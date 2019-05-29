盤前財經大事搶先讀2019年5月29日

今日操盤前瞻

法說會：信邦、遠傳、興農、虹冠電

股東會：大飲、鮮活果汁 - KY、德麥、新纖、葡萄王、誠品生活、一零四、大量、景碩、京鼎、牧德、智崴、信驊、聖暉、橘子、盛群、GIS-KY、鉅明、新天地、中鼎

金管會整頓高儲蓄保單 禁賣虧損保單隨時檢視宣告利率

金管會出手整頓高儲蓄型保單，金管會主委顧立雄昨 (28) 日指出，即日起只要是新推出的保單，該保單的 CSM(保險合約服務利益) 必須是正數，換言之，虧損保單一律不能賣，並隨時檢視相關宣告利率，而已經上架的保單，則會透過測試模型檢視，如果與原先設計不符，或是因環境因素導致保單虧損，也會與業者溝通，嚴重者甚至不排除停賣。閱讀全文...

要亮「稀土牌」？官媒：中國正認真考慮限制稀土出口美國

中國報復美國的反制「核選項」，目前有拋售美債、放任人民幣貶值、限制在華美企、稀土禁運等等，週二 (28 日) 中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進放話，中國正認真考慮限制稀土出口美國。閱讀全文...

外匯政策報告出爐！中國入列觀察名單 台灣安全過關

美國財政部台北時間週三 (29 日) 發布延宕已久的最新「半年外匯政策報告」，美方將主要貿易夥伴名單擴大至 21 個，在匯率問題上密切關注 9 個國家，中國再度入列觀察名單，台灣沒有上榜。閱讀全文...

張忠謀：貿易戰恐衝擊全球科技發展 進而影響 5G 進程

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀昨 (28) 日指出，美中貿易戰下，美國持續對中國商品課徵高關稅，甚至對中國大廠華為祭出嚴厲圍堵措施，此舉恐對科技發展、創新造成嚴重影響，除了企業與消費者都恐付出代價，甚至也恐使 5G 發展因此放緩。閱讀全文...

電子支付燒錢 街口、橘子支付大股東今年接連掏錢辦現增

電子支付業者砸錢拚行銷，但因虧損持續擴大，大股東被迫掏錢辦理現金增資，包括街口電子支付、橘子行動支付，今年都跟金管會申請現增，其中街口支付今年跟銀行局申請 2 次現增，規模共 4 億元；橘子支付今年也向金管會申請 2 億元現金增資。閱讀全文...