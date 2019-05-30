能源盤後—待庫存報告 原油與風險市場同步走跌 但脫離低點

週三 (29 日) 交易，石油期貨價格跟著美股等風險市場走跌，中東緊張局勢和上週美國原油供應量預計下降，這有助油價收盤脫離交易時間最低點。

Informa Economics 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「中美之間長期的貿易談判已引起金融市場廣泛去化風險的心理，包括股市和原油，且今年經濟成長下調也可能降低全球石油的需求成長。」

然而，原油價格的下行趨勢有所趨緩，係因交易者等待 EIA 週四公布上週的美國原油庫存數據，倘若國內產量增加，那麼油價的上漲恐怕只是短暫現象。

與此同時，中東局勢持續緊張，美國白宮國家安全顧問波頓 (John Bolton) 週三稍早對伊朗發表新評論，引發供應端的擔憂，而通常供應端擔憂會支撐價格。

波頓批評伊朗「沒有理由」退出其與世界大國的核子協議 (美國一年前單方面撤回該協議)。

根據美媒報導，在無任何證據的情況下，波頓也聲稱 UAE 沿岸 4 艘油輪遭破壞的事件「幾乎可以肯定是伊朗計畫擺放的海軍水雷」造成的。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 33 美分或 0.6%，收每桶 58.81 美元，脫離盤中低點 56.88 美元。WTI 最前月契約上週收低 6.8%，觸及 2 個月最低點，本月迄今跌幅近 8%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 66 美分或 0.9%，收每桶 69.45 美元，上週收跌 4.9%，為今年迄今最前月契約表現最糟糕的一週，本月迄今跌幅近 5%。

由於本週一休市，所以本週美國石油供應報告將推遲至週三發布，而 EIA 報告則順延至週四發佈。

根據 S&P Global Platts 調查，在原油庫存已經歷連續 2 週增加後，分析師預期 EIA 將公布上週 (5 月 24 日止) 原油庫存下降 140 萬桶、汽油庫存下降 80 萬桶、蒸餾油庫存下降 22.5 萬桶。

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