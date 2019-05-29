憂貿易戰威脅全球經濟 油價跌破67美元

根據《彭博社》報導，美中貿易戰愈演愈烈，威脅全球經濟成長，恐影響原油需求；今 (29) 日國際油價走跌，布蘭特與西德州中級原油期貨，雙雙挫逾 2%，布蘭特原油已跌破 67 美元。

台北時間週三晚間 8 點 01 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 2.55%，至每桶 66.92 美元；西德州中級原油期貨下跌 2.74 %，至每桶 57.52 美元。

布蘭特原油跌破 67 美元。(圖：翻攝自 Investing.com)

德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 指出，在美中貿易衝突進一步升級的情況下，油價正面臨壓力。

《彭博社》調查顯示，截至 5 月 24 日當週，美國原油庫存預計將減少 50 萬桶，至 4.76 億桶。

美國總統川普週一表示，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」，美國可對中國商品「輕鬆且大幅度地提高關稅」；不過，在未來某個時間點，美中雙方絕對可以談成很棒的貿易協議，這是美方所期待的。

另一方面，美國政府對華為祭出禁令，將華為及其關係企業，列入貿易黑名單，並禁止美國企業購買華為設備。

中國日前於世界貿易組織 (WTO) 市場准入委員會會議中，指控美國濫用 WTO 國家安全例外條款 (national security exception)，恐對全球貿易體系，造成負面影響，並呼籲美方，解除對中國企業的單方面制裁。

陸媒《人民日報》亦示警，美國生產的許多產品，高度倚賴中國稀土資源，中國是世界最大稀土生產、供應國，而美國對全球供應鏈的深度依賴，是不爭的事實，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」