盤前財經大事搶先讀2019年5月28日

今日操盤前瞻

MSCI 權重調整盤後生效

美國 5 月消費者信心指數

法說會：亞聚、雅茗 - KY、三商壽、弘憶股、中信金、聯亞、崇友、崑鼎、旭源

股東會：研華、華固、寒舍、寶雅、聚碩、森鉅

新股掛牌：萬年清

〈台北國際電腦展〉不畏電競市場競爭 華碩樂看今年發展 力守龍頭寶座

華碩 (2357-TW) 在台北國際電腦展前推出一系列新品，面對電競市場競爭激烈的態勢，華碩共同執行長許先越、胡書賓表示，不擔心市場龍頭寶座被搶走，華碩目前在全球 15 到 16 個地區市場中，市占率仍坐穩冠軍寶座，其中印尼市占率更是高達 6 成，對今年發展仍樂觀。閱讀全文...

華為風暴籠罩 官股券商 5 月以來斥逾百億元買股穩盤

台股昨 (27) 日在外資持續賣超下，盤勢相對疲弱，股王大立光與華為概念股氣勢走弱，大盤主要內資買盤支撐，其中八大官股券商繼續進場買股，發揮穩盤作用，官股券商今天共買超 10.59 億元，5 月以來共斥資 137.88 億元進場穩盤。閱讀全文...

〈富邦金法說〉將逐步減少儲蓄險 新台幣保單宣告利率不排除低於 2%

富邦金 (2881-TW) 昨 (27) 日舉行法說會，關於金管會盯上高儲蓄險保單，富邦人壽執行副總董采苓表示，將多販售正保險合約服務利益 (CSM) 的商品，也就是會逐步減少儲蓄險保單比重，增加保障型及投資型保單，其中儲蓄險部分，將逐步調降新台幣保單宣告利率，年底前不排除降到 2% 以下。閱讀全文...

中鋼 4 月盤價有撐 稅前盈餘月增 32% 前 4 月年減 8%

中鋼 (2002-TW) 第 2 季盤價開平高盤，加上回補庫存買盤出現，昨 (27) 日公告 4 月自結稅前盈餘 22.12 億元，月增 32%、年減 2%，每股稅前盈餘約 0.14 元；累計今年前 4 月稅前盈餘 73.46 億元，年減 8%，每股稅前盈餘約 0.46 元。閱讀全文...

稅改上路後 超過千戶以上大戶減稅額超過 100 萬

去年稅制優化方案上路，民眾 5 月報稅時大多可感受到減稅的好處，國民黨立委曾銘宗指出，去年稅改，超過 1000 戶減稅超過 100 萬元，希望能替 80 萬申請學貸的年輕人爭取學貸扣除額。閱讀全文...