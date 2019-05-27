〈台北國際電腦展〉輝達聚焦邊緣運算、電競 新顯卡7家廠商按讚

輝達 (NVIDIA) 今 (27) 日舉辦台北國際電腦展 COMPUTEX 展前發表會，宣布推出自家邊緣運算平台，將導入人工智慧運算，另外也針對全球電競市場趨勢及創作者市場，展示 3 款結合自家相關應用的遊戲，同時展示創作者市場的新應用，輝達也推出 RTX 系列 GPU，包含華碩等 7 家 PC 廠商，都將推相關產品共同搶市。

輝達表示，今日發表的 NVIDIA EGX 加速運算平台，能讓企業在邊緣執行低延遲的 AI 作業，並針對 5G 基地台、倉儲、零售商店、工廠等龐大且不間斷的資料串流進行接收、分析並即時採取行動，估計至 2025 年，全球將有 1500 億個機器感測器與物聯網 (IoT) 裝置不間斷地串流需要即時處理的資料。

在今日的展前發表會上，輝達展現 3 款結合自家相關應用的遊戲，包含《QUAKE II RTX》(雷神之鎚 2)、《Wolfenstein: Youngblood》(德軍總部)、《SWORD AND FAIRY 7》(仙劍奇俠傳 7)，主要是加入即時光線追蹤，提升玩家遊戲體驗的視覺效果；《QUAKE II RTX》預計 6 月 6 日將開放給全球玩家免費下載，而《Wolfenstein: Youngblood》預計於 7 月 26 日上市。

而這次輝達也推出為創作者設計的 NVIDIA Studio，輝達表示，NVIDIA Studio 平台整合 RTX 顯示晶片 (GPU) 與 NVIDIA Studio Stack，為頂尖創作應用程式與作業提供縝密的硬體與軟體測試，而驅動程式也通過 Adobe、Autodesk、Avid、Blackmagic Design、Epic、Maxon 與 Unity 等公司的開發者的密集測試。

輝達表示，RTX 系列的 GPU 將能加速從影像編輯到 3D 渲染的內容創作流程，其中 Qudro RTX 500 系列筆電提供 16GB 繪圖記憶體，將能帶來更高階及大型 3D 模型的建置，這次的 COMPUTEX 也將展出與包含華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW) 等全球 7 大頂尖 PC 製造商合作推出的筆電。