護盤防線10300拉警報？ 周選結算提防倒莊

美中貿易戰恐進入延長賽，美股又軟腳，台股昨日雖挺過 MSCI 調降權重變數，護盤力挺 10300 點之上，以 10312.31 點作收，成交值放大至 1526 億元，今日 10300 點關卡的護盤防線，再度面臨考驗，同時今天還有周選擇權結算，需提高警覺，如 10300 點未能挺住，需提防莊家「倒莊」，震盪波動加劇，關鍵點位為 10247、10272、10326 點。

護盤力挺了 4 個交易日的 10300 點整數關卡，今日將再面臨考驗，如 10300 點未能挺住，10272 為 10300 點關卡最後防線，如再失守，需提防往 10247、10208 點尋求支撐，當然如能在開低後，迅速往上拉，站回 10326 點，則 10300 點整數關卡仍可望守住，但最佳防禦是攻擊，最好還是儘快站回 10363 點，盤勢才可止跌。

今日為周選擇權結算，莊家為周選擇權賣方，目前周選賣權最大未平倉合約位置在 10300 點，配合連續 4 個交易日護盤力挺，市場多認為，10300 點具有支撐力道，但是如果 10300 點遭到摜破，10300 點賣權賣方莊家將立即曝險，莊家應對方法除努力讓指數收在靠近 10300 的位置，但如棄守 10300 點，也可能反手往下，也就是所謂的「倒莊」，如出現後者的狀況，今日震盪幅度勢必擴大，今日需緊盯 10300 點整數關卡能否守穩。

護盤在 10300 點關卡連續守護 4 個交易日，挺過 MSCI 調降權重，力抗外資賣壓，但是如以較嚴苛的角度來看，護盤僅以守勢為主，遲遲未能讓大盤站回 5 日均線之上，壓制空方氣焰效果仍打折扣。

短線上，如護盤持續以區間震盪策略消化外資賣壓，除金融與傳產族群外，電子三王台積電、大立光與鴻海，至少必須有一王挺身表態，不僅不能再破低，甚至必須率先挺身站回 5 日均線之上，才可讓指數跌勢減緩。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)