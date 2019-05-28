一支手機不夠用？專家：若美中分裂科技世界 消費者倒楣

美國政府對華為祭出禁令，導致兩國緊張關係進一步升溫；對此，科技業者認為，假如美中衝突使科技世界分裂成兩套互不相容的體系，消費者將因此受害，「例如，你得同時擁有兩支手機，一支專門在中國使用，一支在他國使用。」

5 月中旬，美國總統川普簽署行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，將授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，形同禁止華為向美國企業採購零件，導致美中緊張關係加劇。

5 月 20 日，美國商務部發布為期 90 天的臨時許可 (有效期限至 8 月 19 日)，允許華為購買美國產品，藉以維持網路營運、手機軟體升級等業務；一度宣布停止與華為業務合作的 Google，也透過聲明表示，將於有效期限內，繼續向華為裝置提供軟體更新等服務。

值得注意的是，除華為及其子公司外，據傳美國政府也有意把海康威視等 5 家監控設備大廠，列入貿易黑名單。

趨勢科技財務長 Mahendra Negi 今 (28) 日接受 CNBC 採訪時說，他希望上述情形，只是貿易談判過程中「做做樣子」的策略，而非真的想讓科技產業，走上障礙重重之路。

Negi 指出，若美中貿易爭端，導致科技業被迫開發兩套截然不同的技術，一套針對中國及其盟國，另一套針對其他國家，「這對所有人而言，都是壞消息。」

Negi 強調，如此一來，技術開發成本，勢必變得更加昂貴；此外，在相關法規限制下，還會面臨相容性問題；例如，消費者必須擁有兩支手機，「一支專門在中國使用，一支在他國使用。」