【馮冠華專欄】MSCI 調整日，留意資金流向

5 月 28 日 推介 - 中信證券（6030）

1）上日港股市況總結：恆指週一反覆偏軟，指數低開 115 點後跌幅曾一度擴大至約 250 點，低見 27105 點。及後上證在探低至 2833 點後反彈，恆指跌幅也收窄，最終報收 27288 點，下跌 66 點。全日成交金額按日再下跌約 3% 至 739 億。港股通南下總成交額 75 億，按日上升約 9%，流向仍是淨流入，金額約 8.8 億。滬深股通北上仍是淨流出，金額約人民幣 19 億。藍籌 15 升 33 跌 2 持平。板塊方面，半導體、電力、內航、醫藥及 5G 概念股表現較好。



做空方面，佔大市成交上升至 16.2%。牛熊證街貨最新比例為 52:48，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 55:45，重貨區方面，熊證仍在 28100-28149，牛證下移至 26800-26849。

簡評：上證昨天跌破近日的雙底後即迅速反彈，是為今天收盤後的 MSCI 季整作熱身，還是歸功於無以考證的國家隊所為？由於北向資金維持淨流出，固筆者估計仍是後者居多。參考近日疑似國家隊入市，往往只是維穩護航，難言轉勢。相對上證的探底回升，港股在股王騰訊（700）錄八連跌下，表現失色；成交額更是三個多月的新低，做空比率連日高企，氣氛仍然沒有改善。

半導體股昨天表現突出，申請在美國退市的中芯（981）更大升一成。中美科技戰發展到如今的地步，不論結果是甚麼，中央勢必再向晶片行業加大投放及扶持。大方向雖是利多，但中芯股價近日明顯投機味濃，高追風險不少，筆者寧取華虹（1347）。

內銷類型公司有輪換買賣的走勢，之前的食品、物管、教育、體育用品甚至內房也曽有炒作，昨天走強的電力及醫藥股也不是第一次被市場看中。人民幣在多個官員力挺下稍有回升，內航股也如預期造好，如遇回調可買進。5G 概念股在科技戰的環境下，自然風險甚高。但從另一角度看，加快商業應用可能是解決被封殺之最有效方法，seeing is believing。

歐洲汽車股因收購合併消息而在昨天造好，但中資汽車股未必能受惠；吉利（175）也指出，公司上半年的銷售難寄厚望，中央扶持政策也屢見不鮮，實際作用至今也不見得特別。至於今天的推介，建議留意中資劵商股，MSCI、富時及科創板因素或會提供短多機會。

2）個股訊息：吉利汽車（175）行政總裁桂生悅出席股東大會後表示，中美貿易摩擦的確令消費者信心下降，對公司上半年銷售不寄厚望，但相信中央已高度關注，並會推出政策剌激消費。桂生悅指出，明年進軍歐洲汽車市場的計劃不變，旗下品牌領克將會進軍西歐，進一步拓展發達國家業務；而東歐市場方面，集團已把博越汽車出口至俄羅斯發展。（信報）

阿里巴巴據報考慮最快下半年，申請在香港掛牌交易，預期集資額達 200 億美元。 彭博引述知情人士稱，阿里巴巴正與金融機構顧問洽談上市事項，在港第二上市是希望令融資渠道更多元化，以及提高流動性 ; 但有關計劃仍處初步階段，未有最終決定。（經濟日報）

義大利汽車製造商飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）宣布，正尋求與法國汽車巨頭雷諾合併，已向雷諾提交計劃書。如果兩間公司合併，將成全球第 3 大車廠，整合資源有助面對業界激烈競爭。（經濟日報）

3）新股訊息：中國船舶（香港）航運租賃（3877）今天起招股，招股價每股 1.34 元至 1.42 元，一手 2000 股，預計於 617 日上市。

浦江國際（2060）及信義能源（3868）今天掛牌，其中浦江暗盤價收報 2.6 元，較招股價 2.64 元，下跌 0.04 元或 1.49%。信義能源暗盤價收報 1.94 元，與招股價相同。

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