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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息              8423    165369    00677U 富邦VIX               -15399         0  
00672L 元大S&P原油正2          3148         0    00632R 元大台灣50反1         -14703         0  
2303   聯電                    2118     12813    3481   群創                   -7730    -80722  
2323   中環                    2111     -3628    2317   鴻海                   -5449    -55629  
2892   第一金                  1615      4748    2409   友達                   -4700    -47209  
3037   欣興                    1427     -8804    2883   開發金                 -4084    -51558  
1102   亞泥                    1306      6503    2888   新光金                 -3531    -40856  
2841   台開                    1211      3648    1504   東元                   -3108     -5069  
00655L 國泰中國A50正2          1143         0    006206 元大上證50             -3098         0  
2344   華邦電                  1065    -21493    2002   中鋼                   -2871    -26948  
1101   台泥                     988    -14917    00637L 元大滬深300正2         -2733         0  
8046   南電                     884     -3503    1303   南亞                   -2506    -13413  
4904   遠傳                     871      2558    2884   玉山金                 -2402     -3555  
1402   遠東新                   848     -9431    2891   中信金                 -2306    -15966  
2885   元大金                   837     -4217    2330   台積電                 -1845    -72926  
00708L 元大S&P黃金正2           806         0    2408   南亞科                 -1651    -18671  
2633   台灣高鐵                 748       -46    3231   緯創                   -1631     -4793  
00737  國泰AI+Robo              501      1156    2882   國泰金                 -1511    -56475  
020000 富邦特選蘋果N            473         0    00664R 國泰臺灣加權反1        -1400         0  
00671R 富邦NASDAQ反1            453         0    00693U 華頓S&P黃豆            -1393         0  
00642U 元大S&P石油              446         0    2201   裕隆                   -1282      3991  
2412   中華電                   436       355    2618   長榮航                 -1172      3266  
2838   聯邦銀                   422     -1369    1605   華新                   -1152     -7642  
2845   遠東銀                   418       290    2890   永豐金                 -1119      3674  
2515   中工                     398      5026    4938   和碩                   -1099    -10900  
00738U 元大道瓊白銀             384         0    2371   大同                   -1095      -737  
2886   兆豐金                   369    -12865    00633L 富邦上証正2            -1048         0  
2027   大成鋼                   361      1765    2313   華通                    -950     -5733  
00673R 元大S&P原油反1           356         0    2504   國產                    -947     -3422  
1215   卜蜂                     354      1125    2881   富邦金                  -902    -26328  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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