金管會整頓高儲蓄保單 顧立雄：保險公司禁賣虧損保單隨時檢視宣告利率

金管會出手整頓高儲蓄型保單，金管會主委顧立雄今 (28) 日指出，即日起只要是新推出的保單，該保單的 CSM(保險合約服務利益) 必須是正數，換言之，虧損保單一律不能賣，並隨時檢視相關宣告利率，而已經上架的保單，則會透過測試模型檢視，如果與原先設計不符，或是因環境因素導致保單虧損，也會與業者溝通，嚴重者甚至不排除停賣。

儲蓄型保單打著高宣告利率，標榜投資報酬率優於銀行定存，吸引民眾瘋狂搶進，成為壽險業大量吸金投資海外的利器，銀行為了去化龐大的存款資金與賺取手續費，也樂於銷售，考量儲蓄險保障性質低，壽險業投資海外潛在風險，金管會決定出手整頓。

顧立雄今天出席證交所舉辦的上市公司治理評鑑頒獎典禮，針對金管會管制儲蓄型保單表示，不論是利變型或儲蓄型保單，現在起，只要是新商品，在設計上都要考慮 CSM 是否與原設計方向偏離，只要是 CSM 為負的保單 (虧損保單) 一律不准賣。

不僅商品設計時 CSM 值不能為負，在銷售過程中 CSM 也必須是正的，顧立雄說，金管會將隨時檢視保單的宣告利率，換言之，業者不能為了銷售保單隨便亂喊宣告利率。

至於已經上架的保單，顧立雄則說，舊有的商品則會透過測試模型進行檢視了解商品的宣告利率是否與原先設計不符，如果經測試 CSM 為負值，會進一步請保險局了解，是否與環境變化有關，並與業者溝通如何處理因應。

顧立雄強調，金管會目前正在重新檢視保障型商品的定義，希望讓保障型保單與非保障型保單能明顯區隔。