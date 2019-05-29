〈誠品生活股東會〉不缺席上海市場 吳旻潔：交由仲裁中 並與2家地產商洽談

誠品生活 (2926-TW) 今 (29) 日召開股東會，誠品生活將由實體通路走向全通路，並正規劃新的會員制度，明年底前導入新 app，並在其中打造自有支付系統，也將開拓誠品生活的電商服務。展店方面，上海拓點爭議已與當地房東交由仲裁中，雙方都希望能明確解決去留問題，也正與 2 家重要地產商洽談，「誠品生活在上海不可缺席、也不能缺席」。

誠品生活董事長吳旻潔表示，全通路是決定勝負的關鍵，誠品生活將勢必得由實體通路走向全通路，今年將朝向「創新既有營運模式」與「研發個人化服務」方向持續投資，創新既有營運模式包含創新店型、品牌投資與代理、品牌授權與顧問經營，研發個人化服務則著重全通路基礎建設、社群經營與數位服務。

吳旻潔指出，全通路不再以通路開發為優先，而是以通路串連為優先，將各個通路斷點打通連結，創造無縫接軌的體驗，盼全通路能在未來 2 至 3 年內，讓顧客有感體驗；而誠品生活品牌走向海外方面，將運用既有品牌優勢與內容進行，與全通路雙管齊下，以維持未來 5 至 10 年的長期競爭力。

誠品生活目前海內外擁有約 250 萬名會員，吳旻潔指出，目前在台會員消費的金額，約為全台消費金額的 5 成左右，未來將深耕會員，進一步帶動整體會員貢獻，且既有會員制度已不敷使用，目前正在規劃新的會員制度，結合新 App 的開發與客戶管理系統 (CRM)，也會打造自有支付系統，第一階段的導入預計明年底前完成。

吳旻潔也說，由於誠品生活現有的電商服務較侷限在誠品書店，未來也將開拓誠品生活的電商服務，但包括工程配套、物流開發等都需要時間，是很大的工程，最快也要 3 年才可望建置完成。

誠品生活目前店數共 48 家，其中包含台灣 43 家、香港 3 家與中國 2 家，6 月 5 日將開展誠品生活高雄悦誠店，今年秋季也將於日本東京日本橋展店，成為誠品生活首次跨出華人社會展店。吳旻潔說，由於日本地區包括語言、文化等均與華人社會不同，會在新店開展後觀望 1 至 2 年，才會評估下個在日本的拓點計畫。

中國市場方面，誠品生活 2013 年前受邀進駐上海第一高樓上海中心拓點後，受限與房東的溝通懸而未決，始終無法開店，目前正交由仲裁單位仲裁中。不過，吳旻潔強調，「誠品生活在上海不可缺席、也不能缺席」，她並透露，已與 2 家重要地產開發商洽談，若確定能開業，也得需要 3 至 5 年時間醞釀。

除上海拓點外，吳旻潔表示，西安、武漢等城市正進行調研中，北京、成都也可能是未來拓點的選項之一，但受到美中貿易戰、加上中國電商發展蓬勃等因素影響，近 2、3 年預期將為中國市場盤整期，一切都還在觀察中。東南亞市場方面，馬來西亞也有多家業者邀約中，得先觀察日本新店發展情況，再決定在馬來西亞的拓點計畫。