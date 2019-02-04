港股最後交易日 中國移動公布首批5G採購清單 華為市佔率第一

揮別狗年的最後一個交易日，大中華區唯一開盤的港股市場週一 (4 日) 終場以 27954.08 點作收，累計 2019 年 1 月份至今，港股已經連續 6 週 K 線收紅。

週一 (4 日) 港股盤面最值得注意的是，中國移動公布了首批採購的 5G 基地台訂單所激勵，其中中興通訊 H 股是應聲上漲 1%，盤中更一度大漲至 2%，5G 概念股題材持續在港股中發燒。

市場分析師認為，年初至今一眾 5G 概念股都跑贏港股大盤，表現異常突出，很大機會持續是今年的投資主題，加上北京政府有意加快 5G 發展，相關概念股年內題材可望持續強勢。

中興通訊 H 股江波走勢圖 圖片來源：Google

中國移動公布首批 5G 採購清單：

中國移動已公佈了 2019 年 5G 網路建設及應用示範工程無線主設備租賃採購結果，其中華為、中興通訊、愛立信、諾基亞、大唐中標。

按照中國移動公布的細節看，首批採購的 5G 基地台訂單包含試驗網路無線主設備，同時還有配套的天線、相關軟體、OMC-R 等，總計採購規模為 500 座 5G 基地台。

而上述中標的廠商中，又以華為的 250 座 5G 基地台採購數量最大、易立信 110 座 5G 基地台居次、其後是向中興通訊採購的 80 座 5G 基地台、諾基亞大唐各採購 30 座 5G 基地台。

甫於上週一 (28 日) 閉幕的省 13 屆人大 2 次會議中，中國廣東省即公布了年內重點發展項目 1155 項，其中最引市場關注的即為中國移動廣東公司的「廣東移動 5G 網路建設工程」，該工程預計將在年內於廣州、深圳等地之城市蓋設 5G 網路，初估將設置 2702 座 5G 基地台。