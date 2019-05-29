〈GIS股東會〉美中貿易將兩敗俱傷 暫無遷廠打算 看低價競爭問題將改善

觸控模組大廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (29) 日舉行股東會，董事長周賢穎表示，這幾年受中國紅色供應鏈的低價搶市，坦言中國市場經營的比較困難，但今年狀況應會改善，且公司受華為事件影響較小，營運相對穩定，但他也提到，美中貿易戰持續下去，美中必定兩敗俱傷；另外針對遷廠問題，他則強調沒有打算，因為搬遷考量點很多。

周賢穎表示，美國揚言對中國加徵第 4 波 3250 億美元商品懲罰性關稅，商品多數屬於手機、平板等電子產品，目前即便還沒納入，但對整個經濟已經受到影響，各大廠其實都在準備與因應，只是大船轉彎不容易，無法預測未來會發生什麼事，所幸業成在觸控產業中，表現仍較優良。

面對美中貿易戰，不少廠商紛紛轉移產線，對此周賢穎表示，業成目前有深圳、成都、無錫等廠區，沒有搬遷打算，搬遷考量的點很多，且在廠區規畫上至少得花 1 年時間，如果單就成本問題搬遷，過了 10 年可能又得面對，因此目前將營運重點放在產品技術、公司體質提升。

除美中貿易戰、華為事件外，業成近期也面臨中國紅色供應鏈的低價競爭壓力，周賢穎表示，部分廠商壓低產品價格，雖然搶到訂單，但獲利也相對降低，最近更傳出部分廠商庫存、營收調整，代表產業已經意識到，不能一昧把價格壓低，相信這樣低價競爭的狀況，可望在今年會有所改善。

對於今年展望，周賢穎表示，仍看好超聲波屏下指紋市場發展，前陣子有市調機構預估，採用超聲波屏下指紋的智慧型手機，今年數量將成長 1 成，業成的目標是至少在此應用有超過 5 成市占，目前更規劃新的自動化廠房，預計在 7 月就會開始投產。