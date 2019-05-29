貿易戰疑慮未除 國際油價挫逾2%

美中貿易爭端愈演愈烈，威脅全球經濟成長，恐影響原油需求；今 (29) 日國際油價走跌，布蘭特與西德州中級原油期貨，雙雙挫逾 2%。

台北時間週三下午 5 點 37 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 2.14%，至每桶 67.20 美元；西德州中級原油期貨下跌 2.27%，至每桶 57.80 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據路透社報導，美國投資公司 Tortoise 能源投資經理 James Mick 指出，在美中貿易戰升溫的情況下，看空需求面者多過看多供應面者，導致原油表現疲軟。

期貨經紀商 Forex.com 分析師 Fawad Razaqzada 說，另一個問題在於，新興市場貨幣貶值，導致美元計價的原油，對新興國家來說，變得更貴，「油價可能會回落」。

美國總統川普週一表示，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」，美國可對中國商品「輕鬆且大幅度地提高關稅」；不過，在未來某個時間點，美中雙方絕對可以談成很棒的貿易協議，這是美方所期待的。

另一方面，美國政府對華為祭出禁令，將華為及其關係企業，列入貿易黑名單，並禁止美國企業購買華為設備。

中國日前於世界貿易組織 (WTO) 市場准入委員會會議中，指控美國濫用 WTO 國家安全例外條款 (national security exception)，恐對全球貿易體系，造成負面影響，並呼籲美方，解除對中國企業的單方面制裁。

陸媒《人民日報》亦示警，美國生產的許多產品，高度倚賴中國稀土資源，中國是世界最大稀土生產、供應國，而美國對全球供應鏈的深度依賴，是不爭的事實，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」