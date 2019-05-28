MSCI攪局 提防外資尾盤偷襲大震盪！

新台幣匯率連 2 天挺住 31.5 關卡，護盤也力守台股大盤 10300 整數關卡，昨日以上漲 5.85 點、10334.13 點作收，成交值縮至 920 億元，今日收盤後 MSCI 半年度調整生效，尾盤勢必爆量大震盪，對護盤來說，今天也將面臨嚴酷考驗。今日關鍵點位仍為 10272、10326 與 10363 點。

大盤的 10363 點位置，已成為短線強弱勢的重要關鍵，如遲遲仍站不上 10363 點，護盤仍得力守 10300 點關卡保衛戰，而 10326 點為 10300 點關卡灘頭堡，務必得挺住，否則如棄守 10272 點，恐續往半年線 10241 點甚至之下尋求支撐，最佳的防禦為攻擊，最好能儘速站上 10363 點，台股短線止跌，才有機會續往 10407 點、10453 點反攻。

今日的重頭戲全在尾盤，由於台股整體權重遭到調降，而權值股中，降幅最大的為鴻海，雖然台積電遭到調升比例最大，但外資對台積電下半年看淡，股價表現恐平平，今日除中小型成分股中，獲新納入的 10 檔，及剔除的 5 檔，今日尾盤權值股仍需提防外資偷襲！

對投資人來說，MSCI 宣布調降台股權重，以及公布新納入、剔除的中小型成分股名單，已是半個月前的事，即使再看好 MSCI 對新納入的中小型成分股前景與展望，也不必急於在今日尾盤爆量時搶買，可靜待回檔量縮再找個漂亮的進場點，以免一進場就遭到短套。

台股是否能夠順利止跌，展開反彈行情，或是要繼續往半年線或之下回測，已進入關鍵期，除了今日的 MSCI 調整權重之外，明日周選擇權結算，周四摩台指結算，都是莊家「仙拚仙」，多空各有算計，投資人應謹慎看待行情，可待多空強弱分高下之後，再加入獲勝的那一方，可避免遭到流彈波及。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)