.05479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46950 10.45290 0.01660 0.15881 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.64060 9.63210 0.00850 0.08825 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.25960 9.26210 -0.00250 -0.02699 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.54990 11.55300 -0.00310 -0.02683 貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 貝萊德新台幣基金 12.96490 12.96470 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 25.47000 25.50000 -0.03000 -0.11765 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47110 11.47100 0.00010 0.00087 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19350 10.19540 -0.00190 -0.01864 保德信大中華基金-人民幣 9.51000 9.41000 0.10000 1.06270 保德信大中華基金-美元 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393 保德信大中華基金-新台幣 28.35000 28.07000 0.28000 0.99751 保德信中小型股基金 42.05000 41.89000 0.16000 0.38195 保德信中國中小基金-人民幣 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180 保德信中國中小基金-新臺幣 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71670 9.64870 0.06800 0.70476 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.82430 9.75260 0.07170 0.73519 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.83070 9.76180 0.06890 0.70581 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.85260 10.77660 0.07600 0.70523 保德信中國品牌基金-人民幣 9.71000 9.59000 0.12000 1.25130 保德信中國品牌基金-美元 9.68000 9.56000 0.12000 1.25523 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.42000 10.29000 0.13000 1.26336 保德信台商全方位基金 33.74000 33.87000 -0.13000 -0.38382 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.53000 27.65000 -0.12000 -0.43400 保德信全球消費商機基金 18.89000 18.98000 -0.09000 -0.47418 保德信全球基礎建設基金 13.45000 13.57000 -0.12000 -0.88430 保德信全球資源基金 7.30000 7.35000 -0.05000 -0.68027 保德信全球醫療生化基金-美元 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.89000 33.21000 -0.32000 -0.96357 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.43510 10.44400 -0.00890 -0.08522 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.74050 10.74970 -0.00920 -0.08558 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.62560 10.64690 -0.02130 -0.20006 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.93580 10.95770 -0.02190 -0.19986 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.46890 9.49800 -0.02910 -0.30638 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.56520 10.59800 -0.03280 -0.30949 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.18140 9.22050 -0.03910 -0.42406 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.22410 10.26760 -0.04350 -0.42366 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.11380 8.11770 -0.00390 -0.04804 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.12800 11.13320 -0.00520 -0.04671 保德信亞太基金 20.00000 19.97000 0.03000 0.15023 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.68430 8.66520 0.01910 0.22042 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.94270 11.91640 0.02630 0.22070 保德信店頭市場基金 30.97000 30.85000 0.12000 0.38898 保德信拉丁美洲基金 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577 保德信金平衡基金 29.00000 28.99000 0.01000 0.03449 保德信金滿意基金 39.96000 39.67000 0.29000 0.73103 保德信科技島基金 24.33000 24.15000 0.18000 0.74534 保德信高成長基金 88.70000 88.60000 0.10000 0.11287 保德信第一基金 24.54000 24.49000 0.05000 0.20416 保德信貨幣市場基金 15.82930 15.82910 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.32240 10.38020 -0.05780 -0.55683 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.71340 10.78570 -0.07230 -0.67033 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.72940 10.76710 -0.03770 -0.35014 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.42690 10.47550 -0.04860 -0.46394 保德信新世紀基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13920 8.12990 0.00930 0.11439 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.17960 10.16730 0.01230 0.12098 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.49610 11.48290 0.01320 0.11495 保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 保德信瑞騰基金 15.62540 15.62450 0.00090 0.00576 保德信歐洲組合基金 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.87170 9.86530 0.00640 0.06487 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.34850 10.34180 0.00670 0.06479 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86440 9.86740 -0.00300 -0.03040 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.13240 10.13650 -0.00410 -0.04045 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91650 9.90210 0.01440 0.14542 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30300 10.28860 0.01440 0.13996 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79660 9.78780 0.00880 0.08991 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09080 10.08170 0.00910 0.09026 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.46550 10.46780 -0.00230 -0.02197 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23790 10.22450 0.01340 0.13106 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.50520 10.49150 0.01370 0.13058 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.14450 10.13630 0.00820 0.08090 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.36690 10.35850 0.00840 0.08109 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06260 10.04830 0.01430 0.14231 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49780 10.48290 0.01490 0.14214 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.94550 9.93660 0.00890 0.08957 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.24880 10.23970 0.00910 0.08887 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14920 10.13050 0.01870 0.18459 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88800 9.87530 0.01270 0.12860 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21540 10.20170 0.01370 0.13429 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47530 10.46050 0.01480 0.14148 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.38430 10.35480 0.02950 0.28489 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.85950 10.82740 0.03210 0.29647 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.19120 10.18220 0.00900 0.08839 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.39660 10.38740 0.00920 0.08857 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20160 10.18330 0.01830 0.17971 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.24090 10.22800 0.01290 0.12612 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.41280 10.41150 0.00130 0.01249 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.22590 10.21240 0.01350 0.13219 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.12830 10.11320 0.01510 0.14931 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.37200 10.33560 0.03640 0.35218 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.37420 10.33670 0.03750 0.36279 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.02900 10.01980 0.00920 0.09182 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.02710 10.01790 0.00920 0.09184 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97440 1.96650 0.00790 0.40173 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.80610 2.79510 0.01100 0.39355 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29440 0.29360 0.00080 0.27248 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45330 0.45210 0.00120 0.26543 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42570 8.40020 0.02550 0.30356 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.20970 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-0.00510 -0.08376 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.01860 11.02780 -0.00920 -0.08343 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.51460 10.48520 0.02940 0.28040 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.39210 11.36940 0.02270 0.19966 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.62160 10.59990 0.02170 0.20472 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.11360 9.08810 0.02550 0.28059 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.34770 9.32910 0.01860 0.19938 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.21600 9.19710 0.01890 0.20550 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.46090 10.43170 0.02920 0.27992 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.82200 10.80040 0.02160 0.19999 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.79850 10.77640 0.02210 0.20508 柏瑞五國金勢力建設基金 6.96000 7.01000 -0.05000 -0.71327 柏瑞巨人基金 12.18000 12.23000 -0.05000 -0.40883 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69240 13.69220 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.36000 16.30000 0.06000 0.36810 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.11190 14.12540 -0.01350 -0.09557 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.36530 12.36580 -0.00050 -0.00404 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.95000 12.95240 -0.00240 -0.01853 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64040 8.64870 -0.00830 -0.09597 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77300 6.77950 -0.00650 -0.09588 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62210 8.62240 -0.00030 -0.00348 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43970 8.43340 0.00630 0.07470 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.66320 10.66510 -0.00190 -0.01782 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33350 8.33840 -0.00490 -0.05876 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.54880 12.54930 -0.00050 -0.00398 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.22360 12.23530 -0.01170 -0.09562 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.79800 12.78840 0.00960 0.07507 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.78880 11.79100 -0.00220 -0.01866 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.97760 8.98620 -0.00860 -0.09570 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63660 9.63700 -0.00040 -0.00415 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 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10.72320 10.71640 0.00680 0.06345 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.56220 9.56590 -0.00370 -0.03868 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.63600 9.64230 -0.00630 -0.06534 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.33950 11.31860 0.02090 0.18465 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.63700 12.61570 0.02130 0.16884 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.94660 11.93020 0.01640 0.13747 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13580 9.11900 0.01680 0.18423 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77610 9.75960 0.01650 0.16906 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.68510 9.67180 0.01330 0.13751 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03400 11.01370 0.02030 0.18432 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.76670 11.74690 0.01980 0.16856 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.54140 11.52560 0.01580 0.13709 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13600 9.11920 0.01680 0.18423 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77660 9.76010 0.01650 0.16906 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.68550 9.67220 0.01330 0.13751 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.11000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.40620 12.39350 0.01270 0.10247 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78700 11.78130 0.00570 0.04838 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.15710 11.15310 0.00400 0.03586 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.04050 7.03330 0.00720 0.10237 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69060 8.68640 0.00420 0.04835 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.34280 9.33950 0.00330 0.03533 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.66480 10.65390 0.01090 0.10231 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17460 11.17050 0.00410 0.03670 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.41110 9.40660 0.00450 0.04784 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.98250 8.97330 0.00920 0.10253 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.54230 9.53890 0.00340 0.03564 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.88980 11.86500 0.02480 0.20902 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.53980 12.51750 0.02230 0.17815 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.44190 11.42360 0.01830 0.16019 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.34450 9.32500 0.01950 0.20912 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88640 9.86880 0.01760 0.17834 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.88360 9.86780 0.01580 0.16012 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.81950 11.79840 0.02110 0.17884 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.60810 10.58600 0.02210 0.20877 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.90200 10.88460 0.01740 0.15986 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.88620 9.86560 0.02060 0.20881 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.50780 9.48800 0.01980 0.20868 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12120 10.10320 0.01800 0.17816 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.63060 9.61520 0.01540 0.16016 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.73000 18.69000 0.04000 0.21402 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.51000 17.49000 0.02000 0.11435 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.19230 13.18940 0.00290 0.02199 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.29220 10.29080 0.00140 0.01360 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.22670 11.22780 -0.00110 -0.00980 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.11060 12.09200 0.01860 0.15382 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.74440 10.74810 -0.00370 -0.03442 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.02120 9.02000 0.00120 0.01330 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.50890 9.50990 -0.00100 -0.01052 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.42070 9.40620 0.01450 0.15415 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.45740 9.46060 -0.00320 -0.03382 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.15470 9.15350 0.00120 0.01311 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.31320 9.31410 -0.00090 -0.00966 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.24620 11.22890 0.01730 0.15407 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.40090 9.40410 -0.00320 -0.03403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.47000 41.33080 0.13920 0.33679 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.18000 12.22000 -0.04000 -0.32733 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.46000 29.31000 0.15000 0.51177 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76430 11.76360 0.00070 0.00595 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69500 1.69810 -0.00310 -0.18256 國泰大中華基金 17.77000 17.89000 -0.12000 -0.67077 國泰小龍基金-美元I 0.43330 0.43810 -0.00480 -1.09564 國泰小龍基金-新台幣 13.68000 13.77000 -0.09000 -0.65359 國泰中小成長基金-美元I 1.20990 1.22340 -0.01350 -1.10348 國泰中小成長基金-新台幣 38.20000 38.45000 -0.25000 -0.65020 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.99580 3.94130 0.05450 1.38279 國泰中國內需增長基金-美元A 0.63070 0.62330 0.00740 1.18723 國泰中國內需增長基金-美元I 0.67370 0.66580 0.00790 1.18654 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.18000 17.94000 0.24000 1.33779 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.13860 41.06690 0.07170 0.17459 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30040 2.29590 0.00450 0.19600 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32780 0.32780 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.16720 10.16030 0.00690 0.06791 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.25670 8.25110 0.00560 0.06787 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.30090 2.28060 0.02030 0.89012 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33010 0.32790 0.00220 0.67094 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.42540 10.34190 0.08350 0.80740 國泰中國新興債券基金-美元 0.33830 0.33880 -0.00050 -0.14758 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47340 10.47910 -0.00570 -0.05439 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.89920 3.86500 0.03420 0.88486 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55850 0.55460 0.00390 0.70321 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.73000 17.59000 0.14000 0.79591 國泰中港台基金-人民幣 2.92180 2.89650 0.02530 0.87347 國泰中港台基金-美元 0.42370 0.42080 0.00290 0.68916 國泰中港台基金-新台幣 13.29000 13.19000 0.10000 0.75815 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.83740 9.84500 -0.00760 -0.07720 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.96690 9.96270 0.00420 0.04216 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.15290 10.16020 -0.00730 -0.07185 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.98000 26.31000 -0.33000 -1.25428 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.85000 12.67000 0.18000 1.42068 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.81000 31.72000 -0.91000 -2.86885 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34750 0.34750 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33060 0.33060 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33130 0.33140 -0.00010 -0.03018 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.94990 10.96290 -0.01300 -0.11858 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42470 10.43710 -0.01240 -0.11881 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45340 10.46580 -0.01240 -0.11848 國泰台灣貨幣市場基金 12.45200 12.45180 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40710 0.40800 -0.00090 -0.22059 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36190 0.36270 -0.00080 -0.22057 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43420 0.43510 -0.00090 -0.20685 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53170 0.53260 -0.00090 -0.16898 國泰全球高股息基金-人民幣 2.43360 2.45850 -0.02490 -1.01281 國泰全球高股息基金-美元 0.35190 0.35580 -0.00390 -1.09612 國泰全球高股息基金-新台幣 11.09000 11.22000 -0.13000 -1.15865 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51080 0.51620 -0.00540 -1.04611 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47150 0.47430 -0.00280 -0.59034 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.96000 14.03000 -0.07000 -0.49893 國泰全球資源基金-美元 0.15840 0.15910 -0.00070 -0.43997 國泰全球資源基金-新台幣 5.06000 5.08000 -0.02000 -0.39370 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58700 0.58710 -0.00010 -0.01703 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.48000 18.47000 0.01000 0.05414 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.11000 18.09000 0.02000 0.11056 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.84790 0.84890 -0.00100 -0.11780 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.90000 21.32000 -0.42000 -1.96998 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.59000 21.61000 -0.02000 -0.09255 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46890 2.46090 0.00800 0.32508 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35790 0.35740 0.00050 0.13990 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31000 0.30960 0.00040 0.12920 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.20950 11.18440 0.02510 0.22442 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.70990 9.68820 0.02170 0.22398 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51620 0.51600 0.00020 0.03876 國泰亞洲成長基金-美元 0.38930 0.38860 0.00070 0.18013 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359 國泰科技生化基金 29.31000 29.45000 -0.14000 -0.47538 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.16000 28.50000 -0.34000 -1.19298 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.11000 12.98000 0.13000 1.00154 國泰美國費城半導體基金 12.90000 13.04000 -0.14000 -1.07362 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.23650 42.94400 0.29250 0.68112 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.91710 18.09840 -0.18130 -1.00175 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.98170 21.60140 0.38030 1.76053 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.75340 42.67850 0.07490 0.17550 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.92950 43.92870 0.00080 0.00182 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.67140 43.79920 -0.12780 -0.29179 國泰紐幣2021保本基金 12.74270 12.74370 -0.00100 -0.00785 國泰紐幣八年期保本基金 13.09860 13.09870 -0.00010 -0.00076 國泰紐幣保本基金 12.71170 12.71200 -0.00030 -0.00236 國泰國泰基金-新台幣A 20.68000 20.80000 -0.12000 -0.57692 國泰國泰基金-新台幣I 20.68000 20.80000 -0.12000 -0.57692 國泰富時中國A50基金 20.86000 20.77000 0.09000 0.43332 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.03970 44.86420 0.17550 0.39118 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34050 0.34030 0.00020 0.05877 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50150 0.50110 0.00040 0.07982 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36980 0.36970 0.00010 0.02705 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24160 0.24150 0.00010 0.04141 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.12630 11.13720 -0.01090 -0.09787 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.60610 7.61360 -0.00750 -0.09851 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.30410 42.44940 -0.14530 -0.34229 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.42000 20.47000 -0.05000 -0.24426 國泰新興市場基金-美元 0.37810 0.37830 -0.00020 -0.05287 國泰新興市場基金-新台幣 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37430 2.37140 0.00290 0.12229 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48380 1.48190 0.00190 0.12821 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35380 0.35410 -0.00030 -0.08472 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22330 0.22350 -0.00020 -0.08949 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34270 0.34320 -0.00050 -0.14569 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.78820 10.79260 -0.00440 -0.04077 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.61490 6.61760 -0.00270 -0.04080 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.13820 42.94530 0.19290 0.44918 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 42.75600 42.58260 0.17340 0.40721 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.08720 42.07280 0.01440 0.03423 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.02000 13.96000 0.06000 0.42980 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.62000 32.94000 -0.32000 -0.97146 國泰價值卓越基金 13.06000 13.15000 -0.09000 -0.68441 國泰標普北美科技ETF基金 22.66000 22.74000 -0.08000 -0.35180 國泰歐洲精選基金-美元 0.34130 0.34190 -0.00060 -0.17549 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.05540 40.16280 -0.10740 -0.26741 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.60000 21.61000 -0.01000 -0.04627 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.13000 19.13000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.47000 16.54000 -0.07000 -0.42322 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40830 0.40810 0.00020 0.04901 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.40420 12.39380 0.01040 0.08391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.52110 10.51540 0.00570 0.05421 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.43330 10.42480 0.00850 0.08154 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.67940 10.66000 0.01940 0.18199 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.30600 10.30030 0.00570 0.05534 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25110 10.24350 0.00760 0.07419 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.43420 10.41530 0.01890 0.18146 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40760 11.40720 0.00040 0.00351 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13790 10.15080 -0.01290 -0.12708 第一金大中華基金 24.57000 24.58000 -0.01000 -0.04068 第一金小型精選基金 30.03000 30.14000 -0.11000 -0.36496 第一金中國世紀基金-人民幣 12.49000 12.26000 0.23000 1.87602 第一金中國世紀基金-美元 7.75040 7.61790 0.13250 1.73932 第一金中國世紀基金-美元-N 7.75080 7.61830 0.13250 1.73923 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.30000 9.13000 0.17000 1.86199 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.30000 9.13000 0.17000 1.86199 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76220 9.75760 0.00460 0.04714 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.43180 8.43140 0.00040 0.00474 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.21730 11.21210 0.00520 0.04638 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84800 9.84760 0.00040 0.00406 第一金中概平衡基金 24.74000 24.83000 -0.09000 -0.36246 第一金台灣貨幣市場基金 15.31240 15.31220 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.54000 178.53700 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.15470 15.12740 0.02730 0.18047 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.15460 15.12740 0.02720 0.17981 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.20830 10.18000 0.02830 0.27800 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.20670 10.17840 0.02830 0.27804 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.51430 9.48430 0.03000 0.31631 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.51440 9.48440 0.03000 0.31631 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.83990 12.83220 0.00770 0.06001 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.85710 12.84930 0.00780 0.06070 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.70420 9.73820 -0.03400 -0.34914 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.70240 9.73640 -0.03400 -0.34921 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40800 9.43490 -0.02690 -0.28511 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43200 9.45910 -0.02710 -0.28650 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.49660 10.53340 -0.03680 -0.34936 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.20550 10.23470 -0.02920 -0.28530 第一金全球大趨勢基金 24.40000 24.39000 0.01000 0.04100 第一金全球不動產證券化基金A 9.24950 9.28950 -0.04000 -0.43059 第一金全球不動產證券化基金B 6.43300 6.46090 -0.02790 -0.43183 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.81080 9.81600 -0.00520 -0.05297 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.81190 9.81720 -0.00530 -0.05399 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.57540 10.58150 -0.00610 -0.05765 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.57720 10.58290 -0.00570 -0.05386 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.49170 8.54500 -0.05330 -0.62376 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34280 10.40770 -0.06490 -0.62358 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31970 9.31680 0.00290 0.03113 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31790 9.31510 0.00280 0.03006 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71500 7.71500 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70970 7.70990 -0.00020 -0.00259 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54840 8.55370 -0.00530 -0.06196 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54910 8.55440 -0.00530 -0.06196 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.46860 11.46500 0.00360 0.03140 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.46950 11.46590 0.00360 0.03140 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.12770 10.12780 -0.00010 -0.00099 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.12860 10.12870 -0.00010 -0.00099 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.96110 14.97050 -0.00940 -0.06279 第一金亞洲科技基金 17.03000 16.97000 0.06000 0.35357 第一金亞洲新興市場基金 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041 第一金店頭市場基金 7.23000 7.24000 -0.01000 -0.13812 第一金創新趨勢基金 19.81000 19.89000 -0.08000 -0.40221 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.92270 40.78210 0.14060 0.34476 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.86010 40.65030 0.20980 0.51611 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 41.87290 41.53260 0.34030 0.81936 第一金電子基金 30.22000 30.29000 -0.07000 -0.23110 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.66000 17.78000 -0.12000 -0.67492 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.19000 19.11000 0.08000 0.41863 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.19000 19.21000 -0.02000 -0.10411 統一大中華中小基金(人民幣) 7.21000 7.14000 0.07000 0.98039 統一大中華中小基金(美元) 6.55000 6.51000 0.04000 0.61444 統一大中華中小基金(新台幣) 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 統一大東協高股息基金(美元) 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 統一大滿貫基金-A類型 30.71000 30.81000 -0.10000 -0.32457 統一大滿貫基金-I類型 30.71000 30.81000 -0.10000 -0.32457 統一大龍印基金 14.00000 13.89000 0.11000 0.79194 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.65000 8.54000 0.11000 1.28806 統一大龍騰中國基金(美元) 7.88000 7.80000 0.08000 1.02564 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.13000 9.03000 0.10000 1.10742 統一中小基金 21.64000 21.78000 -0.14000 -0.64279 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95230 9.91940 0.03290 0.33167 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.19130 9.18510 0.00620 0.06750 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.02790 9.01410 0.01380 0.15309 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34430 12.30350 0.04080 0.33161 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.35090 11.34320 0.00770 0.06788 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.11260 11.09560 0.01700 0.15321 統一台灣動力基金 15.88000 15.98000 -0.10000 -0.62578 統一全天候基金-A類型 98.73000 99.53000 -0.80000 -0.80378 統一全天候基金-I類型 99.19000 99.99000 -0.80000 -0.80008 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.97140 7.92060 0.05080 0.64137 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.63800 7.60940 0.02860 0.37585 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.77600 7.73840 0.03760 0.48589 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.52960 8.47530 0.05430 0.64069 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.18030 8.14960 0.03070 0.37671 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.32110 8.28090 0.04020 0.48545 統一全球債券組合基金 12.23790 12.22540 0.01250 0.10225 統一全球新科技基金(人民幣) 14.94000 14.69000 0.25000 1.70184 統一全球新科技基金(美元) 13.98000 13.76000 0.22000 1.59884 統一全球新科技基金(新台幣) 13.68000 13.48000 0.20000 1.48368 統一亞太基金 23.92000 23.80000 0.12000 0.50420 統一亞洲大金磚基金 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938 統一奔騰基金 52.02000 52.50000 -0.48000 -0.91429 統一強棒貨幣市場基金 16.72200 16.72170 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.19000 10.07000 0.12000 1.19166 統一強漢基金(美元) 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398 統一強漢基金(新台幣) 24.51000 24.26000 0.25000 1.03050 統一統信基金 26.91000 27.03000 -0.12000 -0.44395 統一黑馬基金 52.93000 53.46000 -0.53000 -0.99140 統一新亞洲科技能源基金 15.73000 15.53000 0.20000 1.28783 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.04690 8.03620 0.01070 0.13315 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.61660 10.60250 0.01410 0.13299 統一經建基金 41.94000 42.24000 -0.30000 -0.71023 統一龍馬基金 59.05000 59.33000 -0.28000 -0.47194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.68000 16.78000 -0.10000 -0.59595 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.88000 41.08000 -0.20000 -0.48685 野村中國機會基金 13.37000 13.25000 0.12000 0.90566 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.17500 10.16700 0.00800 0.07869 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.16100 10.15240 0.00860 0.08471 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.34100 10.32100 0.02000 0.19378 野村巴西基金 6.41000 6.25000 0.16000 2.56000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 野村台灣高股息基金 23.80000 23.86000 -0.06000 -0.25147 野村台灣運籌基金 32.75000 32.77000 -0.02000 -0.06103 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.80510 9.79720 0.00790 0.08064 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.72660 9.72170 0.00490 0.05040 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80290 9.79820 0.00470 0.04797 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.33220 10.32410 0.00810 0.07846 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.14930 10.14420 0.00510 0.05028 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.98210 9.97740 0.00470 0.04711 野村平衡基金 18.08000 18.17000 -0.09000 -0.49532 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.61000 14.74000 -0.13000 -0.88195 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611 野村全球生技醫療基金 16.49000 16.64000 -0.15000 -0.90144 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.23440 10.21960 0.01480 0.14482 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.20330 10.18800 0.01530 0.15018 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.20460 10.18450 0.02010 0.19736 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.50120 10.48610 0.01510 0.14400 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.43420 10.41860 0.01560 0.14973 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.43790 10.41740 0.02050 0.19679 野村全球品牌基金 28.37000 28.39000 -0.02000 -0.07045 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.57000 12.65000 -0.08000 -0.63241 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.06000 19.17000 -0.11000 -0.57381 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.76320 10.75980 0.00340 0.03160 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79760 10.79870 -0.00110 -0.01019 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.63530 10.63440 0.00090 0.00846 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.64850 8.69270 -0.04420 -0.50847 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.46130 8.49630 -0.03500 -0.41194 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.10760 8.14790 -0.04030 -0.49461 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.87660 10.93220 -0.05560 -0.50859 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.36890 10.41170 -0.04280 -0.41108 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02230 10.07200 -0.04970 -0.49345 野村成長基金 27.63000 27.75000 -0.12000 -0.43243 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.17840 8.18250 -0.00410 -0.05011 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.19150 8.19540 -0.00390 -0.04759 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48740 8.48430 0.00310 0.03654 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.25790 9.26250 -0.00460 -0.04966 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.13530 9.13970 -0.00440 -0.04814 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.45480 9.45130 0.00350 0.03703 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.47000 12.42000 0.05000 0.40258 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47300 9.47270 0.00030 0.00317 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55720 9.55470 0.00250 0.02617 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.75470 9.74630 0.00840 0.08619 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.48390 10.48620 -0.00230 -0.02193 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44140 10.43860 0.00280 0.02682 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.65920 10.65010 0.00910 0.08545 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55990 8.55490 0.00500 0.05845 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12660 9.12440 0.00220 0.02411 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99550 8.99290 0.00260 0.02891 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.70340 13.69560 0.00780 0.05695 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76620 12.76330 0.00290 0.02272 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34270 10.33980 0.00290 0.02805 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.39370 10.38340 0.01030 0.09920 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37410 10.36460 0.00950 0.09166 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38530 10.37610 0.00920 0.08867 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.58260 10.57210 0.01050 0.09932 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.54530 10.53570 0.00960 0.09112 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.48820 10.47900 0.00920 0.08779 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.46490 10.45390 0.01100 0.10522 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.41890 10.40870 0.01020 0.09799 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.67200 10.64900 0.02300 0.21598 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.15150 10.15160 -0.00010 -0.00099 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88150 9.88310 -0.00160 -0.01619 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51510 9.50920 0.00590 0.06205 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.05070 9.05150 -0.00080 -0.00884 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.37890 11.37990 -0.00100 -0.00879 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13750 10.14890 -0.01140 -0.11233 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17630 11.18950 -0.01320 -0.11797 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.62080 10.62450 -0.00370 -0.03483 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.46680 10.47890 -0.01210 -0.11547 野村泰國基金 42.03000 41.84000 0.19000 0.45411 野村高科技基金 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.29930 10.33490 -0.03560 -0.34446 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.90610 9.93700 -0.03090 -0.31096 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.48640 10.51500 -0.02860 -0.27199 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.32760 9.35140 -0.02380 -0.25451 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.40090 9.43410 -0.03320 -0.35191 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.61610 9.63230 -0.01620 -0.16818 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.75560 11.79180 -0.03620 -0.30699 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.66810 13.68290 -0.01480 -0.10816 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.70270 10.73000 -0.02730 -0.25443 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.79480 10.83300 -0.03820 -0.35263 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.21550 11.23440 -0.01890 -0.16823 野村貨幣市場基金 16.32800 16.32780 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.95000 14.90000 0.05000 0.33557 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.27650 10.27590 0.00060 0.00584 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.11380 10.13290 -0.01910 -0.18849 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.36520 10.37350 -0.00830 -0.08001 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.21620 10.20450 0.01170 0.11466 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.16510 10.15490 0.01020 0.10044 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.19130 10.18160 0.00970 0.09527 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.52060 10.50850 0.01210 0.11514 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.43210 10.42170 0.01040 0.09979 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.52410 10.51400 0.01010 0.09606 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.79550 9.80820 -0.01270 -0.12948 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.80280 9.81560 -0.01280 -0.13040 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.76380 9.77390 -0.01010 -0.10334 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.24010 10.25330 -0.01320 -0.12874 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.20250 10.21580 -0.01330 -0.13019 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.16550 10.17610 -0.01060 -0.10417 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.44750 10.44210 0.00540 0.05171 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92580 7.92180 0.00400 0.05049 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.15230 12.14610 0.00620 0.05105 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.30000 8.46000 -0.16000 -1.89125 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.11930 10.11220 0.00710 0.07021 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.27500 10.25520 0.01980 0.19307 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.09600 10.08770 0.00830 0.08228 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.30450 10.28500 0.01950 0.18960 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15410 10.14570 0.00840 0.08279 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.11950 10.11250 0.00700 0.06922 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.27510 10.25520 0.01990 0.19405 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.09660 10.08830 0.00830 0.08227 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.30760 10.28780 0.01980 0.19246 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15430 10.14600 0.00830 0.08181 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.15810 10.15200 0.00610 0.06009 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.31710 10.29700 0.02010 0.19520 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.13460 10.12730 0.00730 0.07208 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34380 10.32520 0.01860 0.18014 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.19530 10.18790 0.00740 0.07264 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.15810 10.15200 0.00610 0.06009 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.31680 10.29670 0.02010 0.19521 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.13430 10.12710 0.00720 0.07110 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.34860 10.33000 0.01860 0.18006 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.19590 10.18790 0.00800 0.07852 野村精選貨幣市場基金 12.10870 12.10860 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 7.69000 7.73000 -0.04000 -0.51746 野村歐洲高股息基金累積型 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 野村積極成長基金 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.12000 32.26000 -0.14000 -0.43397 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.58870 10.59520 -0.00650 -0.06135 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51750 8.52440 -0.00690 -0.08094 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85520 7.85560 -0.00040 -0.00509 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73480 7.74010 -0.00530 -0.06847 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.10740 12.11770 -0.01030 -0.08500 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.84220 10.84270 -0.00050 -0.00461 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.71480 10.72210 -0.00730 -0.06808 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 野村環球基金-人民幣計價 16.77000 16.79000 -0.02000 -0.11912 野村環球基金-美元計價 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.70000 18.72000 -0.02000 -0.10684 野村鴻利基金 21.66000 21.77000 -0.11000 -0.50528 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89600 16.89590 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.73000 17.73000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.80000 9.96000 -0.16000 -1.60643 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.53970 10.52730 0.01240 0.11779 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.80710 13.79100 0.01610 0.11674 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.58300 10.57080 0.01220 0.11541 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45580 10.46410 -0.00830 -0.07932 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.39930 10.38250 0.01680 0.16181 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.24610 10.24970 -0.00360 -0.03512 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.06670 10.05930 0.00740 0.07356 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.16610 10.15980 0.00630 0.06201 凱基台商天下基金 12.29000 12.23000 0.06000 0.49060 凱基台灣精五門基金 19.20000 19.29000 -0.09000 -0.46656 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 42.80710 42.58170 0.22540 0.52934 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.15720 44.06480 0.09240 0.20969 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.64730 42.50710 0.14020 0.32983 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.29010 10.32320 -0.03310 -0.32064 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 42.99510 42.75820 0.23690 0.55405 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 43.72940 43.56640 0.16300 0.37414 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.82750 43.45300 0.37450 0.86185 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.98000 11.89000 0.09000 0.75694 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.74620 10.68410 0.06210 0.58124 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58750 11.58740 0.00010 0.00086 凱基開創基金 25.70000 25.74000 -0.04000 -0.15540 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.35000 22.41000 -0.06000 -0.26774 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.19410 21.22920 -0.03510 -0.16534 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.72000 16.66000 0.06000 0.36014 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.63190 15.58950 0.04240 0.27198 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.38000 7.35000 0.03000 0.40816 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.19000 11.25000 -0.06000 -0.53333 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.82050 10.88590 -0.06540 -0.60078 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.52300 11.64230 -0.11930 -1.02471 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.07000 12.21000 -0.14000 -1.14660 凱基護城河基金-台幣計價A 12.62000 12.68000 -0.06000 -0.47319 凱基護城河基金-美元計價B 12.10120 12.14310 -0.04190 -0.34505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.78110 9.77190 0.00920 0.09415 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.49250 9.49030 0.00220 0.02318 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.71660 9.72540 -0.00880 -0.09048 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.78100 9.77190 0.00910 0.09312 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.49250 9.49030 0.00220 0.02318 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.71670 9.72540 -0.00870 -0.08946 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.04000 32.22000 -0.18000 -0.55866 富邦NASDAQ-100基金 31.09000 31.23000 -0.14000 -0.44829 富邦上証180基金 30.71000 30.57000 0.14000 0.45797 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18290 0.18150 0.00140 0.77135 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.76000 5.71000 0.05000 0.87566 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.62000 6.62000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.52000 41.29000 0.23000 0.55704 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.71140 11.63120 0.08020 0.68952 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.80860 10.73990 0.06870 0.63967 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55120 10.48530 0.06590 0.62850 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.97680 9.90840 0.06840 0.69032 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.13050 9.07240 0.05810 0.64040 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.92170 8.86600 0.05570 0.62824 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.78330 20.69550 0.08780 0.42425 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.60390 11.60320 0.00070 0.00603 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.75960 10.76700 -0.00740 -0.06873 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.67850 13.66800 0.01050 0.07682 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00020 1.99890 0.00130 0.06504 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46190 9.45470 0.00720 0.07615 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43320 1.43230 0.00090 0.06284 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.22650 12.22120 0.00530 0.04337 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78050 1.78020 0.00030 0.01685 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28580 10.28130 0.00450 0.04377 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51840 1.51810 0.00030 0.01976 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.68840 10.68330 0.00510 0.04774 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.64190 10.63140 0.01050 0.09876 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.70000 15.51000 0.19000 1.22502 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.97000 18.37000 -0.40000 -2.17746 富邦日本東証基金 19.83000 19.99000 -0.16000 -0.80040 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.71000 44.75000 -0.04000 -0.08939 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.77000 44.75000 0.02000 0.04469 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.63000 48.74000 -0.11000 -0.22569 富邦台灣心基金 19.96000 19.97000 -0.01000 -0.05008 富邦台灣釆吉50基金 43.57000 43.65000 -0.08000 -0.18328 富邦台灣科技指數基金 49.19000 49.36000 -0.17000 -0.34441 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.29880 45.15060 0.14820 0.32823 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.02180 42.02870 -0.00690 -0.01642 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30840 0.31010 -0.00170 -0.54821 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58820 2.58740 0.00080 0.03092 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35140 0.35110 0.00030 0.08545 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.95280 10.95320 -0.00040 -0.00365 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21820 2.21750 0.00070 0.03157 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33230 0.33200 0.00030 0.09036 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32380 9.32410 -0.00030 -0.00322 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.42000 25.45000 -0.03000 -0.11788 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.53000 32.48000 0.05000 0.15394 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69740 15.69720 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.09000 18.01000 0.08000 0.44420 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.17370 41.11740 0.05630 0.13693 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.02130 41.87590 0.14540 0.34722 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.40310 41.26590 0.13720 0.33248 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.72180 43.52250 0.19930 0.45792 富邦長紅基金 55.74000 55.76000 -0.02000 -0.03587 富邦科技基金 21.82000 21.97000 -0.15000 -0.68275 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.85230 41.85890 -0.00660 -0.01577 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.70510 43.34440 0.36070 0.83217 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.70590 39.55590 0.15000 0.37921 富邦恒生國企ETF基金 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.31000 14.23000 0.08000 0.56219 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.38000 25.45000 -0.07000 -0.27505 富邦高成長基金 21.51000 21.53000 -0.02000 -0.09289 富邦基金A類型 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 富邦基金I類型 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 富邦深証100基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富邦富時歐洲ETF基金 20.54000 20.62000 -0.08000 -0.38797 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42520 0.42550 -0.00030 -0.07051 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37940 12.38070 -0.00130 -0.01050 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.27560 9.27650 -0.00090 -0.00970 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30320 0.30340 -0.00020 -0.06592 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.50500 8.50590 -0.00090 -0.01058 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.99800 10.01810 -0.02010 -0.20064 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.77850 10.78850 -0.01000 -0.09269 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38630 9.40520 -0.01890 -0.20095 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.11430 10.12360 -0.00930 -0.09186 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.90000 17.94000 -0.04000 -0.22297 富邦精準基金 41.14000 40.89000 0.25000 0.61140 富邦精銳中小基金 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.07000 16.01000 0.06000 0.37477 富邦臺灣公司治理100基金 20.29000 20.30000 -0.01000 -0.04926 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.60000 7.56000 0.04000 0.52910 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.17000 14.31000 -0.14000 -0.97834 富邦標普美國特別股ETF基金 19.94000 19.95000 -0.01000 -0.05013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.49580 10.45700 0.03880 0.37104 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.16420 10.15540 0.00880 0.08665 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55450 10.53130 0.02320 0.22030 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03140 9.99430 0.03710 0.37121 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.66910 9.66070 0.00840 0.08695 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.02610 10.00400 0.02210 0.22091 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.37000 29.48000 -0.11000 -0.37313 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.83940 9.83810 0.00130 0.01321 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.82920 9.82860 0.00060 0.00610 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.67860 9.68020 -0.00160 -0.01653 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.07610 10.07480 0.00130 0.01290 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.07760 10.07700 0.00060 0.00595 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.92680 9.92830 -0.00150 -0.01511 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57960 8.59930 -0.01970 -0.22909 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.27000 9.29100 -0.02100 -0.22603 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84720 8.86870 -0.02150 -0.24243 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22410 10.24780 -0.02370 -0.23127 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31130 10.33470 -0.02340 -0.22642 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86200 9.88610 -0.02410 -0.24378 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00310 10.02680 -0.02370 -0.23637 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59290 8.59380 -0.00090 -0.01047 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85640 9.85730 -0.00090 -0.00913 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15950 9.16190 -0.00240 -0.02620 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.27700 11.27770 -0.00070 -0.00621 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.11340 11.11440 -0.00100 -0.00900 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.43860 10.44120 -0.00260 -0.02490 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34610 9.34820 -0.00210 -0.02246 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.18000 15.17000 0.01000 0.06592 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81550 8.82590 -0.01040 -0.11784 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.70380 9.71490 -0.01110 -0.11426 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22420 9.23660 -0.01240 -0.13425 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.54090 10.55350 -0.01260 -0.11939 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.59450 10.60660 -0.01210 -0.11408 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12780 10.14130 -0.01350 -0.13312 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.36220 9.37420 -0.01200 -0.12801 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.30000 7.24000 0.06000 0.82873 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.46000 9.38000 0.08000 0.85288 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.30000 8.25000 0.05000 0.60606 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.29000 8.22000 0.07000 0.85158 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.37000 9.30000 0.07000 0.75269 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21000 10.21570 -0.00570 -0.05580 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56510 9.56960 -0.00450 -0.04702 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.14850 9.15050 -0.00200 -0.02186 富蘭克林華美中華基金 10.80000 10.65000 0.15000 1.40845 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.58000 20.64000 -0.06000 -0.29070 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.97000 21.03000 -0.06000 -0.28531 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.95160 7.95460 -0.00300 -0.03771 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.97610 8.97090 0.00520 0.05797 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.89760 9.89180 0.00580 0.05863 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.51010 9.51370 -0.00360 -0.03784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.39730 11.38740 0.00990 0.08694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61900 8.61160 0.00740 0.08593 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82030 8.81270 0.00760 0.08624 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90990 9.90130 0.00860 0.08686 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.06320 13.97580 0.08740 0.62537 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.23530 10.17170 0.06360 0.62526 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.42630 10.41710 0.00920 0.08832 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.58000 7.57330 0.00670 0.08847 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.93200 8.92410 0.00790 0.08852 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91990 9.91110 0.00880 0.08879 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.13090 11.13170 -0.00080 -0.00719 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55880 7.55940 -0.00060 -0.00794 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92460 8.92530 -0.00070 -0.00784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.07640 10.07720 -0.00080 -0.00794 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.70500 10.69510 0.00990 0.09257 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61180 7.60470 0.00710 0.09336 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14890 8.14510 0.00380 0.04665 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14650 9.14580 0.00070 0.00765 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15860 10.15780 0.00080 0.00788 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.89810 12.89200 0.00610 0.04732 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.78000 7.81000 -0.03000 -0.38412 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.16000 8.20000 -0.04000 -0.48780 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.28000 8.12000 0.16000 1.97044 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.88000 11.65000 0.23000 1.97425 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.32000 8.36000 -0.04000 -0.47847 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.98880 13.00950 -0.02070 -0.15911 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 富蘭克林華美第一富基金 35.78000 35.70000 0.08000 0.22409 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34450 10.34440 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.22000 15.23000 -0.01000 -0.06566 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.71360 9.71920 -0.00560 -0.05762 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.71360 9.71920 -0.00560 -0.05762 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.64260 9.62070 0.02190 0.22763 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.64260 9.62070 0.02190 0.22763 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.65670 9.66520 -0.00850 -0.08794 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.65670 9.66520 -0.00850 -0.08794 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.65670 9.66520 -0.00850 -0.08794 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.85800 9.85600 0.00200 0.02029 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.85800 9.85600 0.00200 0.02029 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.85800 9.85600 0.00200 0.02029 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.65940 6.66480 -0.00540 -0.08102 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.51070 10.49100 0.01970 0.18778 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42060 9.41870 0.00190 0.02017 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29180 11.28960 0.00220 0.01949 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74340 6.73940 0.00400 0.05935 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83710 8.83590 0.00120 0.01358 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34840 10.34710 0.00130 0.01256 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.80940 10.80310 0.00630 0.05832 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.24000 65.99000 0.25000 0.37885 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 66.28000 65.98000 0.30000 0.45468 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.97710 61.96220 0.01490 0.02405 復華1至5年期高收益債券基金 20.96000 20.98000 -0.02000 -0.09533 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 63.92220 63.57930 0.34290 0.53933 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.00290 63.81860 0.18430 0.28879 復華人民幣貨幣市場基金 11.84260 11.84200 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 36.52350 36.59500 -0.07150 -0.19538 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.42000 8.32000 0.10000 1.20192 復華中小精選基金 62.08000 62.22000 -0.14000 -0.22501 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.42950 52.58160 -0.15210 -0.28926 復華中國特選信用債券ETF基金 62.25120 62.29600 -0.04480 -0.07191 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.37000 9.22000 0.15000 1.62690 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.47000 8.34000 0.13000 1.55875 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.38000 11.28000 0.10000 0.88652 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 復華六年到期新興市場債券基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華台灣智能基金 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 復華全方位基金 27.05000 26.99000 0.06000 0.22230 復華全球大趨勢基金-美元 12.09000 11.99000 0.10000 0.83403 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.37000 19.23000 0.14000 0.72803 復華全球平衡基金-美元 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 復華全球平衡基金-新臺幣 19.42000 19.36000 0.06000 0.30992 復華全球物聯網科技基金-美元 13.32000 13.21000 0.11000 0.83270 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.06000 12.97000 0.09000 0.69391 復華全球原物料基金 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 復華全球消費基金-新臺幣 12.41000 12.33000 0.08000 0.64882 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.02590 12.02460 0.00130 0.01081 復華全球債券基金 14.47470 14.42610 0.04860 0.33689 復華全球債券組合基金 15.05000 15.03000 0.02000 0.13307 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.73000 14.82000 -0.09000 -0.60729 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 復華全球戰略配置強基金-美元 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.48520 13.48500 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 復華亞太成長基金 11.46000 11.31000 0.15000 1.32626 復華亞太神龍科技基金-美元 8.48000 8.37000 0.11000 1.31422 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.16000 9.06000 0.10000 1.10375 復華東協世紀基金 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403 復華南非幣長期收益基金A 13.88000 13.95000 -0.07000 -0.50179 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566 復華南非幣短期收益基金A 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 復華美國20年期以上公債ETF基金 66.62660 66.07740 0.54920 0.83115 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.44000 21.63000 -0.19000 -0.87841 復華美國新星基金-美元 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969 復華美國新星基金-新臺幣 12.45000 12.34000 0.11000 0.89141 復華恒生基金 21.13000 21.16000 -0.03000 -0.14178 復華恒生單日反向一倍基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 復華恒生單日正向二倍基金 29.32000 29.52000 -0.20000 -0.67751 復華神盾基金 24.23060 24.15290 0.07770 0.32170 復華高成長基金 63.80000 63.99000 -0.19000 -0.29692 復華高益策略組合基金 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405 復華貨幣市場基金 14.44820 14.44800 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.46000 18.65000 -0.19000 -1.01877 復華富時台灣高股息低波動基金 48.35000 48.43000 -0.08000 -0.16519 復華復華基金 19.90000 19.96000 -0.06000 -0.30060 復華華人世紀基金 15.80000 15.66000 0.14000 0.89400 復華傳家二號基金 28.32340 28.38960 -0.06620 -0.23318 復華傳家基金 21.28340 21.16100 0.12240 0.57842 復華奧林匹克全球組合基金 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 復華新興人民幣短期收益基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.09000 21.02000 0.07000 0.33302 復華新興市場企業債券ETF基金 66.36000 66.24000 0.12000 0.18116 復華新興市場高收益債券基金A 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 復華新興市場高收益債券基金B 5.39000 5.40000 -0.01000 -0.18519 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 復華滬深300 A股基金 22.88000 22.84000 0.04000 0.17513 復華數位經濟基金 43.21000 43.33000 -0.12000 -0.27694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.85180 9.84400 0.00780 0.07924 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.66300 9.65880 0.00420 0.04348 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.38330 10.37510 0.00820 0.07904 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.05070 10.04630 0.00440 0.04380 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.99670 9.99070 0.00600 0.06006 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.74250 10.74840 -0.00590 -0.05489 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.80650 9.79880 0.00770 0.07858 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.55790 10.56250 -0.00460 -0.04355 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.15470 10.14730 0.00740 0.07293 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.91990 10.92460 -0.00470 -0.04302 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.47520 10.47770 -0.00250 -0.02386 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.44810 10.44320 0.00490 0.04692 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.67830 10.68560 -0.00730 -0.06832 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.37280 10.37260 0.00020 0.00193 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.58310 11.46770 0.11540 1.00630 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.34580 10.33860 0.00720 0.06964 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.54980 10.54950 0.00030 0.00284 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.90340 11.78450 0.11890 1.00895 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.48430 10.47700 0.00730 0.06968 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.75290 10.75770 -0.00480 -0.04462 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.93980 9.95170 -0.01190 -0.11958 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.96370 9.96790 -0.00420 -0.04214 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.99510 10.01080 -0.01570 -0.15683 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.23390 10.23820 -0.00430 -0.04200 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.51070 10.40360 0.10710 1.02945 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.26200 10.25910 0.00290 0.02827 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.23240 10.23670 -0.00430 -0.04201 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.50980 10.40270 0.10710 1.02954 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.25870 10.25570 0.00300 0.02925 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.06500 10.07450 -0.00950 -0.09430 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07230 10.07370 -0.00140 -0.01390 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.06350 10.07300 -0.00950 -0.09431 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07330 10.07470 -0.00140 -0.01390 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.53990 10.53910 0.00080 0.00759 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.56940 10.56080 0.00860 0.08143 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.79030 10.79380 -0.00350 -0.03243 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.93130 9.94160 -0.01030 -0.10361 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.95140 9.95390 -0.00250 -0.02512 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.98280 9.99670 -0.01390 -0.13905 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20700 9.19530 0.01170 0.12724 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22740 8.23350 -0.00610 -0.07409 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.37030 8.36750 0.00280 0.03346 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.90340 11.88830 0.01510 0.12702 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.67070 10.67870 -0.00800 -0.07492 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98230 10.97870 0.00360 0.03279 景順主流基金 15.74000 15.80000 -0.06000 -0.37975 景順台灣科技基金 27.25000 27.40000 -0.15000 -0.54745 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 景順全球科技基金 22.65000 22.68000 -0.03000 -0.13228 景順全球康健基金 19.11000 19.31000 -0.20000 -1.03573 景順貨幣市場基金 15.98390 15.98370 0.00020 0.00125 景順潛力基金 29.69000 29.81000 -0.12000 -0.40255 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.51000 11.61000 -0.10000 -0.86133 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.46000 10.58000 -0.12000 -1.13422 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59720 8.59210 0.00510 0.05936 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.02570 8.01230 0.01340 0.16724 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.35800 11.35120 0.00680 0.05991 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57790 10.56020 0.01770 0.16761 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.92000 7.86000 0.06000 0.76336 華南永昌中國A股基金(美元) 7.58000 7.52000 0.06000 0.79787 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.36000 11.26000 0.10000 0.88810 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.56510 9.54060 0.02450 0.25680 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.96280 9.92660 0.03620 0.36468 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.08680 10.06100 0.02580 0.25644 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.51030 10.47200 0.03830 0.36574 華南永昌永昌基金 18.37000 18.28000 0.09000 0.49234 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 華南永昌全球亨利組合基金 14.77320 14.76270 0.01050 0.07113 華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 華南永昌全球精品基金 16.39000 16.47000 -0.08000 -0.48573 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.76000 12.78000 -0.02000 -0.15649 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864 華南永昌物聯網精選基金 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26840 16.26810 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 23.56760 23.50760 0.06000 0.25524 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98120 11.98100 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.69040 10.68980 0.00060 0.00561 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78110 10.78930 -0.00820 -0.07600 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01240 10.01180 0.00060 0.00599 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.02330 10.03100 -0.00770 -0.07676 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53290 10.53210 0.00080 0.00760 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.53760 10.54510 -0.00750 -0.07112 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97330 9.97270 0.00060 0.00602 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.94070 9.94830 -0.00760 -0.07639 華頓中小型基金 17.94000 18.01000 -0.07000 -0.38867 華頓中國多重機會平衡基金 11.22470 11.11050 0.11420 1.02786 華頓台灣基金 20.94000 21.03000 -0.09000 -0.42796 華頓平安貨幣市場基金 11.56140 11.56130 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.49000 17.43000 0.06000 0.34423 華頓全球高收益債券基金A 13.87300 13.88030 -0.00730 -0.05259 華頓全球高收益債券基金B 8.17910 8.18350 -0.00440 -0.05377 華頓全球黑鑽油源基金 5.09000 5.10000 -0.01000 -0.19608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63670 2.62350 0.01320 0.50314 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.99630 11.94770 0.04860 0.40677 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38100 0.37990 0.00110 0.28955 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.76480 11.73270 0.03210 0.27359 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.76480 11.73270 0.03210 0.27359 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.44930 10.41840 0.03090 0.29659 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64150 10.62250 0.01900 0.17887 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.64150 10.62250 0.01900 0.17887 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.40340 9.38670 0.01670 0.17791 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.63780 10.63040 0.00740 0.06961 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.63780 10.63040 0.00740 0.06961 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.38370 9.37990 0.00380 0.04051 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64120 2.63280 0.00840 0.31905 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07350 2.06560 0.00790 0.38246 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17040 12.15600 0.01440 0.11846 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51570 9.50440 0.01130 0.11889 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38100 0.38060 0.00040 0.10510 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29850 0.29850 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.29000 3.26000 0.03000 0.92025 匯豐中國動力基金(台幣) 14.95000 14.82000 0.13000 0.87719 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.99000 23.00000 -0.01000 -0.04348 匯豐全球趨勢組合基金 12.43000 12.50000 -0.07000 -0.56000 匯豐全球關鍵資源基金 8.10000 8.14000 -0.04000 -0.49140 匯豐安富基金 24.84000 24.84000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 43.76000 43.69000 0.07000 0.16022 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.37000 2.36000 0.01000 0.42373 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.66390 2.65410 0.00980 0.36924 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35000 2.34040 0.00960 0.41019 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83740 11.81390 0.02350 0.19892 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.96110 7.93740 0.02370 0.29859 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38570 0.38510 0.00060 0.15580 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33320 0.33250 0.00070 0.21053 匯豐金磚動力基金 14.60000 14.53000 0.07000 0.48176 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00670 15.00660 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.07000 5.03000 0.04000 0.79523 匯豐新鑽動力基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.47800 5.49040 -0.01240 -0.22585 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.28090 9.29350 -0.01260 -0.13558 匯豐龍鳳基金-A類型 49.59000 49.61000 -0.02000 -0.04031 匯豐龍鳳基金-I類型 49.59000 49.61000 -0.02000 -0.04031 匯豐龍騰電子基金 33.60000 33.66000 -0.06000 -0.17825 匯豐雙高收益債券組合基金 12.53520 12.52480 0.01040 0.08304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.53000 17.51000 0.02000 0.11422 新光中國成長基金(人民幣) 8.79000 8.71000 0.08000 0.91848 新光中國成長基金(美元) 8.78000 8.72000 0.06000 0.68807 新光中國成長基金(新臺幣) 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.04230 11.03040 0.01190 0.10788 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.07460 10.06620 0.00840 0.08345 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.61340 10.60790 0.00550 0.05185 新光台灣富貴基金 22.05000 22.06000 -0.01000 -0.04533 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.84000 21.02000 -0.18000 -0.85633 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.36770 40.36850 -0.00080 -0.00198 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.51500 42.34560 0.16940 0.40004 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 新光全球AI新創產業基金美元 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 新光全球生技醫療基金(美元) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 新光全球債券基金(A累積)美元 10.55950 10.53430 0.02520 0.23922 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.53970 10.51800 0.02170 0.20631 新光全球債券基金(B配息)美元 9.99710 9.97240 0.02470 0.24768 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.96510 9.94450 0.02060 0.20715 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 新光吉星貨幣市場基金 15.49690 15.49670 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 新光多重資產基金(A累積)美元 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 新光亞洲精選基金-美金 20.74000 20.73000 0.01000 0.04824 新光亞洲精選基金-新台幣 21.46000 21.43000 0.03000 0.13999 新光店頭基金 21.21000 21.32000 -0.11000 -0.51595 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 新光特選內需收益ETF基金 20.93000 20.85000 0.08000 0.38369 新光創新科技基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.25060 10.24880 0.00180 0.01756 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.58540 10.56980 0.01560 0.14759 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.06350 10.04580 0.01770 0.17619 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.43400 9.42820 0.00580 0.06152 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.71250 9.69790 0.01460 0.15055 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.23180 9.21530 0.01650 0.17905 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.05060 41.02250 0.02810 0.06850 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 42.73370 42.34920 0.38450 0.90793 新光澳幣八年期保本基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 新光澳幣十年期保本基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 新光澳幣保本基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.57340 10.55720 0.01620 0.15345 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50670 9.49250 0.01420 0.14959 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.54020 9.53410 0.00610 0.06398 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.43590 10.42920 0.00670 0.06424 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.40770 10.39500 0.01270 0.12217 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.50230 9.49040 0.01190 0.12539 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47400 9.46430 0.00970 0.10249 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.36600 10.35540 0.01060 0.10236 瑞銀全球創新趨勢基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.65170 10.63780 0.01390 0.13067 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63030 9.61750 0.01280 0.13309 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.50360 10.49330 0.01030 0.09816 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61110 9.60160 0.00950 0.09894 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68490 9.67560 0.00930 0.09612 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59930 10.58920 0.01010 0.09538 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.95660 14.93380 0.02280 0.15267 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.77110 8.75770 0.01340 0.15301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.50810 41.59340 -0.08530 -0.20508 群益10年期以上金融債ETF基金 40.98360 40.92440 0.05920 0.14466 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 41.69430 41.58000 0.11430 0.27489 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 41.69640 41.63450 0.06190 0.14867 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.40970 43.21710 0.19260 0.44566 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.20160 41.04820 0.15340 0.37371 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 44.63310 44.45300 0.18010 0.40515 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 45.42060 45.32960 0.09100 0.20075 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.26010 44.13600 0.12410 0.28118 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.46090 10.41930 0.04160 0.39926 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.47450 43.15280 0.32170 0.74549 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.08120 40.17530 -0.09410 -0.23422 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44020 11.43940 0.00080 0.00699 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30290 10.31620 -0.01330 -0.12892 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.21210 12.07280 0.13930 1.15383 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.06460 8.98300 0.08160 0.90838 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485 群益大印度基金N-新臺幣 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 群益大印度基金-人民幣 13.85790 13.88450 -0.02660 -0.19158 群益大印度基金-美元 12.94270 12.99900 -0.05630 -0.43311 群益大印度基金-新臺幣 12.53000 12.57000 -0.04000 -0.31822 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.72560 11.77530 -0.04970 -0.42207 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.22960 11.28890 -0.05930 -0.52529 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.52100 10.56560 -0.04460 -0.42212 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.19240 9.24100 -0.04860 -0.52592 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.41090 9.45080 -0.03990 -0.42219 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.25630 8.29990 -0.04360 -0.52531 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.78480 8.82210 -0.03730 -0.42280 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.96590 8.00800 -0.04210 -0.52572 群益中小型股基金 42.77000 42.79000 -0.02000 -0.04674 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.06380 10.01790 0.04590 0.45818 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.27870 9.25880 0.01990 0.21493 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.88410 8.85550 0.02860 0.32296 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.60330 8.56400 0.03930 0.45890 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.93120 7.91420 0.01700 0.21480 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.59480 7.57030 0.02450 0.32363 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.50040 10.49020 0.01020 0.09723 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.55040 11.53920 0.01120 0.09706 群益中國高收益債券基金-美元 11.16070 11.15290 0.00780 0.06994 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43520 10.41860 0.01660 0.15933 群益中國新機會基金N-人民幣 7.83090 7.73170 0.09920 1.28303 群益中國新機會基金N-美元 7.14120 7.06790 0.07330 1.03708 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.79000 7.70000 0.09000 1.16883 群益中國新機會基金-人民幣 6.94490 6.85690 0.08800 1.28338 群益中國新機會基金-美元 7.63550 7.55700 0.07850 1.03877 群益中國新機會基金-新臺幣 7.44000 7.35000 0.09000 1.22449 群益平衡王基金 18.63210 18.69040 -0.05830 -0.31192 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.93440 12.01070 -0.07630 -0.63527 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.31280 11.39700 -0.08420 -0.73879 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.95000 11.04000 -0.09000 -0.81522 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.30810 10.37400 -0.06590 -0.63524 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.77020 9.84300 -0.07280 -0.73961 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.45000 9.54000 -0.09000 -0.94340 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.25520 10.25200 0.00320 0.03121 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.04130 10.03900 0.00230 0.02291 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16830 9.16540 0.00290 0.03164 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14650 9.14440 0.00210 0.02296 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.31470 10.31150 0.00320 0.03103 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.35640 10.35400 0.00240 0.02318 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32990 9.32710 0.00280 0.03002 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78640 9.78420 0.00220 0.02249 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.97200 10.95460 0.01740 0.15884 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.63740 7.62530 0.01210 0.15868 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.54290 10.54160 0.00130 0.01233 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.37090 10.37110 -0.00020 -0.00193 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.60520 10.61580 -0.01060 -0.09985 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88590 9.88460 0.00130 0.01315 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81490 9.81510 -0.00020 -0.00204 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03680 10.04680 -0.01000 -0.09953 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.54300 10.54170 0.00130 0.01233 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.37090 10.37110 -0.00020 -0.00193 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.60510 10.61570 -0.01060 -0.09985 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88590 9.88460 0.00130 0.01315 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81480 9.81500 -0.00020 -0.00204 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03680 10.04680 -0.01000 -0.09953 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.26910 9.33880 -0.06970 -0.74635 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.00000 11.10000 -0.10000 -0.90090 群益全球關鍵生技基金-美元 15.16690 15.28110 -0.11420 -0.74733 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.27000 15.40000 -0.13000 -0.84416 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 群益印度中小基金N-人民幣 11.35440 11.36590 -0.01150 -0.10118 群益印度中小基金N-美元 9.46580 9.49850 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11.42440 11.41300 0.01140 0.09989 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.75000 10.74130 0.00870 0.08100 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.30370 10.30460 -0.00090 -0.00873 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.48760 9.47810 0.00950 0.10023 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.93050 8.92330 0.00720 0.08069 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.55780 8.55860 -0.00080 -0.00935 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.65440 10.65530 -0.00090 -0.00845 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.28460 9.27530 0.00930 0.10027 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.08920 9.08190 0.00730 0.08038 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.56030 9.56110 -0.00080 -0.00837 群益長安基金 27.42000 27.48000 -0.06000 -0.21834 群益美國新創亮點基金N-美元 9.96030 10.00190 -0.04160 -0.41592 群益美國新創亮點基金-美元 15.06720 15.13030 -0.06310 -0.41704 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.85000 14.93000 -0.08000 -0.53583 群益真善美基金 15.23270 15.23380 -0.00110 -0.00722 群益馬拉松基金 109.80000 110.32000 -0.52000 -0.47136 群益深証中小板基金 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 群益創新科技基金 29.94000 29.98000 -0.04000 -0.13342 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.97580 8.87110 0.10470 1.18024 群益華夏盛世基金N-美元 8.20390 8.12790 0.07600 0.93505 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.72000 8.63000 0.09000 1.04287 群益華夏盛世基金-人民幣 9.77470 9.66060 0.11410 1.18109 群益華夏盛世基金-美元 9.04580 8.96200 0.08380 0.93506 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.22000 15.07000 0.15000 0.99536 群益奧斯卡基金 26.61000 26.55000 0.06000 0.22599 群益新興金鑽基金-美元 10.94550 10.95850 -0.01300 -0.11863 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 21.23000 21.27000 -0.04000 -0.18806 群益道瓊美國地產ETF基金 21.75000 22.05000 -0.30000 -1.36054 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.46000 12.58000 -0.12000 -0.95390 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.87140 10.87650 -0.00510 -0.04689 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.64370 10.65980 -0.01610 -0.15103 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.87770 10.90660 -0.02890 -0.26498 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.68190 10.68690 -0.00500 -0.04679 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.45830 10.47410 -0.01580 -0.15085 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.68810 10.71640 -0.02830 -0.26408 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.87130 10.87640 -0.00510 -0.04689 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.64380 10.65990 -0.01610 -0.15103 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.68190 10.68690 -0.00500 -0.04679 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.45830 10.47410 -0.01580 -0.15085 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.61860 12.60180 0.01680 0.13331 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.50520 11.50320 0.00200 0.01739 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.42870 11.43130 -0.00260 -0.02274 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59720 8.58580 0.01140 0.13278 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.87740 8.87580 0.00160 0.01803 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.42150 8.42340 -0.00190 -0.02256 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.01450 10.01270 0.00180 0.01798 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.82180 9.82010 0.00170 0.01731 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 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-0.09569 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.91000 28.07000 -0.16000 -0.57000 德信中國精選成長基金 11.56000 11.49000 0.07000 0.60923 德信台灣主流中小基金 17.42000 17.47000 -0.05000 -0.28620 德信萬保貨幣市場基金 11.97590 11.97570 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 30.34000 30.22000 0.12000 0.39709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.61880 10.57980 0.03900 0.36863 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.52460 10.48750 0.03710 0.35375 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70590 11.70570 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.24000 14.31000 -0.07000 -0.48917 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.42000 17.54000 -0.12000 -0.68415 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73240 10.70260 0.02980 0.27844 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.06360 16.02130 0.04230 0.26402 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.39820 8.38270 0.01550 0.18490 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22660 11.21800 0.00860 0.07666 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.07540 12.07090 0.00450 0.03728 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10200 14.07590 0.02610 0.18542 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.00000 17.02000 -0.02000 -0.11751 摩根中小基金 20.61000 20.72000 -0.11000 -0.53089 摩根中國A股基金 14.32000 14.14000 0.18000 1.27298 摩根中國A股基金(美元) 11.02000 10.89000 0.13000 1.19376 摩根中國亮點基金 12.40000 12.26000 0.14000 1.14192 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.33980 11.25660 0.08320 0.73912 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.47730 12.39230 0.08500 0.68591 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.53030 9.46740 0.06290 0.66439 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.12300 13.02610 0.09690 0.74389 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.02600 14.92360 0.10240 0.68616 摩根台灣金磚基金-累積型 18.34000 18.40000 -0.06000 -0.32609 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.34000 18.40000 -0.06000 -0.32609 摩根台灣增長基金 46.42000 46.50000 -0.08000 -0.17204 摩根平衡基金 27.10000 27.12000 -0.02000 -0.07375 摩根全球α基金 18.23000 18.35000 -0.12000 -0.65395 摩根全球平衡基金 15.78980 15.76570 0.02410 0.15286 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46130 9.46580 -0.00450 -0.04754 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.53760 10.54230 -0.00470 -0.04458 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95640 9.96100 -0.00460 -0.04618 摩根多元入息成長基金-累積型 11.52770 11.53190 -0.00420 -0.03642 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.24570 10.25040 -0.00470 -0.04585 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.55010 10.53640 0.01370 0.13003 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.90830 13.89020 0.01810 0.13031 摩根亞洲基金 56.86000 56.53000 0.33000 0.58376 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.49860 8.50030 -0.00170 -0.02000 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97800 9.98140 -0.00340 -0.03406 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82930 8.83190 -0.00260 -0.02944 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.81520 12.81250 0.00270 0.02107 摩根東方內需機會基金 18.00000 17.90000 0.10000 0.55866 摩根東方科技基金 30.63000 30.45000 0.18000 0.59113 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 摩根金龍收成基金 20.84000 20.63000 0.21000 1.01794 摩根第一貨幣市場基金 15.12340 15.12320 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.36000 14.18000 0.18000 1.26939 摩根新金磚五國基金 12.13000 12.20000 -0.07000 -0.57377 摩根新絲路基金 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 摩根新興35基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 摩根新興日本基金 23.21000 23.08000 0.13000 0.56326 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17510 7.17440 0.00070 0.00976 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44690 9.44390 0.00300 0.03177 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28130 9.27820 0.00310 0.03341 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.91110 10.91010 0.00100 0.00917 摩根新興科技基金 48.25000 48.39000 -0.14000 -0.28932 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.52640 8.55030 -0.02390 -0.27952 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.10650 9.12130 -0.01480 -0.16226 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.59100 8.60460 -0.01360 -0.15805 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.08990 10.11250 -0.02260 -0.22349 摩根龍揚基金 31.14000 30.81000 0.33000 1.07108 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 摩根環球股票收益基金-累積型 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28630 9.29730 -0.01100 -0.11831 摩根總收益組合基金-累積型 11.42880 11.44230 -0.01350 -0.11798 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.38000 20.22000 0.16000 0.79130 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60800 12.60780 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.48060 10.46040 0.02020 0.19311 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.44120 10.44000 0.00120 0.01149 聯邦中國龍基金 23.46000 23.45000 0.01000 0.04264 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.47350 12.46890 0.00460 0.03689 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.66830 11.65900 0.00930 0.07977 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.67730 10.66260 0.01470 0.13787 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36460 10.35990 0.00470 0.04537 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.74840 9.74060 0.00780 0.08008 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91420 8.90190 0.01230 0.13817 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.74500 9.77630 -0.03130 -0.32016 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.00760 10.05130 -0.04370 -0.43477 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.69920 9.74320 -0.04400 -0.45160 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.05450 10.11160 -0.05710 -0.56470 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.25270 9.29470 -0.04200 -0.45187 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58790 9.64230 -0.05440 -0.56418 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.26960 11.31750 -0.04790 -0.42324 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.06400 11.10750 -0.04350 -0.39163 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.41900 10.47090 -0.05190 -0.49566 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.45250 10.49610 -0.04360 -0.41539 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.24630 10.28660 -0.04030 -0.39177 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65050 9.69850 -0.04800 -0.49492 聯邦金鑽平衡基金 21.44680 21.46460 -0.01780 -0.08293 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.00550 8.98650 0.01900 0.21143 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.49380 9.46350 0.03030 0.32018 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.97150 8.95250 0.01900 0.21223 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.44650 9.41640 0.03010 0.31966 聯邦貨幣市場基金 13.21220 13.21200 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.66770 16.65290 0.01480 0.08887 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.07460 12.07300 0.00160 0.01325 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.98090 11.94350 0.03740 0.31314 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.41520 11.37940 0.03580 0.31460 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.21260 12.20600 0.00660 0.05407 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.50210 11.48500 0.01710 0.14889 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49480 10.48940 0.00540 0.05148 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.69950 8.68660 0.01290 0.14850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.86000 32.92000 -0.06000 -0.18226 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.54000 17.37000 0.17000 0.97870 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.52000 17.39000 0.13000 0.74756 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.83000 11.73000 0.10000 0.85251 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.93000 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聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.54000 14.57000 -0.03000 -0.20590 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.47000 15.49000 -0.02000 -0.12912 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.48000 14.51000 -0.03000 -0.20675 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.57000 12.59000 -0.02000 -0.15886 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.16000 19.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.92000 17.91000 0.01000 0.05583 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.03070 15.03060 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11960 11.11460 0.00500 0.04499 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.99560 13.99490 0.00070 0.00500 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.63390 7.63040 0.00350 0.04587 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.91860 9.89650 0.02210 0.22331 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.27130 10.25950 0.01180 0.11502 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.91680 9.90920 0.00760 0.07670 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.02530 10.01250 0.01280 0.12784 瀚亞中小型股基金 19.04000 19.12000 -0.08000 -0.41841 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.21000 12.10000 0.11000 0.90909 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.97000 12.88000 0.09000 0.69876 瀚亞巴西基金 5.66000 5.57000 0.09000 1.61580 瀚亞外銷基金 36.94000 36.99000 -0.05000 -0.13517 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.01480 11.01920 -0.00440 -0.03993 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.58850 10.58960 -0.00110 -0.01039 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.53330 12.54250 -0.00920 -0.07335 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.51720 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