打擊空頭 中國銀保監會主席：別投機放空人民幣

中國銀保監會主席郭樹清少見針對人民幣走勢表達看法，他指出長期來看，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。近期中國金融體系高層不斷對人民幣匯率放話，似乎向市場明確展現出為人民幣護盤的決心。

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郭樹清認為，近幾年來人民幣匯率在全球貨幣中一直保持穩健，中國政府努力在提高匯率靈活性和保持匯率穩定性之間求得平衡。雖然近期外匯市場出現波動，但匯率的短期波動是正常市場現象。

此外，他進一步指出：「長期來看，中國經濟的發展決定人民幣不可能出現持續性貶值。中國仍是世界經濟成長的最大引擎，具備極好的市場空間和成長潛力。隨著中國經濟發展品質提升，人民幣市場匯率將不斷向購買力平價靠近，投機做空人民幣必然遭受巨大損失」。

除了匯率方面，郭樹清也提到中國金融業開放是大勢所趨，不會停頓，更不會倒退，未來開放的空間還很大。

他表示，2018 年中國宣布 15 條銀行業、保險業對外開放措施，今年 5 月又宣布 12 條新的對外開放措施，目前政策正一一落實中。

同時，當下外資占中國 A 股市場的比重只有 2%，占中國債券市場的比重只有 2.9%，外資銀行資產占全部商業銀行的比重為 1.6%，外資保險公司的比重為 5.8%，各方面來看外資在中國市場還有巨大的提升空間。