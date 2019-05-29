新光金Q1淨值創6年新高 法說會有三大看點

新光金 (2888-TW) 淨值持續回升，4 月底已創下 6 年來新高， 明 (30) 日將召開線上法說會，預期將關注三大重點，包括：新光人壽後續資產配置，因應 IFRS 17 與金管會整頓儲蓄險，公司保單策略以及對銀髮產業的布局思考。

新光人壽日前逢高處分股票部位，淨值持續回升，帶動新光金 4 月底淨值創 6 年以來新高，其後續資產配置如何，是法說第一個焦點；第二，因應 IFRS 17 以及金管會整頓高儲蓄保單，公司保單策略如何；以及第三，出租式樂齡宅「新板傑仕堡」第 3 季開幕，新壽對銀髮產業布局思考，預料都將是法說聚焦重點。

新光金第 1 季稅後純益 55.4 億元，每股稅後純益為 0.45 元，總資產規模逾 3.7 兆元，年成長 9.8%，股東權益為 1747.8 億元，較去年底增加 20.8%，每股淨值為 14.3 元。

新光人壽第 1 季合併稅後純益 38.47 億元，初年度保費為 303 億元，其中，外幣保單初年度保費較去年同期成長 6.5%，占初年度保費比重約 54%。總保費收入達 718 億元，較去年同期成長 6.2%，負債成本較去年底降低 2bps 至 4.06%。

投資方面，新光金第 1 季避險前經常性收益率為 3.68%，較去年同期大幅提升 22 bps，整體投資報酬率 3.68%，外匯價格變動準備餘額已累積至 70 億以上；受惠於今年以來股、債回升，第 1 季底股東權益項下金融商品未實現利益約 43 億元，推升新壽合併股東權益達 977 億元。

若再看統計至 4 月最新數字，新光金 4 月獲利年增 92%，累計前 4 月稅後純益 79.43 億元，EPS 0.65 元，主要來自公司逢高處分股票部位，市場關心後續資產配置。新光人壽淨值持續回升，帶動新光金 4 月底淨值月億至 1854 億元，創 2013 年來新高，每股淨值達 15.17 元。

新壽近年積極研究銀髮產業，最新規劃出租式樂齡宅「新板傑仕堡」，將於第 3 季開幕，「新板傑仕堡」樂齡宅基地緊鄰板橋中山國中，距離捷運板南線新埔站及三鐵共構板橋站約 700 至 800 公尺，走路僅約 5 至 10 分鐘，更規劃三大區塊，包括醫療診所大樓、新型態出租住宅及旅館大樓，不但具備完善健康管理服務，若有親友探視，還可就近入住鄰棟旅館。