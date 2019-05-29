【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美債殖利率持續下探，且長短天期殖利率倒掛情形惡化，引發市場對經濟前景的憂慮，美股週二結束長週末重啟交易隨即大跌，衝擊台股週三開盤即跳空下挫失守半年線，電子三雄的大立光成殺盤重心，台積電也表現疲弱，不過鴻海強勢拉升翻紅激起部分低接買盤，指數收盤僅下跌 0.1%，守住半年線。

《國際金融市場焦點分析》

川普於日本訪問期間表示，美國還沒準備好與北京達成貿易協議，中國官媒環球時報則表示，中國正認真考慮限制稀土出口美國，同時華為已針對美國禁令提起訴訟，受到衝擊今日滬深兩市同步開低，不過稀土永磁、農業、芯片以及白酒板塊表現強勢，帶動指數收斂跌幅，午後券商、銀行及保險股直線拉升，上証一度大漲近 1%，不過隨後各行業板塊再度回落，上証收盤小漲 0.16%。

《國際商品市場焦點分析》

美股早盤走揚，推動市場風險情緒升溫，帶動早盤輕原油期貨走高，不過受到市場擔憂貿易衝突升溫，加上美國 3 個月國庫券與美國 10 年期公債殖利率再度出現倒掛，市場擔憂經濟衰退風險升高，推動輕原油盤中漲幅隨美股下跌出現回吐，惟目前美國制裁伊朗問題仍呈現升溫，市場對於原油短缺擔憂仍然嚴重，推動輕原油期貨收盤仍上漲近 1%。

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