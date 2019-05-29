〈東森股東會〉本業+業外雙成長引擎 董座看今年可望季季賺錢

東森國際 (2614-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長廖尚文表示，業外主要獲利來源東森購物營運持續成長，倉儲本業業務今年也穩定上揚，樂觀看待今年每一季交出獲利成績機會不小。

東森國際第一季合併營收 6.89 億元，年減 82.4%，主要是由於子公司東森得易購公司 (東森購物) 去年底改選董監事後，東森國際喪失控制力，因此今年起不再納入編制合併主體，不過，公司綜合持股 25.46% 未改變，不影響股東權益和損益，使第一季稅後純益 0.6 億元，每股純益 (EPS)0.11 元，終結連 2 季虧損，更創 9 年來同期高點。

展望今年，廖尚文說，開春以來倉儲本業表現佳，第一季營運量 163.5 萬公噸，年增幅高達 85.6%，推收營收和營業利益分別為 2.95 億元、1.48 億元，年增 57.7%、497.1%，倉儲事業持續以提高營運效率和降低成本等方法，致力於獲利提升。

依目前的狀況來看，去年倉儲獲利 2.73 億元，東森預計，今年可望超過 4 億元。

另一方面，散裝事業第一季營業損失 0.68 億元，但目前經營巴拿馬極限型散裝貨輪僅餘 1 艘，租約將於明 (109) 年 8 月到期，影響正逐漸收斂。

廖尚文強調，旗下「東森新媒體控股公司」是今年的營運焦點之一，東森新媒體控股公司由原東森新聞雲公司更名並改組而來，控股公司下設新聞雲、寵物雲、星光雲和電競雲四間子公司，朝向 O2O 線下多元方向經營。