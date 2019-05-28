台股盤前—美表態未準備好與陸協商 MSCI調整權重生效走勢估震盪

美股周一休市，不過美國總統川普在日本進行訪問時表示，美國還沒準備好與中國達成貿易協議，加上 MSCI 也將於今 (28) 日盤後生效，今日台股走勢，難脫震盪修正格局。

川普在東京與日本首相安倍晉三舉行聯合記者會時表示，美國對中國產品實施的關稅「可能非常大幅、非常輕易地上調」，美中貿易協商再添不確定性，避險氛圍也推升金價觸及逾一周高點。

國內消息方面，MSCI 明晟半年度權重調整、台股權重遭三降，將於收盤生效，台積電、鴻海等權重升降股，及廣明等十檔新增全球小型股，都將是盤面焦點，今天台股收盤勢難避免「一次性大震」。

而華為遭美方制裁，現在也開始大舉備庫存，群聯董事長潘健成就表示，華為目前在儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 市場掃貨，加上中國近期嚴打通路商走私，看好 NAND 晶片將在一個月內反彈，掀起新一波搶貨潮。

美中貿易戰越打越烈，鴻海董事長郭台銘雖然目前全力參選，但他昨 (27) 日表示，所有員工都已進入到戰鬥位置，公司也進入備戰狀態，接下來將「越來越好」。

法人分析，美股休市，但是川普最新釋出對美中貿易協商的前景並不樂觀，加上外資已經連續賣超台股達 14 個交易日，需慎防台股再度震盪修正，短期需關注 10300 點關卡以及半年線支撐。