貿易戰衝擊 2018陸客赴美旅遊人次下滑 15年來首見

根據《彭博社》報導，受美中貿易戰影響，2018 年中國觀光客赴美旅遊人次下滑 5.7%，至 290 萬，為 2003 年以來首見。

去年夏天，北京當局對美國發布旅遊警示，提醒中國公民赴美時，應提防槍擊事件、搶劫，以及高額醫療費用等情形；美國方面也祭出相同措施，對中國發布旅遊警示。

任職於北京某貿易公司的 Wang Haixia，在接受《彭博社》採訪時表示，她將前往美國，參加姊姊的畢業典禮，預計於伊利諾州、紐約等地，待上 10 天。

Wang Haixia 強調，她原本打算待更久，但她不想在貿易戰期間，對美國經濟有所貢獻，「我和家人在那邊待個 10 天，開銷就可能超過人民幣 10 萬元，夠多了。」

美國商務部國家旅遊辦公室 (NTTO) 蒐集的海關資料顯示，2018 年，中國赴美觀光人次，較 2017 年減少了 5.7%，降至 290 萬，為 2003 年以來首見。

2016、2017 年，中國赴美觀光人次，皆超過 300 萬，但 2017 年的增幅僅約 4%，是逾 10 年來最低。

中國經濟成長趨緩，也是赴美旅遊人次減少的原因之一；「中國出境旅遊研究所」(Chinese Outbound Tourism Research Institute) 所長 Wolfgang Georg Arlt 指出，中國經濟充滿不確定性，導致民眾轉而選擇離家較近的地點度假，例如香港、澳門、台灣。

不過，政府機構和產業界都認為，赴美陸客減少，只是暫時現象，因為中國的中產階級，只會繼續擴增；美國政府預估，2019 年中國赴美觀光人次將成長 2%，達到 330 萬；2023 年，將上看 410 萬人次。

美國旅遊協會研究部門副總 David Huether 說，「即使中國經濟成長趨緩，依舊是帶動旅遊業成長的絕佳來源。」