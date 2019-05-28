放空人民幣要當心! 陸銀保監會再示警

中國銀保監會主席郭樹清在接受中國央視採訪時提到，中美經貿摩擦升級對中國金融市場衝擊有限，也再度強調投機放空人民幣會遭到重大損失，此外中國在金融領域將不斷擴大對外開放的步伐。

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郭樹清表示，中美經貿摩擦發生一年多以來，中國金融市場雖然一度出現波動，但目前投資人心態漸漸穩定，不再盲目恐慌。而隨著金融供給側改革的推動，金融業擴大對實體經濟的支持，中國經濟的韌性將得到進一步加強。

針對人民幣方面，他指出近期人民幣貶值最重要的原因就是美國政府單方面宣布加徵關稅，造成金融市場的不穩定。市場認為中國出口到美國會受到衝擊，經濟會受影響，因此直接反應在人民幣的走勢上。

人民幣這波貶值完全是市場性，中國政府從未利用刻意貶值人民幣的做法來應對貿易方面的衝突。

郭樹清也再一次強調，人民幣匯率短期波動是正常的。以長期來看，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。

此外，中國總體經濟保持中高速發展，在多項改革政策執行後，中國經濟也朝向質變，目前中國整體槓桿率保持穩定，影子銀行等高風險因素漸漸排除。

他表示中國政府在面對金融風險是採取主動積極的態度，現在中國的金融風險已大大降低，高風險資產近兩年已打消人民幣 12 兆元，所以這方面的風險已在控制範圍內。

同時，今年銀保監會的工作重點，就是加速發展直接融資，使得中國資本市場有更強的融資能力來支持經濟的發展。此外，銀保監會還會繼續擴大銀行和保險業對外開放，將來外資持股不只能超過 51%，甚至連 100% 主管機關也會放行。