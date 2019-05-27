中芯國際存託憑證擬由紐交所下市 今在香港股市大漲10%

港股中芯國際 (0981-HK) 上週五盤後申請由紐約證交所下市，但保留場外 (OTC) 交易。雖然這造成他們在美國的 ADSs 下挫 5.6%，但在今天港股的股價大漲，漲幅高達 10%。

總部位於上海的中芯國際，公司最大的客戶就是華為，這也使得他們申請下市的時間備受猜疑。據中芯國際表示，此次主動申請退市有多種原因，其中包括：與全球交易量相比，中芯國際 ADS 交易量相對有限；以及維持 ADS 在紐約證券交易所上市將帶來較重的行政負擔和較高的成本等。

據《彭博》報導，Csc 國際控股分析師 Zhu Jixiang 指出，中芯國際在港股上漲，主要是市場預期美股交易將回流至香港，代表香港上市股票的需求上升。

Zhu 認為，中芯國際的退市，還可能與美中貿易緊張升級有關，現在半導體是個敏感領域，而中芯國際是個頂級的代工工廠，公司高管可能正在撤退，以防止未來潛在的危險，因為在美國上市將受到證券監管，也需要經常地因行政理由前往美國。

中芯國際發言人表示，公司考慮下市已有一段長時間，這一決定與貿易糾紛或美國針華為的禁令無關。下市原本就需要長期及充足的準備，只是時間點正好遇上貿易衝突。

資料顯示，中芯國際於 2004 年 3 月在港交所主板上市，並同步在紐交所發行存託憑證，兩地合計募資達 15 億美元。目前，中芯國際已發行普通股為 50.50 億股，折合成存託股份為 10.10 億股。

彭博社編制的數據顯示，中芯國際大約 18% 的收入來自華為。在華為面臨美國制裁禁令後，市場推估可能促使北京對國內半導體產業提供更多支持，促使中芯國際揚升，盤中漲幅也寫去年 11 月 2 日以來新高。