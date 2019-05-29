〈台北國際電腦展〉資策會點出5G產業6大趨勢 相關產業動能加溫

台北國際電腦展 COMPUTEX 正式開展，資策會產業情報研究所 (MIC) 針對 5G 產業發展，提出 6 大關鍵趨勢，包括邊緣運算、全時連網筆電、新路由器、真速連網與延展實境 (XR) 智慧應用、公民寬頻無線電服務 CBRS 小型基地台及 SoC 晶片，在 5G 帶動下，2020 年台灣 5G 智慧型手機出貨量將達 4220 萬支，產值達 5236 億元。

資策會表示，今年正式邁入 5G 商用元年，相關設備與產品商機出現，現階段國際通訊系統設備大廠實際簽訂的 5G 商業合同，已超過 100 份，確立 5G 世代交替，包含美國、韓國、中東、英國、瑞士等都已經步入 5G 商用化，預期未來 5 年 5G 滲透率最高的市場將是美國、韓國與日本。

在 5G 商用發展中，資策會指出，產值最高的終端設備將是 5G 智慧型手機，聯發科 (2454-TW) 也在 ARM 展前記者會透露，將推出全球首款 5G 系統單晶片，正式商用化後可帶動 5G 手機及行動終端市場成長，估 2020 年台灣 5G 智慧型手機出貨量將達 4220 萬支，產值達新台幣 5236 億元，占全球 5G 手機市場 51%，也占台灣手機總出貨約 12.5%，預估至 2024 年，台灣 5G 手機出貨為 2.72 億支，產值將達 2 兆元。

資策會表示，邊緣運算是建構 5G 網路與即時性應用的關鍵技術，而為因應 5G 建構成本高，而出現的低成本 5G 雲原生 (cloud native)，將改變電信業生態，使用開放軟體平台來部署各式應用，將能帶動更多樣化的 5G 垂直專網服務發展。

國際晶片大廠高通 (Qualcomm) 宣布，與聯想 (Lenovo) 共同推出 5G 筆電，主打無間斷的「Always-on 5G」網路連線服務，資策會表示，這將使電池導入新技術，讓續航力達到以天數而非小時為計算單位，也是因應 4K、8K 更高畫質及 AR、VR 串流影音應用需求的未來趨勢。

5G 也已經帶動路由器相關產品的銷售，包含在美國、歐洲、澳洲等地都已有 5G 家用、行動路由器等產品問世，資策會表示，預估 2023 年全球 5G 路由器產品產值將達新台幣 1333 億元，而台灣相關廠商仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 與啟碁 (6285-TW) 也推出戶外行動裝置所需要的 5G 高速分享路由器。