歐股盤前─貿易戰疑慮未除 指數期貨走跌

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年5月29號14點50分

美中貿易爭端愈演愈烈，投資人對全球經濟前景抱持疑慮；今 (29) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週三下午 2 點 42 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.36%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.70%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.54%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.86%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.41 %，深證成指下跌 0.11%；南韓 Kospi 指數下跌 1.19%，日經 225 指數下跌 1.21%；台股收跌 10.53 點，至 10301.7 點。

貿易戰疑慮難消，週二美股收黑，道瓊工業指數收跌 237.92 點 (0.93%)，至 253487.77 點；標普 500 指數收跌 23.67 點 (0.84%)，至 2802.39 點；那斯達克指數收跌 29.66 點 (0.39%)，至 7607.35 點。

美國總統川普週一表示，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」，美國可對中國商品「輕鬆且大幅度地提高關稅」；不過，在未來某個時間點，美中雙方絕對可以談成很棒的貿易協議，這是美方所期待的。

美國政府對華為祭出禁令，將華為及其關係企業，列入貿易黑名單，並禁止美國企業購買華為設備。

中國日前於世界貿易組織 (WTO) 市場准入委員會會議中，指控美國濫用 WTO 國家安全例外條款(national security exception)，恐對全球貿易體系，造成負面影響，並呼籲美方，解除對中國企業的單方面制裁。

美國財政部週二向國會提交半年度報告，對 21 個主要貿易夥伴的匯率政策進行評估，包括中國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡，以及越南等 9 個國家，被認為須密切關注，但該報告並未將任何一個貿易夥伴，列為匯率操縱國。

歐洲議會選舉落幕後，歐盟各國領袖於 5 月 28 日舉行會議，討論歐盟重要職務下任人選，但德國總理梅克爾和法國總統馬克宏，對於歐盟執委會主席容克的接替人選，持不同意見。

容克和歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉，都將於 10 月底卸任；歐洲理事會主席圖斯克，則預計於 11 月底卸任。