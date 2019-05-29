【運達投顧】陸股反彈訊號不變

◆盤勢分析

川普前兩天才說：美國和中國很有可能達成貿易協議，協議中可能包括華為的解決方案。昨天又說美國還沒準備好與中國達成貿易協議。反反覆覆的言論只是增添市場的動盪，既然又有新的消息面對盤勢影響如何該如何因應？重點分析如下：

1. 5 月份以來全球股市動盪但就基本面來看：5 月美國消費者信心指數由 4 月的 129.2 升至 134.1，而歐元區 5 月經濟信心意外成長。全球基本面並沒有出現衰退的跡象但這波股市卻受政治面的干擾造成大波動，解鈴仍須繫鈴人貿易戰的後續消息仍左右漲跌，昨天道瓊的下跌來到年線也是目前區間盤的下緣，高科技股也接近區間盤的下緣，可見美股若是近日跌破年線又會造成全球股市的壓力，但陸股連兩天的上漲已經接近到月線，今天受美股下跌影響讓陸股仍維持區間，但月線因為成本下移不變所以除非陸股創波段低點否則陸股還是有站上月線的機會，但就陸股與美股本週的表現來看一強一弱台股卡在中間所以只能先盤局偏弱勢整理。

2. 台股今天一開盤又創波段低點，昨天 MSCI 調整權重尾盤爆出 700 多億的大量但指數只有小跌 20 點，今天開低但也留出長下影線，可見大盤近日都有低接的買盤進場，明天是摩台結算到昨天摩台倉位只剩下 10 萬多口台指期倉位為 4.2 萬口，五月份以來外資一開始摩台倉位曾高達 24 萬多口、台指期也還有 6 萬多口，但川普之亂讓外資也面臨嚴重套牢，所以接近結算前外資在摩台的倉位已經開始轉倉目前轉倉的倉位有 16 萬多口，預計明天摩台結算台股會有多頭反撲拉高的機會因為結構面已經有跡可尋。

3. 近期我們說明台股在結構上該如何出現多方結構？這一週來我們都在探討這個問題有幾個重點：(1) 首先台積電、鴻海須先止穩指數才可見底，今天台積電與鴻海受美股影響雖然創波段低點，但也都出現下影線並拉到回平盤，權值股早盤雖然偏弱但有低接護盤的跡象，這也使得台灣 50 低檔出量並站回半年線；(2) 中美晶創波段新高本益比拉高到 15 倍之上，本益比還在 10 倍以下的環球晶、合晶則有位階與本益比的比價空間，今早矽晶圓表現偏弱不過跌幅不大，由於中美晶漲多這兩天稍有整理但多頭並未遭破壞，合晶環球晶也出現下影線；(3) 本益比最低的被動元件則是輪動的標的，今天很明顯的資金以被動元件為主，由於被動元件目前只有 3 倍的本益比所以吸引低接投資性的買盤，可見法人已經針對股價低估的股票進場。

4. 就台股多方的三個結構以及陸股今天開小低後也出現拉抬，配合明天摩台結算指數今天開低走高預計明天拉高結算的機會大，當陸股這兩天可站上月線加上月線下周都在這波的低檔區，預計陸股下周將會挑戰區間盤的高點，當前高一站上就是跌深攻擊的時刻，所以台股近期看似偏弱但要留意跌深的反彈即將展開。

運達投顧 蕭春源分析師

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