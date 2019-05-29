台股盤中─測試半年線支撐 持股降到3-5成為宜

在美中貿易衝突、美國制裁華為等事件高度不確定性下，亞洲區域股市今 (29) 日早盤表現欠佳，台股指數一度下殺到 10227.44 點，創今年 3 月 11 日新低；在電子股不確定性大增之下，證券分析師黃漢成建議，投資人持股 3-5 成為宜。

黃漢成說，目前的投資人對台股的介入，應對內需、傳產股比重加高，大盤將測試 10214.49 點的 130 日線支撐力道

今日台股權值三王，股王大立光 (3008-TW)、權值王台積電 (2330-TW) 與鴻海(2317-TW) 早盤股價表現不振，鴻海股價更弱勢面臨 70 元整數關卡保衛戰；分析師張陳浩指出，美股今晨收盤表現差，唯有 AMD 上漲，相對台股相關概念股，包含健策 (3653-TW)、祥碩(5269-TW) 等股價走強，不過另外欣興 (3037-TW) 及南電(8046-TW)，早盤仍譜出下跌格局。

台股指數今日早盤開在 10277.35 點，最低 10227.44 點，為今年 3 月 11 日以來新低，預估全場集中市場的成交值為 1028 億元。

今天盤面除 AMD 概念股走強，另外比特幣價格強彈，包括映泰 (2399-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW)、撼訊 (6150-TW) 等挖礦概念股，昨日強勢表現之後，今天略有熄火，盤中僅青雲較強勢。

張陳浩指出，台股大盤指數日 K 線可望在今天留下影線，但美中貿易衝突、美國制裁華為等高度不確定性，台股恐難在此止跌，頂多也是出現跌深反彈的表現。