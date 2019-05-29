〈高通反壟斷案敗訴〉高通稱將上訴 要求法官暫時擱置反壟斷裁決

根據外媒報導，高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 週二向加州聖荷西地方法院提交文件，稱將針對反壟斷案提起上訴，並要求法官 Lucy Koh，於上訴期間暫時擱置其裁決。

5 月 21 日，Lucy Koh 裁定，高通向其他廠商收取高到不合理的專利授權費，阻礙市場競爭，已違反反壟斷法，高通應與客戶重談授權協議，並以合理價格向廠商授權專利。

路透社報導稱，高通在提交給聖荷西地方法院的文件中指出，Lucy Koh 的裁決，將引發「嚴重的法律問題」，原因在於，Koh 排除了 2018 年 3 月截止日期後的證據，例如蘋果 (AAPL-US) 改用英特爾的晶片，顯示高通並未箝制市場。

高通強調，若不盡快中止執行 Koh 的裁決，公司業務將因此被打亂，後果恐無法挽回。

高通週二提交給地方法院的文件內容，僅涉及暫時擱置反壟斷裁決的訴求，尚未正式提起上訴，但高通於文件中宣稱，「相信可以成功上訴」。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 於 2017 年 1 月，對高通發動反壟斷訴訟；FTC 主張，高通的專利授權手段，猶如向智慧手機廠課稅，並將獲利用於削弱競爭對手；不過，高通認為，FTC 的論據，在反壟斷法中，是前所未見的。

昨 (28) 日高通股價收跌 1.27%，至 65.37 美元。