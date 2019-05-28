[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

05月27日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/27 神盾、精測 05/24 廣運、神盾 05/23 直得、聯亞、和進、精材、福大、台半 05/22 福大、環宇-KY、先豐、台半、沛波、神盾 05/21 耀勝、碩禾、福大、環宇-KY、沛波、神盾 05/20 福大、天剛、撼訊、松崗、沛波、神盾、達爾膚 05/17 碩禾、信驊、天剛、撼訊、富旺、松崗、易通展、沛波、藥華藥、神盾、倉和 05/16 天剛、撼訊、松崗、神盾 05/15 原相、鐿鈦、天剛、中光電、撼訊、松崗、神盾 05/14 原相、精材、安瑞-KY、中光電、撼訊、松崗、神盾 05/13 原相、新鉅科 05/10 原相、精材、新鉅科、福大、中光電 05/09 新鉅科、漢磊、中光電、皇田 05/08 新鉅科、中光電 05/07 中光電、寶聯通、中探針、迅德 05/06 新鉅科、福大、建榮、中光電、沛亨、鉅明 05/03 新鉅科、建榮、世界 05/02 建榮、禾昌、中探針 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 05月份累計次休市：01、04、05、11、12、18、19、25、26 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1597 直得 01 23 3081 聯亞 01 23 3191 和進 01 23 3207 耀勝 01 21 3227 原相 04 10、13、14、15 3374 精材 03 10、14、23 3630 新鉅科 06 03、06、08、09、10、13 3691 碩禾 02 17、21 3707 漢磊 01 09 4163 鐿鈦 01 15 4402 福大 06 06、10、20、21、22、23 4991 環宇-KY 02 21、22 5274 信驊 01 17 5310 天剛 04 15、16、17、20 5340 建榮 03 02、03、06 5347 世界 01 03 5349 先豐 01 22 5371 中光電 07 06、07、08、09、10、14、15 5425 台半 02 22、23 5450 寶聯通 01 07 6125 廣運 01 24 6150 撼訊 05 14、15、16、17、20 6158 禾昌 01 02 6217 中探針 02 02、07 6219 富旺 01 17 6240 松崗 05 14、15、16、17、20 6241 易通 01 17 6248 沛波 03 17、21、22 6291 沛亨 02 06、20 6292 迅德 01 07 6446 藥華藥 01 17 6462 神盾 09 14、15、16、17、20、21、22、24、27 6510 精測 01 27 6523 達爾膚 01 20 6538 倉和 01 17 8928 鉅明 01 06 9951 皇田 01 09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 92 附記：04月份注意股票及次數 1570 力肯 (01)、 1742 台蠟 (02)、 2726 雅茗-KY (01)、 2740 天蔥 (01) 3081 聯亞 (01)、 3086 華義 (06)、 3152 璟德 (01)、 3163 波若威 (01) 3176 基亞 (03)、 3219 倚強 (05)、 3232 昱捷 (01)、 3260 威剛 (01) 3287 廣寰科 (01)、 3288 點晶 (02)、 3293 鈊象 (01)、 3324 雙鴻 (04) 3372 典範 (01)、 3390 旭軟 (05)、 3466 致振 (01)、 3483 力致 (07) 3490 單井 (03)、 3520 振維 (06)、 3551 世禾 (05)、 3552 同致 (01) 3555 重鵬 (01)、 3562 頂晶科 (03)、 3563 其陽 (01)、 3609 東林 (03) 3630 新鉅科 (06)、 3666 光耀 (01)、 3707 漢磊 (03)、 4123 晟德 (01) 4401 東隆興 (04)、 4415 台原藥 (05)、 4433 興采 (06)、 4523 永彰 (06) 4530 宏易 (01)、 4953 緯軟 (01)、 5274 信驊 (01)、 5340 建榮 (04) 5345 天揚 (02)、 5347 世界 (01)、 5432 達威 (05)、 5450 寶聯通 (06) 5452 佶優 (01)、 5460 同協 (02)、 5488 松普 (04)、 5490 同亨 (02) 5516 雙喜 (02)、 6016 康和證 (01)、 6124 業強 (02)、 6125 廣運 (02) 6150 撼訊 (04)、 6158 禾昌 (03)、 6167 久正 (05)、 6169 昱泉 (03) 6217 中探針 (01)、 6221 晉泰 (02)、 6227 茂綸 (01)、 6248 沛波 (02) 6462 神盾 (03)、 6510 精測 (01)、 6538 倉和 (05)、 6616 特昇-KY (01) 8038 長園科 (01)、 8047 星雲 (01)、 8059 凱碩 (04)、 8234 新漢 (03) 8455 大拓-KY (01)、 8928 鉅明 (03)