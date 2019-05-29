〈新纖股東會〉Q2接單逐月增 Q3旺季延續營運有撐 將擴充泰國廠規模

新纖 (1409-TW) 總經理羅時銓表示，今年第 2 季瓶用聚酯接單量看來逐月成長，加上第 3 季延續旺季，雖然價格較去年同期下滑，但營運估將有撐，且許多流行品牌也增加環保材質用量，前景看俏，新纖也將在泰國啟動擴廠計畫，除了環保材料外，也會有工程塑料、PET 等產線，加強東南亞市場布局。

羅時銓指出，第 2 季起進入旺季，加上上游原料供給增加，有利成本下降並擴大利差，營運預期穩健成長，化纖也持穩成長，不過由於去年同期基期較高，營運成長幅度估將放緩。

至於環保材料方面，羅時銓指出，目前大家都開始注重環保，以前可能只有 NIKE、UA、Adidas 等品牌使用環保材料，現在 H&M、UNIQLO 等平價流行服飾也增加使用量。

而因應需求增加，新纖也啟動泰國擴廠計畫，羅時銓透露，新工廠除了生產環保材料外，也有工程塑料、PET 等，目前也有其他大廠有興趣一起合資，就是看好未來東南亞市場的商機。

至於董事長吳東昇說未來也有工業服務的營收加入，羅時銓解釋，主要是指公司所購建的 ERP 系統。因為傳產與電子、科技業在生產上還是有所差異，加上新纖產線差異化高，所以決定自行建置系統，未來等成熟後，也不排除將系統移轉至同業使用。