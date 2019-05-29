能源盤後—WTI自今年低點回升 市場衡量供需狀況 未來仍利空

繼上週 2 種基準原油價格收創今年表現最糟糕的一週後，週二 (28 日) 交易，WTI 原油價格收高，但 Brent 原油價格持平，係因交易者持續評估供應風險和需求風險。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示，「近期原油價格一直很波動，因為供應端風險增加，但同時投資者也擔心需求狀況。」

「礙於美國制裁，伊朗石油出口量一直持平，同時委內瑞拉和其他地區停電也讓供應量進一步下降。然而，俄羅斯挺過 Druzhba 油管污染事件，石油運輸量逐漸恢復，這應該會稍微舒緩供應層面的擔憂，可能導致價格的疲弱，其他一切狀況都一樣。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 51 美分或 0.9%，收每桶 59.14 美元。

上週 WTI 原油最前月契約收跌 6.8%，尤其是上週四大跌至 57.91 美元，摜破 200 日 MA 60.55 美元，收在 2 個多月以來最低點。本月迄今跌幅將近 8%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格持平，收每桶 70.11 美元，上週收跌 4.9%，為今年迄今最前月契約表現最糟糕的一週。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）資深商品分析師 Mike McGlone 表示，「原油今年的高點可能已經確定了，但我們擔心其下行風險低於多數預期。退潮趨勢正在加速，在需求疲軟且美國供應量增加、股市波動的背景下，價格走低。」

另外，McGlone 指出，WTI 與 S&P 500 之間的 20 週相關性接近歷史高位，作為石油利空的證據。「如果中東供應沒有明顯中斷的事情發生，我們認為沒有什麼能阻止 WTI 油價邁向 50 美元。」

OPEC + 會議在即，儘管沙國已表態不會增產，但會議前傳出的消息仍有一些問題尚未解決，近期也有消息稱 OPEC 有意延後下次開會時間，將原定的 6 月 25 日至 26 日的會議時間挪至 7 月第一週，但此消息未證實。現行減產協議將於 6 月底到期。

與此同時，需求方面，Razaqzada 表示，「來自主要石油消費國發佈的經濟數據一直很疲弱，意味著連同原油在內的各方面需求疲弱，除此之外，新興市場貨幣又再次走跌，多數是人民幣貶值，這讓美元計價的原油對這些國家來說，採購成本更昂貴。」

「所以，基本面的背景可能相互衝突，但整體來說並不健康，因此原油價格過段時間可能再次回落。」

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 1.957 美元。上週漲幅約 5.5%。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 1.993 美元。本週上漲 5.9%。

6 月交割的天然氣期貨價格下降 1.6 美分或 0.6%，收每百萬 Btu 2.582 美元。上週下跌約 1.3%。

由於本週一休市，所以本週美國石油供應報告將推遲至週三發布，而 EIA 報告則順延至週四發佈。