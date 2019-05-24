邑錡挾創新ODM業務挹注發展 有利營運以倍數快速成長

縮時攝影機廠邑錡 (7402-TW) 在遞延的 ODM 訂單挹注下，4 月營收以 7647 萬元創新高，董事長陳世哲今 (24) 日指出，邑錡以創新 ODM 業務鎖定高附加價值利基市場，並且以「產品設計」、「製造量產」能量，將有助於與國際客戶端更緊密的合作模式開展。

陳世哲今天在 OTC 的法人說明會中強調，在 ODM 業務發展的態勢下，有利於邑錡未來 3-5 年營收以倍數成長，獲利成長幅度也將會更大，而目前 ODM 業務端不受到中美貿易戰的影響。

同時，在自有品牌業務方面，邑錡以科技創新技術，結合影像軟體及電池硬體技術，開發各項新產品，邑錡因積極完善縮時攝影及數位智能貓眼等新款系列，且不斷擴大縮時攝影技術應用領域，並同步強化全球經銷「實體＋電商」通路布局與品牌行銷推廣，目前產品在超過 60 個國家建置 72 個活躍的經銷商，品牌知名度大幅提升，逐漸站穩縮時攝影品牌第一。

邑錡 2019 年首季營收為 1.61 億元，創歷年同期新高，季增 4.4%，年增 50.58%，第 1 季稅後純益為 802 萬元，單季每股純益 0.36 元，而邑錡的 4 月營收再以 7647 萬元創新高。

邑錡受惠於新款縮時攝影產品推出、建築應用領域的強棒組合包「三合一工程記錄專用套組」陸續於歐美等地區取得良好銷售表現，邑錡旗下 Brinno 品牌於全球知名度的提升，今年前 4 月 Brinno 品牌前三大經銷商營收占 OBM 業務比重由去年同期的 40% 逐步提升至近 50%，全球經銷通路結構進一步優化，更有助於 OBM 業務訂單能見度的提高。