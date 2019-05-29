蘋果全新iPod touch悄悄上架！

今年 2019 年，繼蘋果 (AAPL-US) 推出了全新第 3 代 iPad Air、iPad Mini 5 之後，蘋果也沒有忘記 iPod touch 的廣大愛用者。在美國時間週二 (28 日) 突然推出了全新第 7 代的 iPod touch，而這也是自 2015 年以來，在睽違 4 年之後所作的再次升級。

和今年蘋果在春季發表會前，低調將全新款 iPad Air、iPad Mini 等在官網上架的方式一樣，2019 款 iPod touch 在上市前也是沒有任何前兆。

(圖片：Investing.com)

以目前的時代潮流來看，或許有些人會覺得 iPod touch 的存在，似乎已顯得有些過時。但是有別於蘋果的金雞母 iPhone，它小巧的尺寸與親民的價格，也成功的為蘋果拿下不小市場。

全新的 iPod touch 在硬體上作出了升級，採用了 A10 Fusion 晶片，和目前最新款 iPhone 所使用的 A12 仿生晶片相比，雖然稍顯老舊，但是和上一代 2015 版 iPod touch 搭載的 A8 晶片 (同 iPhone 7) 相比，在效能上最大增加 2 倍，圖像處理能力最高提升 3 倍。

第 7 代 iPod touch (圖片：翻攝自蘋果官網)

蘋果表示，新的 iPod touch 支援 Apple Arcade 與 AR 體驗，還可使用 FaceTime 群組功能。在外型上並沒有太大變化，有太空灰、金、銀、粉紅、藍、紅 6 種顏色可供選擇，重量 88 公克。

使用 Lightning 傳輸技術，內建 3.5mm 耳機插孔，而 Home 鍵並不支援 TouchID。

音樂播放時間可達 40 小時，連續動畫播放時間為 8 小時。

4 吋防指印疏油外膜 326 ppi 解析度螢幕，對比度 800:1，並具備多點觸控 IPS 技術，最大亮度 500 cd/㎡。

搭載 800 萬像素相機，光圈值 f/2.4。可拍攝 1080p HD 影片 (幀數 30fps)，慢動作影片的每秒幀數為 120fps。

目前在蘋果的台灣官網已可看到全新 iPod touch 的價格資訊，最便宜的 32GB 容量機種要價新台幣 6,490 元，128GB 容量機種要價新台幣 10,090 元，而容量最大的 256GB 機種則為新台幣 13,690 元。